El sobre con una navaja supuestamente ensangrentada que ha recibido este lunes la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha desatado una ola de reacciones de dirigentes políticos en solidaridad con la amenazada y de repulsa a estos actos violentos. La propia Maroto ha asegurado a través de Twitter que "las amenazas y la violencia nunca acallarán la voz de la democracia".

"La libertad prevalecerá. Muchas gracias por todas las muestras de apoyo en un día que refuerza mi voluntad de trabajar por un futuro mejor", ha afirmado en su mensaje.

La amenaza a Maroto se suma a las recibidas con balas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Desde el departamento que dirige Maroto han asegurado que se trata de una navaja de "pequeñas dimensiones" y que ahora se está analizando si las marcas rojas que tiene son de sangre o pintura.

Ha sido la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, la que ha denunciado este hecho en un acto en Ferraz. "A todo delito de odio le precede un discurso del odio y me acaban de informar que Reyes Maroto acaba de recibir una navaja ensangrentada como amenaza. Al fascismo, no vais a pasar, esto va de democracia", ha dicho Lastra, que no ha aclarado más del incidente, pero ha provocado una cerrada ovación en el acto de campaña.

En el mismo acto en el que participaba Lastra, el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha condenado con toda rotundidad el envío de esta carta amenazante a Maroto, ha asegurado que la ministra "no está sola" y ha añadido que todos ellos también se encuentran "amenazados en sus propias vidas y en sus corazones".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado también su "rotunda condena" ante la "grave amenaza" a Reyes Maroto. "No vamos a permitirlo. No vamos a dejar que el odio se apodere de la convivencia en España", ha escrito en presidente del Gobierno en la red social Twitter en referencia a esta amenaza.

El resto de los miembros del Consejo de Ministros también han mandado mensajes de apoyo a Maroto. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha avisado de que en un país democrático es "moralmente imposible" aceptar la amenaza, la violencia o el odio como forma de expresar las diferencias. "Vamos a seguir defendiendo una convivencia plural fortaleciendo los valores democráticos", se ha comprometido Ábalos en su cuenta de Twitter.

También la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha condenado estos hechos: "Todo mi apoyo antifascista para la ministra Reyes Maroto. Las amenazas fascistas a los y las componentes de un Gobierno democrático son intolerables".

Otra compañera de gabinete de Maroto, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, le ha trasladado su cariño: "Quienes extienden el odio y la violencia en nuestra sociedad tienen que encontrar nuestro rechazo unánime para evitar que sigan ocurriendo hechos tan graves como estos".

Y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado con dureza también las amenazas: "Es gravísimo lo que estamos sufriendo, las amenazas que estamos recibiendo dirigentes de izquierdas. Bromas ningunas: el PP ha de ponerse del lado de las fuerzas democráticas".

Por su parte, el exministro Salvador Illa se ha dirigido al "pueblo de Madrid" para pedir que combata "con sobres con votos" las cartas que han recibido representantes públicos. "No estáis solos. Somos millones los demócratas que os acompañamos", ha alentado Illa a los representantes públicos que han recibido las cartas.

También el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha avisado de que las extrema derecha "no está amenazando sólo a personas individuales sino a la propia democracia que tanto costó conquistar".

Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha llamado este lunes a no normalizar las conductas y los discursos "dañinos" para la convivencia en España, en referencia a las amenazas de muerte sobre los políticos. Montero ha recordado que España se dotó de la democracia después de mucho sufrimiento y "cuestionamiento" de las libertades y ha lamentado que de nuevo se amenace a políticos cuando se daban ya por superada esa página de la historia.

Por parte de otros partidos políticos, los candidatos de Unidas Podemos y Más Madrid a la Comunidad de Madrid también han dejado mensajes de repulsa ante esta nueva amenaza. Pablo Iglesias, víctima también de una de estas cartas, ha escrito en Twitter: "Ya está bien de amenazas fascistas". Mientras, Mónica García se ha preguntado cuántas amenazas más hacen falta para que Ayuso "deje de avalar la política del odio de la extrema derecha" y para "Ayuso diga que no va a pactar con la ultraderecha".

La "condena más firme" de Ciudadanos

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y su candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, han condenado la amenaza de muerte que ha recibido la ministra de Industria, Reyes Maroto, al recibir una carta con una navaja ensangrentada. "Nuestra condena más firme a la terrible amenaza de muerte que ha sufrido Reyes Maroto. Espero que se dé con el autor de esta barbaridad y responda ante la Justicia", ha escrito Arrimadas en su cuenta de Twitter al tiempo que ha aseverado que "esto no puede seguir así". "Hacemos un llamamiento a la sensatez para frenar ya esta deriva", ha dicho la presidenta de Ciudadanos.



Por su parte, el candidato de Cs en las elecciones del 4 de mayo a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha expresado su "rechazo y condena absoluta" ante unos actos que son de "coacción y amenazas". "Nuestra repulsa más absoluta y nuestra condena más vehemente sin ningún tipo de matices", ha aseverado tras incidir en que esta "harto" de que esta campaña electoral esté adquiriendo un clima "totalmente inadmisible". Bal ha recalcado que "está harto de esta política de trincheras y de bandos".

Casado pide volver a los debates importantes

Mientras, el líder del PP, Pablo Casado, ha condenado las amenazas recibidas por varios dirigentes políticos de izquierda, la última de ellas la ministra Reyes Maroto, y ha apelado a salir de la radicalidad. Casado ha recalcado que el PP rechaza cualquier amenaza o agresión de las que se están viviendo en la campaña electoral para los comicios del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Pero a su vez les ha restado importancia al asegurar que hay que "salir de esa radicalidad y esa polarización y recuperar los debates importantes, que es para lo que nos pagan".

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha preferido usar Twitter para expresar su condena: "Las amenazas a los representantes públicos no tienen sentido en un país en Libertad".



Y el partido de ultraderecha Vox también se ha expresado en Twitter así: "Denunciamos esta amenaza, como todas. Nos personaremos en la causa".