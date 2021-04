Voluntarios del PP acompañarán a votar a los ancianos de la residencia San Juan de Dios de Madrid el 4M. Así lo ha comunicado el centro a través de una carta a los familiares de los usuarios que viven en el complejo. En el documento publicado por Diario 16 se especifica que pretenden "facilitar" el ejercicio del derecho a voto "con voluntarios procedentes del Partido Popular".

El número dos en la lista de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ruiz Escudero, ha hablado este martes sobre esta cuestión en una entrevista en La Sexta. "Lo que dice la circular es que va a haber voluntarios que van a hacer ese traslado, no van depositar la papeleta ni a condicionar el voto. No hay que darle más importancia. No sé cuál es el acuerdo, pero insisto: no hay que darle más importancia", ha señalado.

En concreto, la misiva especifica que los miembros de la formación que dirige Pablo Casado acompañarán a los ancianos que vayan en silla de ruedas a solicitar el voto por correo. Mientras, los que puedan caminar y estén empadronados en la residencia podrán elegir entre hacerlo del mismo modo o votar el día de las elecciones de manera presencial en el colegio electoral, también acompañados por simpatizantes del partido conservador.

Este capítulo llega mientras continúa en entredicho la gestión de la pandemia en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid de la mano de Ayuso. Entidades de derechos humanos como Amnistía Internacional han denunciado los protocolos que recomendaban no trasladar a los pacientes covid a los hospitales y la Justicia investiga lo que ocurrió durante la primera ola en varias residencias de la región tras admitir a trámite una querella de 19 familiares contra seis centros.