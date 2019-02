A esta hora, Izaskun Bilbao sólo tiene clara una cosa: en las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, su nombre volverá a estar en una papeleta y, si todo sale bien, mantendrá su puesto en el Parlamento Europeo. Sin embargo, el rostro y la voz del PNV en la Eurocámara aún no sabe quiénes serán sus socios en esta nueva aventura electoral: de momento, el nacionalismo vasco espera que sus viejos amigos catalanes aclaren cómo y con quiénes quieren ir. La pelota, repiten desde Bilbao, está en su tejado.

Son tiempos de dudas e incertidumbres. De escenarios endiablados y vetos cruzados. A algo más de tres meses para la cita electoral, el PNV aún no tiene del todo claro que pueda reeditarse su coalición con el PDeCAT, heredero de la antigua CiU. En un principio, su idea es acudir junto al partido catalán en una candidatura que incluiría también a Coalición Canaria y Compromiso por Galicia. Sin embargo, las noticias que llegan tanto desde el archipiélago como desde Barcelona no son del todo claras.

Hay problemas varios. Por un lado, el PDeCAT aún no ha decidido cómo concurrirá a las Europeas. El partido de David Bonheví debe definir si se presenta con sus siglas o si, por el contrario, lo hará bajo el paraguas de la Crida. Hace pocos días, el propio Bonheví no descartó esta última posibilidad y dijo que se necesitaban unos días de “reflexión”. De momento sólo hay confusión en torno a este asunto.

En tal sentido, fuentes del Euskadi Buru Batzar (EBB, órgano de dirección del PNV) señalaron a Público que la formación nacionalista vasca descarta por completo un acuerdo con la Crida. “El PDeCAT aún no ha decidido si va en la Crida, que sería una lista catalana para Catalunya, o en coalición con nosotros”, afirmaron. En caso de que se apueste por la primera opción, en Sabin Etxea (cuartel general del PNV) lo tienen claro: “Ahí no estaríamos, porque no tiene sentido –remarcaron-. Es como si en Euskadi montáramos una lista los abertzales”. “Ni ellos quieren que estemos ahí ni nosotros queremos estar”, subrayaron desde el partido que lidera Andoni Ortuzar.

La cosa no termina ahí. Si finalmente hay acuerdo con el PDeCAT, vendrá la segunda parte de la película: Coalición Canaria, otro de los socios del PNV en las elecciones europeas de 2014, no quiere ir ahora en una misma candidatura junto a los independentistas catalanes. En realidad, el veto es mutuo: en el PDeCAT tienen muy presente que Coalición Canaria fue una de las formaciones que posibilitó la aplicación del artículo 155 en Catalunya.

Encuentro en Bilbao

Canarios y vascos coincidirán este viernes en Bilbao, donde se celebrará una reunión del consejo del Partido Demócrata Europeo. Esta formación de carácter continental tiene entre sus miembros al PNV y Coalición Canaria. En cualquier caso, no está previsto que de este encuentro –al que acudirán representantes de partidos de 15 países, entre los que habrá miembros del Movimiento Demócrata de Francia o de Electores Libres de Alemania- salgan respuestas sobre el futuro de la coalición electoral a nivel del Estado español.

“No seremos nosotros quienes pongamos vetos. Intentaremos hablar con todos y llegar a un acuerdo”, dijeron desde Sabin Etxea en plenos preparativos del encuentro del PDE. En esa línea, remarcaron que aún no está decidido qué hacer en caso de que las tensiones entre catalanes y canarios dinamiten finalmente las opciones de una candidatura conjunta.

“Ante un proceso de derechización y recentralización tan evidente que está viviendo el Estado español”, en Sabin Etxea consideran que lo apropiado sería que “vascos, gallegos, catalanes y canarios” fuesen capaces de presentarse de manera conjunta. Ahora bien, en caso de que no sea posible, tampoco se acabará el mundo. “En una opción extrema, que ni contemplamos ni deseamos, creemos que concurriendo solos también podríamos renovar nuestro escaño”, aseguraron. En cualquier caso, remarcaron que no se trata precisamente del escenario ideal.