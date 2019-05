Vivienda, limpieza, servicios sociales, escuelas infantiles o políticas de género y diversidad que vayan más allá del centro de la ciudad. Estos son los ejes principales que Madrid en Pie quiere visibilizar durante la campaña electoral. Desde el grupo municipal achacan a las políticas del PP y a quienes "cedieron" ante las presiones del ministro Cristobal Montoro que no se haya acabado con la desigualdad. La candidatura que lidera el concejal Carlos Sánchez Mato cree que durante el mandato de Manuela Carmena las políticas sociales han mirado al centro y no a la periferia de la capital.

"El bus de las necesidades" es como ha llamado Madrid en Pie a la iniciativa que llevaron a cabo este jueves. Concejales del grupo municipal han recorrido la periferia de la capital con varios medios de comunicación, entre los que se encontraba Público. Mirando hacia los barrios en los que hay mayores desequilibrios decidieron comenzar la ruta en una de las trece escuelas infantiles que ha creado el Ayuntamiento en la ciudad. El barrio elegido fue Moratalaz.

Impulso a las escuelas infantiles de cero a tres años

Ampliar la red de las escuelas de cero a tres años es una de las grandes propuestas. Según el candidato al Ayuntamiento durante este mandato se podía haber hecho mucho más si se hubiera iniciado este proyecto antes sin ceder a las "presiones" del Gobierno del PP. La escuela infantil 'Sabina' de Moratalaz, además, está gestionada por una cooperativa. Otro de los elementos que considera que deriva de la cesión de las administraciones públicas a la gestión directa: "Hay empresas que no sólo tienen ánimo de lucro - como es este caso - pero no entendemos que sea la forma de trabajar desde el Ayuntamiento de manera general. Lo adecuado es la prestación directa del servicio porque es más económico y es más adecuado para mejorar. El área de equidad tiene prácticamente externalizado la totalidad de sus actuaciones".

Sánchez Mato ha extendido más su alegato sobre las deficiencias remontando al pasado: "Durante este mandato hemos tenido presiones muy importantes que nos decían que había que gastar menos en un momento en el que las necesidades crecían. Estas actuaciones obligaban a recortas en medidas como el impulso de las escuelas y sus infraestructuras. Las que hay han podido ser creadas porque nos empeñamos en confrontar con esas políticas presupuestarias". El candidato recordaba así la etapa de mayores diferencias internas en el grupo de Ahora Madrid que acabaron con el cese de Sánchez Mato como concejal de Economía.

Carlos Sánchez Mato durante el recorrido del "bús de las necesidades" / Madrid en Pie

Renta social municipal de 700 euros al mes

La segunda parada ha sido en Puente de Vallecas. "Las administraciones públicas tenemos que jugar un papel muy diferente al que llevamos a cabo ahora. Una cuarta parte de la población está en riesgo de exclusión social", ha asegurado Sánchez Mato. La propuesta de Madrid en Pie para combatir esta realidad es una renta social municipal: "Los servicios sociales están atascados y hay falta de personal. Estamos hablando de derechos básicos como la alimentación o la vivienda. Es fundamental poner en marcha medidas concretas como la renta social municipal de 700 euros al mes", ha explicado el concejal Pablo Carmona.

Madrid en Pie propone una Renta Social Municipal y promete la bajada de ratios de trabajadores en los servicios sociales

Los datos alertan de los riesgos en la ciudad. Según han indicado, la ciudad de Madrid se sitúa entre las más desiguales y el Estudio de Salud del propio Ayuntamiento señala que el porcentaje de personas que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social es de 26,6 por ciento en la capital y 20,6 por ciento en la región.

La apertura de nuevos centros, la bajada de ratios, la recuperación de servicios externalizados y los mecanismos de coordinación son otras de las medidas que llevarían a cabo en los distritos de la capital. Además, todos ellos han denunciado que se pongan por delante políticas como la remodelación de Plaza de España antes que combatir las desigualdades: "Las políticas que siempre benefician a la clase social privilegiada son las que salen adelante y nosotras siempre nos quedamos atrás", ha alegado otra de las candidatas, la activista y vecina de Vallecas Elena Ortega.



50.000 viviendas públicas más en los próximos 8 años

La vivienda es el gran objetivo de Madrid en Pie. La candidatura quiere crear un plan de emergencia para garantizar que no hay más desahucios en la ciudad y movilizar la vivienda vacía. "Se trata de afrontar la situación como una emergencia y avanzar para que el Ayuntamiento tenga 50.000 viviendas públicas más en los próximos 8 años", ha explicado la concejala Rommy Arce desde el barrio de Usera, uno de los distritos con más población en riesgo de exclusión social. El problema de la vivienda ya no afecta sólo a las personas que están en riesgo de desahucio como han señalado desde el grupo: "También a las familias que se viven ahogadas por alquileres rampantes y los jóvenes que no pueden emanciparse".

La concejala también ha denunciado una situación "anómala" ya que Madrid cuenta con un parque público de vivienda que ronda el escaso 1%. Por ello insisten en la necesidad de movilizar la vivienda vacía así como de adquirir suelo o vivienda pública de otras administraciones. Las críticas vuelven a ir hacia el PP ya que asegura que los conservadores "liquidaron" el parque público. Más de 22.000 viviendas; 2.000 quedaron en manos de fondos buitres.



Candidatos de Madrid en Pie

2.000 trabajadores más al servicio de limpieza

En Aluche esperaban al autobús una decena de vecinos del barrio que acompañaban al grupo para denunciar la situación respecto a la limpieza de las calles: "Se aborda la limpieza de forma desigual y dependiendo del barrio en el que estén. Es urgente incorporar a 2000 trabajadores y avanzar hacia la municipalización de un servicio que debe ser contemplado como derecho y no como negocio privado", ha denunciado el candidato Jordi Escuer. La suciedad y los baches de los barrios "no es más que la punta del iceberg" y considera que debe avanzarse para que sean las Juntas de Distritos los que puedan resolver estos problemas.



Según los datos de Madrid en Pie los 6 contratos de limpieza vigentes suponen un gasto de 200 millones de euros, de los cuales 50 corresponden al margen de beneficio y al IVA. Además, la desigualdad territorial en la limpieza es muy alta: "En estos barrios, queremos la misma cantidad de dinero que se dedica a Argüelles o Chamberí. Aquí se dedican 46 euros per cápita y en otros barrios, más de 70".



"La precariedad se ceba con el colectivo LGTB+"

Por último han pedido junto con una activista LGTBI+ políticas de género y diversidad con enfoque de clase. Rocío, vecina de Carabanchel, ha denunciado que las familias diversas de la periferia tienen unos problemas concretos que tienen que ver con la falta de referentes culturales y de una educación desde la diversidad: "Las agresiones no cesan desde las instituciones y desde los medios de comunicación. La precariedad se ceba con nuestros colectivos, sobre todo con las personas trans y racializadas. Las políticas municipales se centran en los barrios del centro y en los barrios queda mucho por hacer", ha señalado la activista.

Una de las propuestas centrales para paliar estos problemas es crear una dirección general LGTBI+ que depende de la concejalía de feminismos. La candidata Fefa Vila ha explicado que "no se puede entender una política de diversidad al margen del feminismo". Pero, como han demostrado hoy, tampoco entienden políticas que se olviden de la periferia: "Hay que ir de los barrios al centro y no del centro al barrio".