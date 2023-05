Así te hemos contado la jornada electoral del 28M

El PSOE ganaría en Canarias, pero necesitaría pactar con Coalición Canaria

Sorpresa también en el sondeo autonómico de RTVE para Canarias. El PSOE volvería a ser el partido más votado (23-25 escaños, por los 25 actuales) y para alcanzar los 36 que fijan la mayoría absoluta dependería de Coalición Canaria (18-19 escaños), además de ganarse también el apoyo de Nueva Canarias (3-4, por debajo de los cinco actuales), Unidas Sí Podemos (2, la mitad que ahora), la Asociación Socialista Gomera (3) y quizá un recién llegado, la Agrupación Herreña Independiente, a la que el sondeo le atribuye un escaño ganado en su circunscripción insular.

Por su parte, el PP no logra mas que el tercer puesto (15-16), y crecería en escaños respecto a los 11 actuales, pero no estaría en condiciones de tratar de forjar una alternativa, a no ser como apoyo de Coalición Canaria y siempre que sumaran sus apoyos con los de Vox, que entraría por primera vez en el Parlamento canario, en detrimento de Ciudadanos, que perdería sus dos representantes.