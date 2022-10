Elena atribuye la nueva crisis en los Mossos a discrepancias en el "ritmo" en la feminización del cuerpo

El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, compareció para dar explicaciones sobre los cambios en la cúpula de los Mossos casi diez días después de que cesara al comisario jefe, Josep Maria Estela, y nombrara en su lugar a Eduard Sallent. Elena hizo una larga explicación en el Parlament, en la que alegó diferencias con Estela en el planteamiento de "transformación" de los Mossos, pese a que el excomisario fue nombrado por él mismo hace tan sólo diez meses.

El responsable de Interior apuntó tres objetivos principales en este sentido, entre ellos una dirección del cuerpo colegiada, la feminización y el relevo generacional. Puso en valor que en el año y medio de mandato se ha pasado de tres a siete comisarias, del 10% al 25% de mujeres en cargos de mando y en la reserva del 40% de nuevas plazas.

Elena reconoció que este planteamiento puede generar "posiciones contrarias" y esto es motivo de cese. Además, negó que se hayan producido "injerencias", tal y como afirmó Estela: "Quien tiene competencia de proponer y cesar a comisarios es el conseller", remachó. Ante el interrogante sobre por qué Elena ha perdido la confianza en Estela en apenas diez meses, el conseller señaló que compartían la voluntad de feminización del cuerpo pero discrepaban en "el ritmo".

"Eso salió en la elección de los nuevos comisarios", señaló. El Govern ya había apuntado que el detonante del cese de Estela fue el proceso de selección de seis comisarios del cuerpo, culminado hace dos semanas con la elección de cuatro mujeres y dos hombres.

Elena alegó que la elección de los seis nuevos comisarios se hizo tras valorar el informe preparado por una comisión, que consideró 12 de los 34 candidatos como las personas más idóneas, y de los que Elena escogió a seis con los que supuestamente Estela no habría estado de acuerdo. "Se cuestiona la decisión calificándola de injerencia. Quien tiene competencia de proponer y cesar a comisarios es el conseller, son puestos de libre designación", afirmó.

Elena cargó contra lo que ha tachado de "injerencias policiales" en cuestiones políticas y defendió la orientación política del cuerpo, ejemplificada con medidas como la no aplicación de los criterios recogidos en la Ley Mordaza en las protestas y también el impulso de la mediación. "Quien defiende lo contrario entiendo que defiende cuerpos policiales que actúen por libre y que no respondan ante nadie".

Elena no convence a la oposición

La comparecencia del conseller no convenció a la oposición, que lamenta falta de transparencia y que Elena no haya disipado las dudas sobre esta nueva crisis en el seno de los Mossos. Y es que el cese de Estela responde a las discrepancias sobre la feminización del cuerpo, pero también a las tensiones que ha generado su propio liderazgo, que vivió uno de los capítulos más intensos en junio, cuando amenazó con dimitir si Interior no cesaba a Eduard Sallent como número dos.

En ese momento, el comisario jefe manifestó que había perdido la confianza en Sallent, pero a la hora de la verdad Interior no atendió la petición de Estela y, de hecho, ahora Sallent le ha relevado al frente del cuerpo, al menos temporalmente, ya que está prevista una nueva renovación de la cúpula en diciembre. El nuevo líder policial de los Mossos está bien conectado con Elena. Y, de hecho, ya estuvo al frente de los Mossos durante la etapa de Miquel Buch como conseller, en la presidencia de Carles Puigdemont.