Madrid instalará las 'Stolpersteine': piedras que homenajean a las víctimas de los campos de concentración nazis

El Ayuntamiento de Madrid instalará en la ciudad de Madrid las Stolpersteine, pequeñas piedras que se ponen en el suelo en recuerdo a las personas que sufrieron el horror de los campos de concentración nazis. El Consistorio ha anunciado la colocación, en un primer momento, de una decena de estas piedras aunque la idea es poder colocar una de estas stolpersteine por cada uno de las 449 madrileños que pasaron por los campos de concentración nazis (cuatro mujeres y 445 hombres). La fecha está por cerrar con el artista alemán que desarrolló la idea: Günter Deming.

Las stolpersteine son, básicamente, bloques de cemente prácticamente cúbicos, en los que se inserta -en una de sus caras cuadradas- una placa de bronce en la que graba datos (nombre, fecha de nacimiento, fecha de su deportación, fecha de reclusión, fecha de asesinato...) de la vida de una persona. Normalmente, el texto inscrito en la piedra comienza con la frase "Aquí vivió" y se suele instalar, por tanto, en el suelo frente a la vivienda de la víctima. Nunca en la pared.

Madrid se unirá de esta manera a las cerca de 1.800 localidades europeas que han rescatado del olvido los nombres de sus vecinos represaliados por los campos de concentración nazis. En España esta iniciativa se estrenó en el municipio de Navas (Barcelona) en el año 2015. Desde entonces se ha instalado en algo más de un centenar de estas piedras a lo largo de todo el país.

La última vez fue hace apenas unos días en Mallorca. No obstante, en esta ocasión tenían una peculiaridad. En este caso, las piedras rendían homenaje a víctimas de la dictadura franquista. "Las piedras que instalo son para rememorar a las víctimas y he puesto muchas por toda Europa. Me entristece que sean tantas, pero también es emotivo poder recuperar sus nombres y su memoria", señaló el artista Günter Deming en un artículo de eldiario.es.