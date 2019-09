Embargan el sueldo del diputado Juan José Cortés (PP) por una deuda de 19.000 euros 

El diputado del PP y padre de la pequeña Mari Luz asesinada en Huelva en 2008, Juan José Cortes, aún no tiene constancia de que el Congreso le haya embargado el sueldo por una "deuda privada" pero está dispuesto a satisfacerla y añade que es algo que le puede "pasar a cualquier ciudadano". "Lo desconozco, pero si es así la afronto y no hay ningún problema", ha declarado a Europa Press.

Así se ha pronunciado después de que El Confidencial haya desvelado que el Congreso de los Diputados ha recibido una reclamación judicial para embargar el sueldo al diputado por una deuda privada que asciende a 19.000 euros. En la Cámara no confirman ni desmienten el embargo alegando que no pueden informar de este tipo de circunstancias particulares de sus señorías.

Cortés ha afirmado que a él "todavía" no le ha llegado "la nómina de septiembre". "Es algo que yo todavía no he podido comprobar", ha manifestado, al ser preguntado si tiene constancia de ese embargo de su sueldo como parlamentario.

El padre de Mari Luz concurrió a las elecciones generales del 28 de abril encabezando la candidatura del PP por Málaga, una lista que había encabezado en convocatorias anteriores la exministra de Empleo Fátima Báñez. La dirección del PP optó por su fichaje tras su contundente defensa de la prisión permanente revisable, uno de los caballos de batalla del partido en la anterior campaña.

"Esto le puede pasar a cualquier ciudadano"

Al ser preguntado si no era consciente de que tenía una deuda por ese importe, ha subrayado que con la tragedia de su hija destinó todos sus recursos a buscarla "por todos los rincones de España, con gastos económicos inmensos". Es más, ha dicho que tuvo que "pedir muchos préstamos y pedir ayuda a mucha gente".

"Quizá por descuido o lo que quiera que sea, no haya podido afrontar esa deuda", ha asegurado, para reiterar que "eso le puede pasar a cualquier ciudadano" y que él está dispuesto a asumir ese impago que, por ahora, desconoce.

Cortés se ha mostrado convencido de que con la crisis que ha sufrido España "muchas personas se habrán quedado con alguna deuda privada". "Ahora si parte de mi sueldo queda embargado, aunque sea por poco tiempo, espero poder satisfacer esa deuda", ha apostillado.

Por su labor de diputado del Congreso, Cortés ha venido percibiendo un salario mensual de unos 6.010 euros y, tras la disolución de las Cortes, tiene derecho a percibir, si la solicita, una indemnización de transición de casi 9.000 euros.

El diputado del PP ha criticado que se revele esa posible deuda que "pertenece al ámbito privado". "No puede ser que se vulnere un derecho fundamental. La revelación de datos personales es un delito en este país", ha indicado, para no descartar que la filtración de este asunto en este momento tenga que ver con el deseo de algunas personas de dejarle fuera de las listas para las generales.

El deseo de algunas personas de dejarle fuera de las listas para las generales.

En cualquier caso, ha dicho que espera que este asunto, que le puede pasar "a cualquiera", pueda "repercutir" en sus posibilidades para repetir en las listas. Por lo pronto, ha admitido que no ha tenido "ningún contacto" con Pablo Casado o la dirección nacional del partido para hablar de candidaturas.

"Yo quiero repetir"

Cortés ha reconocido que él quiere seguir como diputado porque en un periodo de cinco meses, ha proseguido, no se puede "evaluar" si su aportación como diputado ha sido "buena o mala". Según ha agregado, él va a poner todo su "empeño" para ganar las elecciones y que Casado sea presidente del Gobierno de España.

"Yo quiero repetir porque es mi compromiso con los ciudadanos, con el partido y con Pablo Casado", ha dicho, para agregar que "lo que pueda pasar a nivel local no debe influir para nada en las decisiones que pueda tomar el Comité Electoral Nacional del PP".