Pedro Sánchez le ha pedido "tiempo, lealtad y unidad" al Congreso para paliar las consecuencias de la emergencia del coronavirus, y la Cámara le ha dado tiempo (se prorroga el estado de alarma hasta el 11 de abril), pero no ha querido cerrar todas las filas con el Gobierno. La gran mayoría de los grupos parlamentarios han votado este miércoles a favor de prorrogar el estado de alarma, a petición de la solicitud del Ejecutivo.

La petición de los de Sánchez ha salido adelante con 321 votos a favor, 28 abstenciones y ningún voto en contra. Han respaldado la prórroga todos los partidos, a excepción de ERC, JxCat, Bildu, la CUP y el BNG, que se han abstenido por sus discrepancias con el Gobierno sobre la gestión de la emergencia del Covid-19.

Los parlamentarios han protagonizado este miércoles una de las sesiones más atípicas, en tiempo y forma, que se recuerdan. Alrededor de una cuarentena de diputados han asistido al Palacio de las Cortes y han ejercido su derecho al voto de forma presencial; mientras que hasta 306 representantes han votado de forma telemática, siguiendo las recomendaciones del propio Congreso en el marco de la lucha contra el coronavirus.

En cuanto al tiempo, el de este miércoles (y parte del jueves) ha sido uno de los Plenos más largos que se recuerdan: del "comienza la sesión" de las 15.00 hasta el "se levanta la sesión" de las 02:00 de la madrugada pasaron once horas, con varios puntos y un tema hegemónico (hasta en la derogación de los despidos por baja médica y en el decreto agrícola se utilizó como recurso el Covid-19).

En el segundo punto del orden del día (el debate sobre los decretos aprobados hasta este momento por el Gobierno para hacer frente a la pandemia) los grupos anticiparon la que sería la dinámica del debate y votación sobre la prórroga del estado de alarma: ningún partido se opondría a la convalidación de estas medidas "dadas las circunstancias y la necesidad" (fue una de las expresiones más utilizadas en el Pleno), pero eso no significa que aprueben la gestión del Ejecutivo. No toda, al menos.

La mayoría de los partidos políticos exigieron a Sánchez que endureciera las medidas relativas al confinamiento y a la limitación de movimientos de la ciudadanía, ya que a su juicio todavía se está poniendo en peligro la vida de los trabajadores de determinados sectores que siguen activos. También se exigió por parte de las formaciones más progresistas una ampliación de las medidas de protección social para hacer frente a las consencuencias económicas del coronavirus.

La Constitución establece que tiene que ser el Congreso el que autorice la prórroga del estado de alarma y el reglamento recoge que los grupos podrán presentar propuestas sobre las condiciones de dicha prórroga. Esta herramienta legislativa fue utilizada a modo de enmienda por hasta siete formaciones: Vox, ERC, Cs, PNV, JxCat, Bildu y BNG. Todas se han rechazado, a excepción de la del PNV

Sánchez rechaza endurecer la alarma: "El equilibrio es difícil"

En su defensa de la ampliación del estado de alarma, Sánchez defendió no endurecer más las medidas, porque, a su juicio, los ciudadanos necesitan ir a hacer la compra o ir a la farmacia, y que estos establecimientos tengan suministros, aunque admitió que "el equilibro es muy difícil".

Aunque el presidente del Gobierno apuntó a que no endurecería más el confinamiento y el resto de medidas, sí que se comprometió a estudiar detenidamente la batería de enmiendas presentadas por todos los grupos al decreto de ampliación del estado de alarma, así como a adoptar las que se consideren que puedan ser útiles.

Durante el debate, hasta Unidas Podemos ha defendido la necesidad de ampliar algunas medidas, en este caso relativas a la protección económica de los ciudadanos durante la emergencia sanitaria. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha apoyado las recetas del Ejecutivo, y ha animado al Gobierno a adoptar otras que están siendo estudiadas (como el caso de la suspensión del pago del alquiler para los más vulnerables)

Unidas Podemos apela a la unidad, pero pide adoptar medidas como la suspensión del pago de los alquileres para las personas más vulnerables: "De esta o salimos juntos, o no salimos"

En este sentido, Echenique ha recordado que hasta Alemania ha roto su costumbre para endeudarse ante esta crisis, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido invertir en la Sanidad Pública, y hasta que la Comisión Europea ha levantado la cláusula de austeridad por el impacto del Covid-19. El portavoz de Unidas Podemos ha cerrado su intervención con el compromiso de que su grupo seguirá apoyando las medidas que sea necesario tomar. "De esta salimos juntos, salimos unidos, o si no no salimos", informa Alejandro López de Miguel.

Desde el principal partido de la oposición, el PP, Casado ha insistido que mantiene su "lealtad" al Gobierno en la emergencia sanitaria del coronavirus, pero las críticas y los reproches han sido constantes durante su intervención: "Hoy me deja más preocupado. Nuestro país no está para más mítines, ni para manuales de resistencia ni de autoayuda". El conservador ha criticado la falta de material sanitario en los hospitales y ha señalado que España "está de luto" y que el Gobierno "no está respondiendo a la altura de los esfuerzos de los españoles", informa Marta Monforte.