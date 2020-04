El vicepresidente segundo y el ministro de Seguridad Social han protagonizado entre miércoles y jueves un episodio de descoordinación. El miércoles, desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales afirmaron que Pablo Iglesias y José Luís Escrivá presentarían juntos este jueves el ingreso mínimo vital que el Ejecutivo quiere aprobar en mayo, para que horas después, ya el jueves, Escrivá afirmase haberse enterado de esta presentación por la prensa.

Así lo ha asegurado el ministro de Seguridad Social en una entrevista en la Cadena Ser, si bien ha restado importancia a esta cuestión, por los "calendarios muy flexibles" con los que el Ejecutivo trabaja estos días.

Escrivá dice no saber cuándo se presentará el ingreso mínimo, y no descarta que finalmente sí sea hoy mismo: "Es inminente"

De hecho, Escrivá ha asegurado no estar al tanto de cuándo se presentará esta iniciativa, sin descartar que finalmente se produzca hoy mismo, como avanzaron ayer fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales. Entra "dentro de lo posible", la presentación es "inminente", según el ministro de Seguridad Social.

En torno a las 12.00 horas, distintas fuentes consultadas no sabían aclarar si la rueda de prensa de Iglesias y Escrivá tendría o no lugar este jueves. En la agenda oficial del Gobierno, enviada a los medios en la noche del miércoles, no constaba esta comparecencia.

Lo único claro es que la medida se mantiene, y si bien Escrivá no ha querido concretar más -hablaba de aprobarla en las "próximas semanas", tras rematar algunos "flecos" pendientes, desde la Vicepresidencia de Iglesias aseguraron ayer que el acuerdo en el Ejecutivo, entre el presidente del Gobierno y el vicepresidente y líder de Unidas Podemos, pasa por su aprobación durante el mes de mayo.

Según el ministro de Seguridad Social, la medida beneficiará a cerca de un millón de hogares, en torno a tres millones de personas.

La posición adoptada por el Ejecutivo sobre esta prestación supone apostar por una decisión mínima: dada la falta de acuerdo entre los ministros de Unidas Podemos y el resto de miembros del gabinete, a cuenta de la renta social extraordinaria que la formación de Iglesias quería aprobar para los más vulnerables ante el coronavirus, al requerir la prestación definitiva de "unos meses" para su desarrollo, el Gobierno ha apostado por acelerar el desarrollo de la prestación definitiva, que aparece recogida en el pacto de coalición.

Todo ello tras varios días evidenciando la tensión generada por esta materia, y con Escrivá refiriéndose como "iniciativa bienintencionada" a la propuesta planteada por Iglesias.