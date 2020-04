El Gobierno español no ha entregado al Departament de Salut de la Generalitat ninguno de los tests rápidos que encargó. Así lo ha denunciado la consellera Alba Vergés durante la rueda de prensa del Govern de este miércoles para actualizar los datos sobre la crisis del coronavirus, quien ha asegurado que "el Gobierno español no ha librado ninguna prueba rápida desde que Pedro Sánchez anunciara que habría millones. No ha llegado ninguno de estos tests".

Vergés también ha defendido los sanitarios ante la filtración del documento del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) sobre cribas de enfermos, en el cual se recomendaba evitar ingresos "a aquellos pacientes con escaso beneficio": "Recuerdo que no hay una enfermedad, hay personas con una enfermedad. Los criterios clínicos siempre prevalecen, ahora y siempre, y es la práctica habitual. Los médicos hacen diagnósticos siempre pensando en lo que es mejor para las personas y la intensidad terapéutica no siempre indica qué es mejor para las personas".

La consellera también ha anunciado que firmará una orden para que los datos de muertes registradas desde los servicios funerarios lleguen a la Generalitat, que en estos momentos ofrece datos basados en el registro de mortalidad. El alcalde de Igualada, Marc Castells, denunció que las diferencias entre unas y otras eran relevantes y que había más defunciones de las que informaba el Govern.

La Generalitat podría impulsar la gratuidad de los peajes unilateralmente

Por otro lado, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha anunciado que ya han impulsado la gratuidad del transporte público, tal como afirmaron este martes: "Con esta medida queremos garantizar que la movilidad entre todos los trabajadores implique los mínimos costes posibles. Queremos mantener la liquidez tanto en el bolsillo de la gente como en las empresas". Budó ha defendido que esta medida no estimulará la movilidad en medio del confinamiento: "Confiamos en la responsabilidad social".

Por otro lado, la portavoz ha informado que el conseller de Territori, Damià Calvet, ha enviado una carta al ministro de Fomento, Jose Luís Ábalos, para pedir la gratuidad de los peajes y que no descarten aplicar la medida de manera unilateral a las autopistas de competencia catalana: la C-32, la C-33 y la C-16.

Budó también ha destacado el papel del llamado Market Place virtual impulsado por la Generalitat, donde se están poniendo en contacto empresas de varios sectores para ayudar a producir todo el material necesario para el sistema sanitario y para hacer frente a la crisis del coronavirus. Además, la portavoz ha querido hacer un llamamiento a mantener el confinamiento, aunque en los próximos días pudieran llegar datos más positivos sobre el estado del contagio: "En Italia, la gente se confió, un hecho que generó un efecto rebote y un aumento exponencial de las infecciones. Pedimos a todo el mundo que no baje la guardia".

La ATM aprueba la gratuidad del transporte

Por otro lado, el consejo de administración de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) del área de Barcelona aprobó este martes la suspensión temporal del pago de las tarifas del transporte público para aquellas personas autorizadas a desplazarse para realizar actividades y servicios esenciales. La medida, consensuada con las administraciones consorciadas, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, el área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Asociación de municipios por la Movilidad y el Transporte Urbà (AMTU), se pondrá en marcha este jueves 2 de abril y se alargará hasta el próximo jueves 9 de abril. Según ha explicado el ATM a través de un comunicado, se trata de "un acto de reconocimiento a las tareas cruciales en situaciones de emergencia".

Los mecanismos para aplicar esta gratuidad se concretarán este mismo miércoles en una reunión con todos los operadores implicados. Según ha detallado el ATM, la medida incluirá el transporte ferroviario (Metro, TMB, FGC, Tramo y Cercanías) y los autobuses (buses TMB, buzo metropolitano de gestión indirecta CON, los de la Dirección General de Transportes y Movilidad y los de los municipios adscritos al AMTU).

Tal como apunta el ATM, el volumen de demanda durante los próximos días será previsiblemente "muy similar o incluso inferior al que ya se viene experimentando los últimos días, con reducciones generales de un 90% respecto al habitual". Igualmente, los Mossos d'Esquadra y los policías locales velarán para que los desplazamientos sean efectuados por aquellas personas que están autorizadas, tal como asegura el ATM. Finalmente, si se detectara que la medida implica un aumento de la movilidad no esencial, se activarían los mecanismos para anularla "de manera inmediata".