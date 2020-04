Unidas Podemos, Junts per Catalunya (JxCat), Ciudadanos, BNG, Compromís y Más País aceptaron este jueves sumarse a la Mesa de Reconstrucción propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para afrontar la situación del país una vez superada la pandemia del coronavirus.

La ministra Portavoz, María Jesús Montero, explicó que Sánchez mantuvo durante la mañana videoconferencias con los portavoces de los citados partidos para explicarles su propuesta, recibiendo una respuesta positiva de cada uno de ellos y su deseo de incorporarse a este foro.

En concreto, Sánchez planteó la creación de una Mesa que denominó de Reconstrucción social y económica en la que estén representadas todas las fuerzas políticas. Además, anunció que su intención es convocarla ya la próxima semana.

Según explicó Montero, el objetivo de esta Mesa de Reconstrucción es triple. Un primer objetivo para el relanzamiento de los sectores económicos; un segundo fin es proteger a los colectivos más vulnerables y un tercera meta es la revitalización del Estado de Bienestar.

La ministra Portavoz añadió que, paralelamente a esta Mesa de Reconstrucción el presidente del Gobierno también abrirá un diálogo institucional con todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincial (FEMP). Además, Sánchez también liderará los encuentros dentro de la Mesa del dialogo social creada con los agentes sociales.

Montero mostró su confianza en que el PP también se incorpore a la citada Mesa de Reconstrucción, porque indicó que "la ciudadanía no entendería que el primer partido de la oposición no se sumara al proyecto de reconstrucción del país tras la grave situación que estamos viviendo", dijo.

No obstante, todavía no hay fijada fecha para la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, que el PP sigue insistiendo en convocarla la próxima semana. El Gobierno, no obstante, ha vuelto a proponer la posibilidad de celebrar el encuentro este viernes o el sábado.

El presidente del Gobierno continuara la tarde del jueves y durante el viernes celebrando videoconferencias con el resto de partidos políticos presentes en el Congreso, porque el objetivo del Ejecutivo es sumarlos todos a la citada Mesa.