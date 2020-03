El Congreso dará el visto bueno a la prórroga del estado de alarma solicitada por el Gobierno para mantener las restricciones, como mínimo, hasta el 12 de abril. Sin embargo, puede que en esta ocasión el Ejecutivo no cuente con el apoyo de los partidos soberanistas, que en estos momentos estudian qué hacer en la sesión plenaria que se celebra este miércoles en la Cámara Baja.

La Constitución establece que el Gobierno podrá decretar el estado de alarma durante un plazo máximo de 15 días y que, si quiere prorrogar ese plazo, debe contar con la autorización del Congreso. El plazo finaliza el domingo 29 de marzo, y el Ejecutivo ha decidido pedir una autorización de prórroga a la Cámara, tal y como establece la ley.

Pedro Sánchez tiene garantizados los apoyos necesarios para que se prorrogue el estado de alarma, ya que prácticamente todas las formaciones con representación en el hemiciclo darán su voto favorable a la solicitud, incluido el PP, por lo que el Gobierno cuenta con, al menos, más de 250 votos.

Sin embargo, en esta ocasión, los partidos soberanistas podrían desmarcarse de este consenso. ERC, JxCat, Bildu, la CUP y el BNG han mostrado discrepancias sobre la gestión que el Gobierno está llevando a cabo de la emergencia sanitaria del coronavirus. Los de Gabriel Rufián, los de Laura Borràs y los de Néstor Rego, por ejemplo, piden medidas más duras para paliar la escalada de contagios que se está produciendo.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, anunció el lunes que su partido exigirá a Sánchez que incluya dentro de las medidas del estado de alarma un "confinamiento general" en todo el Estado, de manera que se paralice toda actividad a excepción de los servicios básicos y de aquellas labores que garanticen la cadena alimentaria.

Esta medida está en consonancia con la exigencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que desde hace unas semanas pide que el Ejecutivo confine Catalunya. El objetivo de este confinamiento generalizado, explicó Vilalta, es que el Govern catalán pueda tomar medidas "más restrictivas" para poder frenar la curva de contagios en el territorio.

El Reglamento del Congreso recoge que los grupos parlamentarios podrán presentar propuestas sobre el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga del estado de alarma antes de su debate en Pleno. La portavoz de ERC ha advertido de que si el Gobierno no acepta su exigencia, utilizarán esta herramienta legislativa para presentar una contrapropuesta a modo de enmienda y se abstendrán en la votación de la prórroga.

ERC y JxCat acusan a Sánchez de recentralizar competencias

"En lugar de paliar y luchar contra esta pandemia, se está aprovechando este instrumento (el estado de alarma) para recentralizar, para tomar la capacidad de decisión de los gobiernos", criticó Vilalta, que también aseguró que las medidas aplicadas por Sánchez e incluidas en el decreto del estado de alarma "no están siendo resolutivas".

JxCat también ha anunciado su abstención, y su portavoz en el Congreso, Laura Borràs, ha defendido que "el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recentralizado la gestión sanitaria cuando precisamente en casos como estos la proximidad salva

vidas".

ERC está en contacto con Bildu, el BNG y la CUP para tratar de coordinar el sentido del voto en el Pleno de este miércoles. Desde la formación vasca apuntan que aún no han tomado la decisión final, y que seguramente lo harán unas horas antes del inicio del debate que tendrá lugar en el Congreso.

El BNG, por su parte, avanza que está entre el voto a favor y la abstención, pero tampoco ha decidido nada definitivo. Su portavoz en la Cámara Baja, Néstor Rego, también exige al Gobierno que se endurezcan las medidas para luchar contra el Covid-19 a través de la "paralización total de toda la actividad laboral no esencial". La formación gallega defiende también el "cierre de las áreas geográficas con mayor afectación del virus, a la vez que se blindan las zonas menos afectadas; combinado con el confinamiento total de la población".

El PNV, en cambio, ha anunciado su voto favorable a la prórroga, aunque ha insistido en que el estado de alarma "no debe alargarse más de lo necesario". "Lo primero es la seguridad de las personas y parece lógico mantener las medidas. No obstante, si, afortunadamente, no fueran necesarios los 15 días de prórroga, el Gobierno español podría acortar ese plazo", ha manifestado su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban.

Además de la prórroga del estado de alarma, la Cámara Baja debatirá sobre los decretos aprobados por el Gobierno para luchar contra las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del coronavirus, y otros dos decretos, el que deroga los despidos por baja médica y el denominado decreto agrícola (de control de los precios en el sector).

Un total de 306 diputados han solicitado ejercer su voto de forma telemática en la sesión plenaria de este miércoles en el Congreso

Todas estas leyes se votarán en una sesión plenaria, que al igual que la última celebrada, destacará por la imagen de un hemiciclo casi vacío a causa de la emergencia sanitaria del Covid-19. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, habilitó hace unas semanas el voto telemático con carácter general para que los diputados no se vieran obligados a desplazarse al Palacio de las Cortes para ejercer su derecho al voto en las sesiones plenarias.

Según fuentes de la Cámara, han solicitado el voto por vía telemática un total de 306 parlamentarios: 109 del PSOE, 79 del PP, 45 de Vox, 28 de Unidas Podemos, 12 de ERC, 10 de Ciudadanos, 9 del Grupo Plural, 5 del PNV, 5 del Grupo Mixto y 4 de EH Bildu. En el caso de JxCat, sus diputados no acudirán presencialmente al Pleno ninguno de sus diputados; mientras que partidos como ERC, Cs, PNV o Bildu solo enviarán a un representante.

Tras autorizarlo el Congreso, el estado de alarma se prorrogará hasta el domingo 12 de abril, aunque el Gobierno podría volver a pedir otra autorización para ampliar este plazo si lo considerase necesario.