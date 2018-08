El empresario denunciante de Tándem: "Le pagué a Villarejo tres millones en mano"

Se llama Francisco Menéndez, es abogado y durante un tiempo llevó las inversiones del grupo de hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, Gepetrol. Fue él quien encargó el proyecto King al comisario José Villarejo, por orden de una de las facciones de la familia del dictador Teodoro Obiang, que pretendía favorecer al conocido como 'Teodorín' frene a Gabriel, otro de los hijos.

Pagó 4,5 millones de euros al comisario y a su socio, 1,6 millones en Panamá y los otros tres en pagos fraccionados en metálico. El mediador fue su amigo y padrino de su hija, Carlos Salamanca, ex comisario del aeropuerto de Barajas que ha sido desimputado en la causa Tándem que investiga la Audiencia Nacional.

Según la declaración que prestó en septiembre de 2017 —a la que ha tenido acceso Público en exclusiva—, Menéndez acabó mal con Villarejo, quien llegó a amenazarlo, y se puso en contacto con un ex agente del CNI, David Vidal, para entregarle toda la documentación que tenía sobre Villarejo y los pagos que había realizado. Ahora el empresario está imputado en Tándem, pero se mantiene firme en sus acusaciones contra el comisario jubilado y su socio Rafael Redondo.

"Sacaba el dinero de un banco de Ginebra y se lo di en metálico, en pagos fraccionados"

Esta declaración la realizó ante la Fiscalía Anticorrupción a finales de septiembre, mes y medio antes de que los comisarios Villarejo y Salamanca, sus hijos y otros abogados y testaferros fueran detenidos acusados de organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho. En ella Menéndez explica cuánto costó y cómo se articuló el pago desde una cuenta del empresario en Suiza a las cuentas que el multimillonario policía tenía en Panamá y Uruguay y lo abonado en cash.

Fiscal: ¿Y cómo le entrega el dinero?

Menéndez: Pues directamente en mano, yo mismo.

Fiscal: ¿Cómo lo hacía?

M: Pues era complicada la trama, porque parece una trama. Bueno, yo tenía que traerlo de fuera y se lo daba en mano.

F: ¿De dónde lo traía?

M: ¿De dónde lo traía? De una cuenta mía que tengo fuera... en Ginebra es concretamente.

F: ¿Dónde?

M: Donde comíamos habitualmente, en el restaurante Casa Piluca, todo el mundo lo conoce.

F: Había papeles...

M: No, no, no en absoluto, esto era sin huella ninguna.

F: ¿Cómo se llamaba el banco?

M: CBH

F: ¿En qué cantón?

M: En Ginebra.

F: La orden de articular el pago de esta manera, ¿fue una exigencia de...?

M: Sí, evidentemente. Yo no lo quería hacer así, porque era muy complicado para mí... pero... debe ser menos gravoso. ​

F: ¿Desde dónde hacía las transferencias?

M: Desde el mismo banco.

F: ¿Desde el mismo banco de Ginebra?

M: Sí, porque es en la que los guineanos me depositaban la cantidad, porque yo se lo pedí a ellos y ellos me lo depositaron ahí.

F: Al principio hubo un ingreso en efectivo de fondos, ¿de quién?

M: Del Banco de Guinea Ecuatorial.

F: Del Banco de Guinea Ecuatorial... ¿Usted tiene conocimiento de si el señor Villarejo Pérez tiene el control de alguna sociedad paralela, gemela de Uruplan, no de Marvila, la sociedad panameña destinataria de sus fondos?

M: Creo que lo tiene con personas interpuestas porque el que iba a estos países era Rafael Redondo, no iba él.

F: ¿Conoce si hay otra sociedad panameña de las mismas características de Marvila, que a través de sociedades interpuestas pudiera controlar?

M: Estas tres son las que yo conozco, porque es a las que yo envié, pero no conozco más.

F: Una es uruguaya, Uruplan, y la otro es panameña

M: Ah, no lo sabía... No, no llego a eso, esos son los tres únicos pagos de los que queda rastro porque los demás pagos se hicieron en cash, en efectivo, así que no...

Proyecto King: "Obiang pronto morirá y hay dos hijos luchando por el poder"

De este encargo ya había referencias en la causa del pequeño Nicolás, donde aparecen documentos de identidad de ciudadanos ecuatoguineanos, abonos de viajes de otra de las hijas del dictador, Mercedes Obiang, o la utilización del mismo Banco Nacional de Guinea Ecuatorial (BANGE) para pagar el proyecto King y con la que los amigos del veinteañero querían blanquear 20 millones de euros.

Teodoro Nguema Obiang, 'Teodorín', en una fotografía de junio de 2013. - AFP

F: Ese informe King, o es proyecto King, además de este papel, es un proyecto que va a llevar unos meses... ¿sabe si ese proyecto se realizó?

M: Sí, sí, el informe lo tengo yo también.

F: El informe existe aparte de estos papeles...

M: Sí, creo que está por aquí [buscan entre los papeles]

F: ¿Esto es el informe?

M: Sí, este es el informe, este es el resultado.

F: ¿Esto es lo que cuesta: 4,5 millones de euros?

M: Sí, esto es lo que cuesta: cuatro millones y medio de euros...

F: A eso voy. ¿Aquí se da la información que se...? ¿Eso vale cuatro millones de euros?

M: Sí, esto es lo que dice el que vale cuatro millones y medio de euros. Seguramente me engañó, pero causó su efecto.

F: A usted no le engañó, no le pagó usted, engañaría a su cliente. ¿De qué manera concreta le hizo entrega de ese informe?

M: Me lo entregó en un sobre Rafael Redondo.

F: Y a su cliente, ¿cómo le hizo entrega de ese informe?

M: Yo lo envié escaneado porque tenían mucha prisa en Guinea, porque Obiang pronto morirá y hay dos hijos que están luchando por el poder. Entonces es un informe para contrarrestar un poco a Gabriel que está muy en la línea descendiente... [Y favorecer a otro de los hijos, llamado Teodoro Nguema Obiang]

F: ¿Y el descendiente concreto que le encargó ese informe?

M: Candido Ensue y Crispín Edú.

F: ¿Y cómo se lo hizo llegar?

M: Yo creo que le envié un primer avance por escáner y luego se lo entregué en mano cuando fui a Guinea.

F: ¿Los clientes se quedaron satisfechos por el contenido?

M: Muy satisfechos porque causó lo que se dice un shock en el país, claro. Sea mentira o no sea mentira lo que se dice aquí, se publicó en el ABC, en El País o en El Mundo creo que era. [En El Mundo lo publicaron Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta]

F: ¿Cuánto tiempo tardó en elaborar el informe?

M: Pues el informe me lo iban dando a medida que se le pagaba.​

"Tengo miedo, Villarejo es un tipo peligroso y me amenazó"

Por último, el empresario deja constancia ante los fiscales de que tiene miedo de las represalias que puede tomar el comisario José Villarejo contra él y su familia cuando se entere de que es Menéndez quien le ha traicionado. Lo mismo hará en el resto de sus declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea.

M: Es un personaje difícil y violento y no me trató de una forma... como un cliente, me trató de una forma despreciable. Pero eso va en él, es un personaje peligroso.

F: (ininteligible)

​M: No, no, un caballero...

F: ¿Entonces qué pasó?

M: Pues que no iba a la velocidad en los pagos que él quería. No es fácil pagar en cash.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo. / EP

Y añade Menéndez sobre el peligroso policía:

F: ¿Tiene usted miedo según va avanzando la investigación?

M: Por supuesto, tengo bastante miedo... Siempre le he tenido miedo, es un personaje siniestro y me lo ha demostrado muchas veces. Y en la prensa sólo hay que leer lo que aparece, lo que es capaz de hacer. Tiene un caso abierto con una señora médico que está pendiente todavía.

F: ¿Teme por su seguridad familiar?

M: Claro, por mi mujer.

F: ¿Usted tiene miedo de que el día de mañana, cuando se entere, pueda tomar alguna represalia?

M: Por supuesto. Siempre le he tenido miedo, es un personaje para cuidarse de él. No es una persona muy... no es la persona que apareció en televisión en el programa de Jordi Évole, tan amable y tan dicharachero. No, no lo es, pero bueno.

F: ¿Le amenazó?

M: Sí, sí, de hecho hablé con Rafael que era más paciente y me dijo "no, no lo tengas en cuenta que está bajo los efectos de la medicación, porque se operó de la espalda. Digo "ya bueno la medicación, pero no se me puede amenazar". Todo eran referencias con el dinero, es bastante ansioso con el dinero, me lo demostró. El dinero le priva.