La Constitución Española tiene más de 40 años y fue aprobada en un contexto que dista mucho del actual; sin embargo, esto no impide que las generaciones que no pudieron legitimar el texto puedan ponerse en la piel de aquellos que sí lo hicieron. Casi la mitad de los ciudadanos que no pudieron participar en el referéndum sobre la Carta Magna (todos aquellos menores de 59 años) hubieran dado su respaldo al texto en el caso de que hubieran podido votar.

La encuesta de 40dB para la Plataforma de Medios Independientes (PMI) apunta así hacia una ratificación de la aprobación de la Constitución por parte de las generaciones que sucedieron a la denominada transición, lo que no implica que exista una satisfacción generalizada con el texto en la actualidad; más bien lo contrario.

Según el estudio, hasta un 48,4% de los menores de 59 años encuestados habrían votado a favor en el referéndum constitucional si hubieran podido participar. Casi un 23% habría optado por votar en contra, por votar en blanco o por, directamente, no acudir a votar. Un 28,7% asegura no saber lo que hubiera hecho o prefiere no contestar.

Los datos de la encuesta llegan en un momento en el que el texto constitucional se ha puesto en duda, y cuando desde las formaciones políticas se han llegado a plantear reformas de calado. La última, derivada de la pandemia del coronavirus, pasaba por la idea de blindar constitucionalmente la Sanidad pública.

¿Recuerdas qué votaste en el referéndum para la ratificación de la Constitución Española de 1978? / Si hubieras podido votar en ese referéndum, ¿qué habrías votado? /40dB

De hecho, la ratificación del texto en 1978 que se desprende de los resultados de la encuesta no está reñida con la percepción ciudadana de que es necesario reformar la Carta Magna. El estudio recoge que hasta un 71,9% de los encuestados abogan por modificar la Constitución actual. Solo un 13,8% cree que no necesita ser reformada.

Al introducir la variable de los partidos políticos, las percepciones ciudadanas cambian de forma considerable entre la población menor de 59 años. Los votantes de Unidas Podemos son los únicos que no manifiestan una voluntad clara de votar favorablemente la Carta Magna en 1978 si hubieran podido: el 38,2% asegura que hubiera votado a favor, el 26,1%, en contra y el 35,8% habría votado en blanco, no habría votado, no lo sabe o prefiere no contestar.

¿Crees que es necesario reformar o modificar la Constitución Española aprobada en 1978? /40dB

El 66,4% de los votantes del PSOE menores de 59 años hubieran votado a favor, al igual que el 72,6% de los electores del PP, el 66,5% de los de Vox y el 71,4% de los votantes de Ciudadanos. Todos los electorados, en cambio, coinciden en que la Constitución necesita reformas: el 87,4% de los votantes del PSOE, el 58,1% de los votantes del PP, el 58,5% de los de Vox, el 95,2% de los de Unidas Podemos y el 72% de los de Ciudadanos.

La opinión favorable a las reformas constitucionales está por encima del 70% en todas las franjas de edad, salvo en la de los encuestados comprendidos entre los 16 y los 17 años (58%) y los mayores de 65 años (66,7%).