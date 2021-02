El consejero de Justicia y miembro de la dirección del Partido Popular, Enrique López, acapara este martes el foco mediático tras admitir que puso en contacto al abogado del PP, Jesús Santos, con un empresario amigo de Luis Bárcenas, Agustín D, en el año 2017, cuando López ejercía como juez de la Audiencia Nacional. Fuentes cercanas al consejero señalan a Público que López "no fue intermediario ni nada, él no estaba en el PP ni en ese asunto. Tampoco participó en ni en una sola de las reuniones", aseguran.

El máximo dirigente del PP, Pablo Casado, ha tratado de exculparle y ha dicho que en esa época el consejero no estaba "vinculado" al PP. Es más, Casado ha asegurado que "no es sorprendente" que se den episodios de este tipo, "incluso en pleitos de orden civil". Sin embargo, las relaciones entre López y Génova no son precisamente recientes, sino que se remontan a décadas atrás.

Corría el año 2004 cuando Enrique López, que formaba parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), convirtió al organismo en el ariete del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, durante el año y diez meses que estuvo en funciones. Un escenario similar al actual, cuyo mandato expiró hace dos años. "El CGPJ se va a convertir en la oposición al Gobierno", señaló el actual consejero hace casi dos décadas. Fue entonces cuando se forjó la amistad entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y López, puesto que ambos fueron vocales durante siete años.

Desde junio de 2005 hasta junio de 2013 ocupó el puesto de magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. A mediados de 2013 el consejero logró uno de los puestos más ambicionados de la judicatura: el de magistrado del Tribunal Constitucional. Designado a propuesta de los populares, fue uno de los motivos de polémica entre el PSOE y el PP ya que la formación conservadora quería renovarle.

Saénz de Santamaría apartó a López tras conducir ebrio

La trayectoria de López fue bloqueada por Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno, tras el escándalo que supuso su condena en 2014 por conducir ebrio, sin casco, saltándose un semáforo rojo. Aquella condena provocó la dimisión de López como magistrado del Tribunal Constitucional, su ostracismo político y su regreso a la Audiencia Nacional, donde fue apartado de juzgar los casos Gürtel y Bárcenas por su relación con el PP y con FAES (donde fue ponente en al menos 53 seminarios).

López también fue uno de los tres jueces de la Audiencia Nacional que firmaron la condena contra Valtonyc, el rapero condenado a tres años y medio de cárcel por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona. Todavía en el cargo, en febrero de 2018, escribió una columna sobre el procés catalán en La Razón, en la que cargaba contra las formaciones políticas independentistas y criticaba sutilmente que la ley no permitiera ilegalizarlas.

Con Sáenz de Santamaría retirada de la política y Pablo Casado al frente de la dirección del PP, el conservador le recuperó con el objetivo de rodarlo en la política madrileña y enfocar su futuro hacia el ministerio de Justicia, según fuentes jurídicas. En agosto de 2019 fue nombrado consejero de Ayuso y durante los últimos meses ha ejercicio como portavoz 'oficioso' de la líder madrileña, con una alta exposición mediática.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a los consejeros de Hacienda y Función Pública Javier Fernández-Lasquetty y Justicia, Enrique Lopez, al inicio del pleno de la Asamblea de Madrid. / EFE (Chema Moya).

En enero de 2020 Casado lo nombró responsable de Justicia del PP como 'cara visible' de su estrategia de oposición, que pasaba por utilizar la vía judicial para frenar determinadas actividades capitaneadas por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con un sin fin de querellas y recursos. "En Génova está muy bien considerado, es una persona experimentada e inteligente que cuenta con la confianza de Pablo", aseguran fuentes populares a Público.