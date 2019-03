El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados atiende a Público en exclusiva antes de la manifestación por el derecho a la autodeterminación y contra el juicio al 'procés'.

Antes de emprender camino a la marcha, Gabriel Rufián (1982) habla sobre Vox, el juicio, Juqueras, el posible 'pucherazo' en Ciudadanos y de los presupuestos generales que ERC no quiso apoyar del PSOE y Unidos Podemos.

El político de Santa Coloma demuestra una tremenda facilidad para dar titulares, pero también quiere profundizar en cuestiones como el auge ultraderechista en España o en cómo quedará el parlamento tras las Generales del 28 de abril.

De camino para la cabecera de la manifestación se para constantemente para atender las peticiones de fotos que le piden otros catalanes que han llegado hasta Madrid para sumarse a la protesta.

¿Qué objetivo tenía la manifestación? ¿Hacer presión de cara a las Generales? ¿Superar lo de Colón?

No nos lo hemos plantado así, pero sería muy positivo superar la manifestación de Colón, porque demostraría que hay más demócratas que fascistas. Sobre todo, me refiero a la cúpula de Vox, PP y Ciudadanos, que fueron tan irresponsables de organizarlo.

El ocho de marzo marca el camino, las mujeres pasaron por encima de esos tres jinetes del apocalipsis facha y nosotros intentaremos reflejar que lo que está pasando no es un juicio a once independentistas, sino a toda la democracia.

Esta manifestación no tiene sentido si no se intenta interpelar a gente de de Madrid y del resto del país. Nosotros, con esta marcha y con la de Bruselas lo único que queremos hacer es la pregunta de "quién es el siguiente". Mañana pueden ser feministas, periodistas, humoristas, sindicalistas... Es un juicio contra todo aquel que sea una mínima amenaza contra el régimen del 78.



¿Cómo está viviendo Oriol Junqueras el juicio?

Él esta muy fuerte, plenamente consciente de lo que tiene enfrente y de que le va a caer una sentencia que está dictada. Daba igual lo que dijera, se enfrenta a un estado vengativo y lo único que quiere es que según quién pague el ridículo internacional del 1-O. Pero también está con muchas ganas de hacer política y de enfrentarse a esa gente; no sólo él, también el resto de presos político exiliados.

Estoy absolutamente convencido de que, quien tiene la bandera de España en su balcón, siente que lo que está pasando es una vergüenza. Es indigno, votes a quien votes, tener un partido que va en contra de los derechos humanos en la acusación particular.

¿Os consideráis responsables del auge de Vox?

Están a dos tuits de responsabilizarnos de la victoria de Trump, Bolsonaro y Orbán

Estamos acostumbrados a ser culpables de todo. Ahora nos responsabilizan del auge del fascismo y están a dos tuits de responsabilizarnos de Trump, Bolsonaro y Orbán. Vox y Cs, que lleva 11 años en Catalunya, son un reflejo de la deriva reaccionaria de todo el mundo.

Lo de Andalucía, y no es opinión, es información, no es culpa nuestra, lo es de la abstención. El votante del PSOE que no fue a votar porque vio como su partido se pliega ante la caverna, y los votantes de Podemos que vieron como su partido pasó de clamar en las plazas del 15M a ser un partido bisagra del PSOE.

¿Os sientan mal esas acusaciones?

Le sentiría mal a cualquier demócrata. Se han dicho cosas muy perversas sobre el republicanismo catalán, pero no hay nada mas perverso de acusarnos a nosotros de eso. No olvidemos que Vox es acusación particular en el juicio. Como dice Durruti, al fascismo no se le discute, se le destruye, y pensamos que tiene que ser así. Pero que nos responsabilicen a nosotros, cuando miembros del PSC como Borrell se ha manifestado con ellos, me parece tremendamente injusto.

¿Por qué no apoyasteis los presupuestos del PSOE y Unidos Podemos?

Porque es falso que estos presupuestos fueran las tablas de Moisés y que la gente viva en cabañas porque no se han aprobado. Eran unos presupuestos que metían más dinero a Defensa, a la monarquía, al Valle de los Caídos. Y no olvidemos que les votamos gratis la moción de censura, el techo de gasto y 27 de los 28 reales decretos. Lo único que pedíamos era una mesa de diálogo y ellos se levantaron de la mesa.

No olvidemos tampoco que, casualmente se olvida, que el PSOE venía de vetar a Rajoy y Florentino Pérez en la comisión de investigación de financiación ilegal del Partido Popular. Además, si estos presupuestos eran tan buenos, que expliquen porqué dos de sus diputadas no los apoyaron.



¿Os ha molestado que Podemos no se haya sumado explícitamente a la manifestación?

No, estamos habituados. Desde el primer día, les he visto una deriva brutal. Entiendo perfectamente que tienen un coste electoral por defenderse de según qué cosas. Pero yo les he visto en el 15M con pancartas contra Rubalcaba y luego me han pedido a mí que no hable de él para no enfadar al PSOE.

Es decepcionante, porque vi con enorme optimismo y alegría el nacimiento de Podemos, pero veo mucho sufrimiento en la que gente que confió en ellos al ver la deriva y la lucha de egos. Siempre he dicho que si fuera de Vallecas sería de Podemos, pero soy de Santa Coloma.

¿Qué alternativa política puede haber si hay un gobierno de PP, Ciudadanos y Vox?

Niego la mayor. Entiendo la pregunta, pero que en España hay mucha gente progresista y que incluso irá a las urnas con la nariz tapada, votando a partidos que les han traicionado, como el PSOE. Nosotros nos presentamos como un frente antifascista. Somos un partido con 88 años de historia, con un presidente fusilado y otro encarcelado. Hablamos con legitimidad e intentaremos ser un dique contra Ciudadanos.

Estoy absolutamente convencido de que se podrá formar un frente de izquierdas para parar a esta gente. La única duda que hay ahora es qué PSOE nos encontramos: el que recibió el Acquarius o al que veta a Open Arms.

¿Ves capaz al PSOE de pactar con Ciudadanos en las próximas generales?

"A ver que PSOE nos encontramos"

El PSOE tiene bastantes posibilidades de ganar en toda España, porque veníamos de un gobierno de ladrones y cárceles y es complicado hacerlo peor. Pero a ver que PSOE nos encontramos, al de Lastra y Tapias o al de Borrell.

Yo creo que hay dos frentes: el puramente fascista, formado por el Partido Popular Ciudadanos y Vox, y un segundo frente low cost, con muchos más apoyos mediáticos: PSOE y Ciudadanos.

El único obstáculo a este último pacto, y lo dice la demoscopia, es ERC. Si somos fuertes en Madrid, se podrá evitar.



¿Te sorprende el posible pucherazo de Ciudadanos en las primarias de Castilla y León?

No, porque ya conozco a esta gente. Les hemos visto hacer auténticas barbaridades, la última es la de fichar a un tipo que aplicó un ERE salvaje en Coca-Cola y dejó a 1250 trabajadoras en la calle y se llevó cinco millones de euros: eso es Ciudadanos.

Lo que me sorprende es que la gente se sorprenda en Madrid sobre lo que es Ciudadanos. Pero Vox es Ciudadanos a las cuatro de la mañana, una especie de Ciudadanos desinhibido.

Viendo los candidatos que se están buscando, da la sensación de que el PP ha dado por perdida a Catalunya

Estoy de acuerdo con el diagnóstico. Y el hecho de que la candidata del PP –Cayetana Álvarez Toledo– no sea catalana me da igual, me parece positivo.

Me enorgullezco de haber tenido un presidente cordobés como Montilla o una líder de la oposición jerezana como Arrimadas, pero es un articulista ultra de El Mundo que se dedica a decir barbaridades, lo que demuestra que la colocan ahí para compensar en otros sitios lo que no ganan en Catalunya.

Sustituirás a Joan Tardá como portavoz principal de ERC en el Congreso. ¿Qué legado político deja?

Creo que hay muchísima gente en este país que no es independentista, que no es republicana, ni catalana pero que admira a Joan Tardá. Es una figura extraordinaria como pudo ser Labordeta, que aglutina en torno a él mucho cariño y para mí es un personaje único, enorme a nivel político, físico (risas) y humano. Pero conviene recordar que no se retira de la política, se retira de Madrid.

Aun así, Tardá ha pasado 15 años en Madrid y se ha ganado el respeto, pero recuerdo etapas en las que era enormemente vilipendiado por según qué medios de comunicación. Hay tres personas en este país que tienen algún problema si te caen mal: Vicente del Bosque, Iniesta y Joan Tardá.