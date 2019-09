“Un momento de reflexión”. Es lo que pide el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena (Sabadell, 1975), tras el fracaso de las negociaciones para formar un gobierno de coalición con el PSOE. No parece fácil. Mena, que también es diputado en el Congreso de En Comú Podem y dirigente de EUiA, hace un espacio para Público en su apretada agenda para hablar también de la situación en Catalunya este otoño, las perspectivas de gobierno con ERC o la situación interna de los comuns.



Las negociaciones finalmente han fracasado y volverán a haber elecciones españolas el próximo 10 de noviembre. ¿Qué valoración hacéis?



Es un fracaso de la política representativa en conjunto, y aquí nadie está libre de culpa. Creo que en vez de tirarnos los trastos a la cabeza, ahora debería venir un momento de reflexión para saber qué ha fallado y corregirlo. El bipartidismo ha muerto y la pluralidad política ha venido para quedarse, y eso significa que necesitamos políticos con capacidad de acuerdo y diálogo, y quien no sea capaz, es que no sirve para afrontar los tiempos políticos actuales.

En relación a esto, desde mi punto de vista, Sánchez se ha demostrado como el campeón de la falta de diálogo y negociación consiguiendo sólo el apoyo de un diputado a su investidura. Pero es una tónica a la que nos tiene acostumbrados, lo hizo en la moción de censura que salió gracias a la labor de nuestro grupo parlamentario, lo hizo ya en su primera investidura fallida, y lo ha hecho también ahora. Lamento profundamente ver una cúpula del PSOE secuestrada por [Iván] Redondo [jefe del gabinete de Presidencia de Sánchez] y el CIS mientras los liderazgos territoriales y municipales reclamaban estabilidad y las bases llamaban "con Rivera no".

Las encuestas prevén hasta ahora una caída ligera de Unidas Podemos. ¿Como encaran la campaña y qué perspectivas tiene?



La campaña se debe afrontar con humildad y entendiendo cuál es el sentimiento mayoritario de la ciudadanía. Nosotros creemos que en las últimas elecciones Catalunya ya dio un mandato de progreso y de diálogo, y es con la voluntad de hacerlo posible que nos volveremos a presentar. Nadie dijo nunca que fuera fácil, pero ante los gobiernos del 155 y los recortes, creemos que somos la única posibilidad real para asumir este rumbo.



Hace unas semanas el presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, planteó la posibilidad de un "gobierno de concentración" que incluyera a los comuns. ¿Han valorado esta idea?



La propuesta de Roger Torrent es profundamente electoralista y partidista. Le pedimos al señor Torrent y a ERC que no intenten disfrazar de propuesta política lo que es una evidencia del fracaso del gobierno Torra-Aragonés. Si se han de convocar elecciones, hoy, no es tanto por una respuesta a la sentencia del 1-O sino a la quiebra del Govern, que ha sido incapaz de aprobar los presupuestos y llevar a los catalanes y las catalanas a un horizonte de mejor estabilidad. Esta propuesta ya la hemos descartada porque no piensa en los intereses de los catalanes y las catalanas, pero también porque nosotros tenemos un modelo de sociedad y de país antagónico al que defiende el señor Torra. Que el espacio de los comuns comparta espacio con el PDECat es incompatible.



Se habla de elecciones en Catalunya para 2020. Ahora mismo hay mucha especulación con las posibilidades de coalición: entre ERC y los comuns, una reedición del tripartito con el PSC (pero con ERC como socio mayoritario) e incluso una coalición inédita entre ERC, los comuns y la CUP.



Hablar de qué gobiernos y mayorías seríamos capaces de conformar cuando todavía no hay ni convocadas unas elecciones no tiene mucho sentido. Nosotros hemos demostrado que somos capaces de entendernos con ERC, lo hemos hecho en muchos ayuntamientos, y hemos demostrado también que somos capaces de entendernos con la CUP en muchos ayuntamientos, y lo mismo con el PSC. El escenario ideal para Catalunya sería conseguir acuerdos de gobiernos de izquierdas que rompan esta dinámica de bloques y vetos cruzados. Nosotros lo hemos intentado en las últimas municipales y en algunos lugares lo hemos conseguido, pero en otros el PSC y ERC siguen varados en sus posiciones de bloqueo. El futuro de Catalunya pasa en cualquier caso por un gobierno de izquierdas. La única cosa para la que ha servido el gobierno ERC-JxCat es para que el timón del gobierno lo mantenga una fuerza de derechas cuando la mayoría social de Catalunya hoy se sitúa a la izquierda. Es por lo que estamos trabajando, y si rompemos esta política de bloques, mejor todavía. Pero habrá que ver el escenario después de unas elecciones.

¿Se han superado las tensiones internas en los comuns? ¿Han dejado cicatrices los casos de Joan Josep Nuet y Elisenda Alamany?

Creo que tanto Nuet como Alamany han solucionado su situación. Se ha evidenciado que había más intereses personales que de espacio electoral y organizativo. Catalunya En Comú sigue siendo un espacio de referencia para la izquierda soberanista que busca un encaje plurinacional con el resto del estado y una alianza con el resto de pueblos de Europa. Esta es la base y el ideario fundacional de los comunes y es lo que seguimos defendiendo. Otros, quizá por opciones personales, han preferido otras opciones y hoy son representantes electos de otras formaciones políticas, en este caso de ERC. El tiempo ha situado a cada uno en su sitio y ha clarificado lo ocurrido.



El martes se presentó una Convención republicana del soberanismo progresista en el Colegio de Periodistas de Catalunya. ¿Os sentís interpelados?



Nosotros tenemos contactos con todas las fuerzas de izquierdas y soberanistas. Es más, siempre hemos dicho y defendido que todo lo que salga de Catalunya debe ser lo más consensuado posible. En esto seguimos trabajando. Hemos propuesto recuperar la Mesa de Diálogo y un pacto de claridad para intentar salir de esta situación política. Todas aquellas iniciativas que vengan en este sentido, serán bienvenidas. Desde el espacio de los comuns tenemos nuestra propuesta y estamos dispuestos a debatir en una mesa de diálogo con cualquiera.



El sector federalista de los comuns ha planteado renunciar al referéndum de autodeterminación y apostar por mejoras de autogobierno.



Nosotros respetamos todas las opiniones internas, pero al final lo que defendemos son los acuerdos a los que hemos llegado como espacio político. En el Consejo Nacional votamos un documento estratégico por unanimidad, y la propuesta del referéndum es una propuesta programática de Catalunya En Comú desde su fundación, que seguimos defendiendo y que hemos llevado a todos los programas electorales, validados por las bases de Catalunya en comú. Pensamos que es la solución que de verdad necesita este país.



Se ha dicho que desde Podemos se quiere renunciar al referéndum para llegar a un acuerdo con el PSOE.



Quiero dejarlo bien claro: nadie de nuestro espacio ha renunciado nunca al referéndum. Lo continuamos defendiendo como herramienta para salir de la situación de bloqueo político que vivimos entre Catalunya y España. Otra cosa es cómo nos ponemos de acuerdo sobre cómo se debe hacer este referéndum y qué vinculaciones debe tener. Por eso pedimos un pacto de claridad entre todas las fuerzas catalanas. Lo dicho, en este caso en las negociaciones entre Unidas Podemos, En Comú Podem y el PSOE es que pedimos una mesa de diálogo para explorar cuál es la mejor salida política y dialogada a la situación que vivimos en Catalunya. Nosotros aportaremos la nuestra: que es el referéndum. Pero también estamos dispuestos a escuchar qué es lo que dice cada uno. Evidentemente, por los resultados, es al PSOE a quien toca plantear la propuesta que ve más viable. Pero nosotros no renunciamos de ninguna manera a nuestra propuesta. Está avalada no sólo por las bases sino por toda la gente que nos votó en las elecciones y validó por tanto nuestro programa.



¿Y no podría ser un escollo insalvable para llegar a un acuerdo para el PSOE?



Yo tengo la sensación de que el señor Pedro Sánchez inventa las excusas cada dos por tres. Primero fue eso, después el veto a Pablo Iglesias, después de que nosotros no podíamos estar en ministerios de estado, que no sumaban mayoría a una investidura ... Ha presentado varias excusas a lo largo de todo el proceso de negociación. Las hemos desmontadas todas. Hemos planteado alternativas. Hemos demostrado más que nadie que queríamos evitar la repetición de elecciones. Es Pedro Sánchez quien deberá explicarlo.

En una entrevista reciente en ‘Crític’, Xavier Domènech se mostraba crítico con los comuns. Mencionaba, entre otros, que no se ha consolidado como alternativa, o que no ha logrado desplegarse territorialmente.



Nosotros somos los primeros en hacer autocrítica. No hemos conseguido el despliegue territorial que queríamos desde el primer día, sobre todo porque hemos tenido una agenda de elecciones que nos ha roto las previsiones de desarrollo territorial. En el Consejo Nacional hemos acordado el despliegue territorial para dotar al espacio de la estructura organizativa que pensamos que debe tener. Estamos convencidos de que el espacio de Catalunya En Comú es más necesario que nunca para salir de la crisis política y económica que vivimos en Catalunya. Contamos con Xavi Domènech, que es una pieza importante en la construcción inicial del partido. Siempre hay que escuchar sus propuestas. Es lo que hacemos. Estamos en el buen camino del desarrollo territorial.



Permítame un inciso. Se les ha acusado de ser una fuerza muy barcelonesa.



Bueno, hemos tenido muy buen resultado en las Terres de l’Ebre y el sur de la provincia de Girona. Tenemos, es evidente, un peso importante en el área metropolitana, también porque es donde está la mayoría de la población catalana. Pero pienso que hemos demostrado que somos una fuerza que entiende Catalunya desde la equidad territorial, que todos los territorios son necesarios y que hemos sido también una fuerza que ha incidido en los cambios políticos más allá del área metropolitana. No se pueden entender los cambios en las alcaldías de Tarragona y Lleida sin los comuns, que han apostado por una vía alternativa y un cambio político, que es para lo que vinimos a la política.