El líder de Unidas Podemos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, aseguró en una entrevista a El País que hay miedo a que su partido llegue al poder: "La historia de este país en los últimos cinco años se podría resumir en el miedo de los oligarcas al cambio", declaró.

En una extensa conversación, Iglesias considera que la Carta Magna, antes que reformarla, hay que hacerla cumplir: "La Constitución de 1978 sellaba un pacto con una serie de artículos diseñados para proteger a la mayoría social. Y se incumplen sistemáticamente. A día de hoy, nos conformamos con implementar medidas desde el Gobierno para hacer que se cumpla", aseguró.

Sobre las cloacas del Estado, el líder de Podemos tiene claro que hay un silencio evidente desde el resto de partidos. "El problema es que hasta que no lo ha investigado la Audiencia Nacional algunos han estado callados. Es muy llamativo que un policía que ha mentido en una comisión parlamentaria, como José Ángel Fuentes Gago, esté trabajando en la secretaría general de la policía y oposite para ser comisario", ha dicho durante la entrevista.

"La gente más crítica con nosotros sabe que no habría un salario mínimo de 900 euros si no existiéramos"

Iglesias no quiso dejar pasar los casos en los que se ha visto salpicado el PSOE: "Que el ministro Marlaska diga que no puede hacer nada… Y la imagen que ha dado el Gobierno teniendo como número dos de comunicación en La Moncloa a alguien que ha sido imputado porque supuestamente entrega el móvil personal de una dirigente de Podemos a Villarejo… ¿Y cómo es posible que el Gobierno de Sánchez se negara a que Villarejo compareciera en el Congreso? Hace poco el presidente dijo que se negaron porque estaba procesado y en la cárcel. Mentira. ¿Alguien puede creer que el PSOE va a limpiar por sí mismo las cloacas?

Sobre el primer debate electoral, el candidato celebra la resolución final, en la que Sánchez acudirá al evento organizado por RTVE: "Se equivocó primero al despreciar a la televisión pública y después al dar órdenes a la administradora única de RTVE como si trabajara para el PSOE y no para los ciudadanos", concluye sobre el tema.

Universidad gratuita

Uno de los grandes baluartes de la campaña de Podemos es el hacer gratis los estudios universitarios, algo en lo que ha querido volver a incidir: "Nuestra prioridad es la educación pública, que la formación profesional y la universidad sean gratuitas. Proponemos aumentar la inversión hasta llegar al 5,6% del PIB", dice durante la entrevista.

En cuanto a la tensión en Catalunya, Iglesias prefiere dar perspectiva al asunto: "No hay que olvidar que, hace 40 años, figuras que procedían de la dictadura, como Suárez, fueron capaces de negociar con el president Tarradellas y de llegar a acuerdos que ahora parecerían impresionantes", dice, alegando que se debe poder llegar a acuerdos.

Sobre la prostitución, la cuál el PSOE pretende abolir por completo, Podemos pretende combatir la trata y la desigualdad, antes que el propio concepto: "Sin duda hay que sancionar a los empresarios de la trata, a los que se hacen ricos a costa de esto", comenta Iglesias.

En cuanto a sus detractores y a posibles pactos tras el 28A, el cofundador de Podemos cree que hay cosas innegables en su gestión: "La gente más crítica con nosotros sabe que no habría un salario mínimo de 900 euros si no existiéramos, y la moción de censura no habría sido posible". Igualmente, cree que el poder no quiere a Unidos Podemos cerca de La Moncloa: "Los poderes económicos en España van a apostar por dos fórmulas de Gobierno de derechas: uno con el PP, Ciudadanos y Vox; o uno del PSOE con Ciudadanos presidido por Sánchez, que sería también de derechas", aseguró.

Al analizar a Vox, el candidato a presidente hace una lectura en la que casa al partido de Abascal con el PP: "Es el inconsciente desatado de algunos sectores del PP que siempre fueron neofranquistas pero no se atrevían a decirlo porque pensaban que era completamente impresentable. Ahora tienen una opción en la que dicen abiertamente las barbaridades que piensan", concluye.