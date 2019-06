Sebastián Pérez es el secretario de Organización de Izquierda Unida (IU) en Córdoba, una provincia en la que el PCE, primero e IU, después, han cosechado históricamente excelentes resultados, lo que, entre otras cosas, le ha permitido a la izquierda poner cuatro alcaldes en Córdoba capital. Julio Anguita, Herminio Trigo, Manolo Pérez, Rosa Aguilar, Andrés Ocaña. "Siempre hemos tenido mucha implantación en la provincia de norte a sur. Eso ha sido clave", dice Pérez en una entrevista con Público.



En estas municipales, IU compareció en la provincia de Córdoba en solitario, sin ir del brazo de Podemos, y la apuesta salió razonablemente bien. Explica Pérez: "En Córdoba, Podemos tomó una decisión política legítima que entendió que no quería ir con IU a las elecciones municipales. Creo que no entendieron que IU, en Córdoba, es un proyecto de mayorías, y se ha demostrado electoralmente una vez más. Y eso es debido a un trabajo orgánico, a una trayectoria histórica y a una sociedad que entiende un proyecto ideológico. Podemos no entendió que la unidad de la izquierda pasa también por esas cuestiones”.



Sobre los resultados en su provincia, el secretario de Organización analiza lo siguiente: "Las elecciones son un termómetro de la realidad social. Eso está claro. A pesar de la caída de IU en su espacio en todo el Estado, en la provincia de Córdoba mantenemos los mismos porcentajes. Hemos pasado del 14,86% al 14,18%, una reducción mínima. Hemos perdido tan solo 9 concejales. Hemos pasado de 144 a 135, pero a su vez hemos aumentado de 5 mayorías absolutas a 10 mayorías absolutas. De ser primera fuerza en 12 municipios más una ELA (entidad local autónoma) hemos pasado a 13 municipios mas una ELA. A su vez, hemos aumentado de 3 a 5 diputados provinciales. En la campiña roja, hemos vuelto a ser una fuerza mayoritaria. Y en zonas muy conservadoras hemos resistido estoicamente. Donde teníamos uno, hemos mantenido nuestro concejal. Lo que quiere decir que el proyecto de IU en Córdoba es un proyecto fortalecido y de mayorías, que es lo que buscamos en la izquierda . Eso es un valor.

Tenemos 10 mayoría absolutas. Podríamos lograr 13 alcaldías. En los mejores tiempos del PCE en la provincia de Cordoba, lo máximo que se obtuvo fueron 17 alcaldías”.



En este encuentro con Público, Pérez analiza la situación desde lo global hasta lo particular, desde los grandes debates hasta la puerta de la casa de sus vecinos. Mientras conversa, deja una frase que resume su pensamiento: "Un país sin izquierda es un país en peligro". Y a lo largo de toda la entrevista lo que emerge es una honesta preocupación por el fortalecimiento de los proyectos de izquierda de clase, que a veces se pierden en debates que les alejan de ese fortalecimiento.



¿Cómo está la izquierda?

¿Qué es lo que esta pasando? Hay un contexto europeo de cierta debilidad de la izquierda. Es evidente que eso es también achacable a la caída del bloque soviético, que causó que no seamos capaces de visibilizar un proyecto para Europa, pero es verdad que hay una cuestión importante. La fortaleza de IU en los municipios se hace tangible. Los responsables del proyecto ideológico están más cerca (de los vecinos) y además la influencia de los medios de comunicación es menor en ese entorno.



Las dificultades del impacto, del roce, de una organización tangible, la debilidad de una menor implantación en los barrios obreros, en las grandes ciudades, hace [el trabajo político] más difícil allí que en los municipios, donde todavía la correlación de fuerzas es muy importante para la izquierda organizada, en este caso, IU. Y eso se mantiene como un elemento importante que hace que la sociedad vote muy profundamente a IU y lo vea como un proyecto tangible en su día a día, en su mejora de las condiciones de vida.



¿Es necesaria la unidad de la izquierda?

El problema, desde mi punto de vista, no es la unidad o no. Creo que hay un falso discurso en ese aspecto a nivel global. Se ha entendido la unidad como algo incompatible con el fortalecimiento de la izquierda. Y en ese papel de fortalecimientos de la izquierda, del discurso de la izquierda y de las tesis de la izquierda, no se ha trabajado lo suficiente, porque creo que IU es un proyecto de clase, de la clase trabajadora, que tiene una fortaleza inmensa, que tiene una extensión en todo el Estado, en todos los municipios. Eso es un valor en alza.



Y si buscamos la unidad de la izquierdas tenemos que fortalecer a las organizaciones integrantes y a su vez sumar con otras. No es una cuestión de la unidad. Yo creo que nadie vota a una organización de izquierdas por la unidad. Vota porque entendemos que ese proyecto es transformador. La unidad, ya lo dijo Dimitrov, con el frente único [se refiere al pensador marxista Jorge Dimitrov (1882-1949) quien defendió la idea de que la unidad de los obreros, la unidad de acción del proletariado era el arma poderosa que capacitaba a la clase obrera para una contraofensiva victoriosa contra el fascismo, contra el enemigo de clase]. La unidad, la unidad de clase no es debatible. La cuestión es el fortalecimiento y entender que IU, el fortalecimiento de IU, es lo mejor para la unidad de la izquierda.



¿Qué piensa de la confluencia en Andalucía?

No entro tanto en ese debate, sino en la izquierda global. Lo que digo es que quiero fortalecer IU, que es una organización en la que está el PCE y la CUT, en el caso de Andalucía. Hay que fortalecerla porque tiene implantación en todo el territorio y tenemos un proyecto ideológico muy importante, hablando mal y pronto, como se suele decir en la calle IU son los comunistas, existe esta estrategia y es visualización en la sociedad. Hay que fortalecer IU, porque fortaleciendo IU podremos tener condiciones mejores para proyectos de unidad de la izquierda.



Ahora mismo, la única izquierda alternativa organizada en el territorio es IU, mas allá de Podemos que, por desgracia, no tiene implantación en el territorio. Planteo un proyecto, un discurso a la inversa. No es la unidad per se. La unidad per se corresponde. Lo que hay que hacer es fortalecer a la izquierda e implantarnos con un discurso de clase en los barrios obreros y con tesis que mejoren las condiciones de vida. La unidad es consustancial, pero no hablar por la unidad y no trabajar en el fortalecimiento de la izquierda organizada y en este caso, IU, como un elemento clave de fortalecimiento de la unidad.



¿Dónde ubica al PSOE? ¿En la izquierda?

El PSOE tiene el respeto de una militancia histórica que está todavía en las fosas de este país, tanto ugetistas, como socialistas que fueron asesinados, pero evidentemente el proyecto del PSOE no tiene nada que ver con el de hace 80 años. Eso no quiere decir que el electorado que vota al PSOE no sea un electorado de izquierdas, la mayoría social trabajadora, pero en las decisiones de tipo económico siempre están del lado de los grandes poderes. Estoy hablando de los procesos de desindustrialización, en Córdoba se produjo el de la cuenca minera del Guadiato, que fue desindustrializada por Felipe González, por poner un ejemplo. También están las ayudas a los bancos o el Gobierno andaluz de PSOE y Ciudadanos, donde se bajó impuestos a las grandes rentas como el impuesto de sucesiones y donaciones, los conciertos con la sanidad y la educación privada. Tienen dos almas, porque tienen un electorado de izquierdas.

IU es un proyecto fundamental para el proyecto de la izquierda organizada global. Creo que a mayor visibilidad de IU podemos ganar más en un espacio común de la izquierda. Esa es la clave. Me remito a Dimitrov. Es clave. Y más en un momento como el de ahora en que por parte del liberalismo y por parte de las posiciones de la extrema derecha hay un ataque visceral contra las posiciones de la izquierda organizada. Frente a ese ataque, lo que hay que fortalecer es a la izquierda organizada. IU es fundamental. Como proyecto y coalición.



¿Qué tiene que hacer hoy IU?

Izquierda Unida, la izquierda organizada tiene que recuperar un proyecto claramente de clase, de la clase trabajadora, ser parte de la clase trabajadora y estar organizada en los barrios, en los municipios para poder modificar las cosas. Creo que en una lógica electoralista no tiene futuro. Al fin y al cabo las cuestiones electorales en un sistema llamado la democracia liberal burguesa es el termómetro de la realidad, pero es importante ser como el PCE en la dictadura que fue parte de la sociedad. Y hoy tenemos que ser parte de la sociedad frente a unos poderes económicos y una oligarquía que no van a mejorar las condiciones de vida de la gente. Tenemos que recuperar ese discurso de los fines de la izquierda. Y sobre todo hay una falta por parte de la clase trabajadora de la visualización de un proyecto. Creo que en el 31, cuando la II República Española, la clase trabajadora española vio que había un proyecto alternativo, que era la república. Hoy la clase trabajadora no vemos un proyecto de país. No somos capaces de transmitir. Tenemos que ser capaces de construir una alternativa que aboque por superar el capitalismo. Esa es la vía socialista.



¿Cree que Podemos es o fue una oportunidad para construir eso?

Entre ellos mismos, en Podemos, hay contradicciones que también las tengo yo, como todos. Todos evolucionamos, cambiamos. Podemos sufrió una variación. Creo que no es lo mismo el primer Podemos que se presentó a las europeas, que tenía toques trotskistas y hasta libertarios, cuando sacó ese resultado de 5 eurodiputados, donde IU sacamos 6. Creo que a partir de ahí tomó otra deriva. Todo aquello de no hay izquierdas ni derechas, el proyecto de la transversalidad, yo creo que ahí viró hacia un lado. Actualmente, están volviendo a otras tesis situadas más a la izquierda, tienen un discurso antioligárquico. Como todos, sufrimos variaciones. En un momento determinado tuvo un papel importante y tuvo el apoyo de los medios de comunicación. Y también, un papel de los medios destructivo hacia ellos. En 5 años han sufrido muchas variaciones. Creo que eso les ha ocurrido a ellos también.