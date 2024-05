El envío de armas a Ucrania ahonda la brecha entre Sánchez y sus aliados: ERC, Bildu, Podemos y BNG plantan a Zelenski

La visita de Volodimir Zelenski a España, en la que ha acordado con Pedro Sánchez recibir armamento por valor de mil millones de euros durante el año 2024, ha puesto sobre la mesa una nueva discrepancia entre el Gobierno y sus aliados. Incluso dentro del propio Ejecutivo hay incomodidad. Las críticas a Sánchez de algunas de las formaciones que sostienen la legislatura se centran tanto en el hecho de que se envíen armas a Ucrania, como en que no se haya sometido la decisión a debate en el Congreso de los Diputados.

El presidente ucraniano ha llegado a España por la mañana y ha sido recibido por el rey Felipe VI. Después, se ha reunido con Pedro Sánchez y ambos han estampado sus firmas en un acuerdo que, tal y como detallan fuentes de La Moncloa, vincula a ambos países en términos de colaboración militar durante los próximos diez años. "España siempre ha sido un socio fiable", ha dicho Zelenski.

Lo más inmediato, en cualquier caso, es esa entrega de mil millones de euros en armas durante este año. Es lo que más ha escocido en Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, Podemos o Bloque Nacionalista Galego (BNG).

De hecho, excepto la formación que lidera Yolanda Díaz, el resto se han ausentado de la reunión que ha mantenido Zelenski, durante la tarde de este lunes, con portavoces del Congreso de los Diputados y Senado, además de con los presidentes de cada una de las Cámaras, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente. Algunos han sido más drásticos que otros, pero el plantón al líder de un país en guerra da la medida de la dimensión de la discrepancia.

Sumar sí ha asistido a la cita con el líder ucraniano, que ha tenido lugar en el palacio del Congreso a partir de las 17 horas de este martes. Ha participado del encuentro, en concreto, el diputado Carlos Martín Urriza, pero las críticas por parte del socio minoritario de la coalición habían llegado por la mañana. Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz del partido, ha afeado que la decisión del envío de armas se haya tomado sin pasar por el Congreso y con "nula transparencia".

Público ya avanzó que Sumar había presentado varias objeciones a la adquisición de armas en el Consejo de Ministros del 16 de abril. Ahora, al saber que el destino de las armas será Ucrania, se opone a que Sánchez haya tomado la decisión de forma unilateral y considera que el envío de armas a un país en guerra debería contar con el apoyo de la mayoría de la Cámara. El entorno del presidente del Gobierno explica que se trata de una decisión que no debe pasar obligatoriamente por el Congreso y que puede tomar de forma individual el Ejecutivo.

Lo cierto es que ninguna de las voces críticas acusa a Sánchez de haberse saltado las normas, sino que consideran que un movimiento de este calibre debería contar con un consenso mayoritario que se demostrara en la Cámara Baja.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, lo ha aseverado en rueda de prensa. En su caso, no solo ha acusado a Sánchez de firmar el acuerdo "a espaldas del Congreso", sino que considera que el envío de armas "profundiza y contribuye a una escalada bélica que no parará a Putin". Coinciden con ella en EH Bildu o BNG. "Las soluciones al conflicto no vendrán de la mano de la escalada militar armamentística", apuntan fuentes de la formación abertzale. En la misma línea, Néstor Rego, del BNG, considera que el acuerdo "alimenta la maquinara bélica". Lo ha dicho en una publicación en X.

En ERC alegan motivos de agenda, aunque admiten que no se pueden sumar al acuerdo de los mil millones de euros en armas para Ucrania.

Sánchez ampara el acuerdo bilateral entre el Gobierno español y el ucraniano en el marco que diseñó el G7 en 2023 y se convierte en el décimo país en firmar un pacto de estas características. El presidente del Ejecutivo ha asegurado que España apoyará a Ucrania "todo el tiempo que haga falta". Los aliados que se han ausentado de la cita con el líder ucraniano en el Congreso se esmeran en reivindicar su apoyo a Ucrania, pero censuran que tenga que ser la vía del envío de armas y piden que se restrinja a la vía diplomática.

La semana empieza como terminó la anterior

La semana del 20 al 24 de mayo fue una de las más complicadas que se recuerdan en el entorno socialista en lo que se refiere a la relación con el resto de los socios de investidura. El PSOE llevó a Pleno dos iniciativas y ninguna prosperó. La primera, sobre la prohibición del proxenetismo, decayó y ni siquiera se tomó en consideración por la falta de apoyo tanto de Sumar, como del resto de los aliados. El mismo motivo obligó al PSOE a retirar la segunda, que contenía la reforma de la Ley del Suelo. Pero esta semana no ha empezado mejor.

La visita de Zelenski este lunes, que se anunció a última hora del domingo, ha contribuido a agrandar la brecha que se ha ido dibujando entre la parte del Gobierno del PSOE y el resto de aliados. El anuncio del reconocimiento del Estado palestino, previsto para la mañana de este martes, y la aprobación definitiva de la ley de amnistía, que cuenta con el consenso de la mayoría de la Cámara, debería calmar las aguas.

Zelenski se interesa por el 23F

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, el del Senado, Pedro Rollán, y Zelenski han compartido algo de tiempo antes de la reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios que sí han asistido (PSOE, PP, Sumar, PNV, Vox, Junts per Catalunya o Coalición Canaria). Fuentes del entorno de la presidencia de la Cámara informan de que a Zelenski le ha interesado especialmente la explicación que le ha dado Armengol sobre el golpe de Estado del 23 de febrero.

El líder ucraniano también ha dejado un mensaje de agradecimiento en el Libro de Honor del Congreso de los Diputados. Ha apuntado que "gracias a la solidaridad" de la población y las instituciones españolas, "los ucranianos tenemos la posibilidad de seguir con nuestra lucha agotadora por la libertad, independencia y vocación europeísta".