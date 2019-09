La inminente ruptura de Equo es uno de los daños colaterales del salto de Más Madrid a la política estatal. El partido consulta a su militancia sobre la fórmula con la que acudir a las elecciones del 10-N, pero el diputado Juantxo López de Uralde y sus afines tienen claro que quieren permanecer en Unidas Podemos. Este sector de Equo defiende que en la última Asamblea Federal se decidió seguir en esta coalición por lo que acusan al sector que acompaña a Errejón de romper con el partido. Y, frente al impulso del diputado madrileño y la participación de miembros de Equo, han decidido lanzar un espacio verde con identidad propia dentro de Unidas Podemos.

La idea de López de Uralde es reivindicar el trabajo que se ha realizado desde Unidas Podemos en materia de medio ambiente y asegurar que este espacio sea el referente verde. Según ha confirmado Público con el entorno del diputado, a lo largo de esta semana se hará pública esta idea y se pondrá en marcha. Aún no está definida cómo se conformará aunque todo apunta a que será una plataforma abierta que se aleje de la estructura de partido.

La contienda por el espacio verde será central entre los partidos de izquierdas este 10-N. Errejón está abanderando la lucha por el medio ambiente y el ecologismo desde Más Madrid. Un espacio que consideran que se encuentra vacío en el Estado Español pero que corresponde a los partidos verdes en el resto de Europa. Equo hasta el momento ha sido el partido que habría ocupado este espacio y la parte de la formación más cercana a Pablo Iglesias no está dispuesta a renunciar a él.



Desde el entorno de López de Uralde destacan que desde Unidas Podemos han hecho un largo trabajo parlamentario desde el Congreso: justo la semana pasada el diputado defendió una moción para instar al Gobierno a aprobar la declaración del estado de Emergencia Climática, que fue aprobada por la Cámara Baja.

La crisis en Equo tras el impulso de Más Madrid

La división en Equo no es nueva. El partido verde no se presentó a los comicios del Parlamento Europeo al separarse en dos y no llegar a un acuerdo sobre la coalición con la que confluir: Unidas Podemos o Compromiso por Europa. En la capital se presentaron con Más Madrid, según contaron a Público, porque tenían más "cercanía" y "afinidad" en las propuestas. En Valencia con Compromís. Pero en las elecciones generales fueron con Unidas Podemos y López de Uralde se ha convertido en estos años en una de las personas de confianza de Iglesias.



La ejecutiva del partido debatía desde la semana pasada sobre las alianzas para el 10-N. La división se hizo evidente este domingo cuando Inés Sabanés, miembro de Equo, hizo de portavoz de Más Madrid durante la asamblea en la que se anunció que Más Madrid se presentará a las elecciones del 10-N. López de Uralde recriminó esto a la concejala por Twitter.

En los estatutos de @equo no se permite la doble militancia. Mucha gente de Equo no está de acuerdo con la presencia hoy de gente de @equomadrid en lo de Errejon. — Juan López de Uralde (@juralde) 22 de septiembre de 2019

El portavoz de Equo en el Congreso también aclaró este lunes públicamente que seguirá en el espacio de Unidas Podemos. Y con él se mantendrá el sector de la Ejecutiva que no está de acuerdo con la consulta a la militancia al considerar que se debería mantener para la repetición electoral lo que se decidió en el mes de marzo. Sin embargo, siendo conscientes de que la hoja de ruta que se prevé es dar el paso con Más Madrid, se preparan para seguir teniendo un espacio verde que sea referente.