ERC concentra todas las miradas mientras se negocia la investidura

Esquerra Republicana (ERC) busca el consenso con Junts per Catalunya (JxCat) para la votación de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. De momento ambas formaciones afirman que si el PSOE no cambia de posición se pronunciarán en contra.

Todas las miradas, sin embargo, se dirigen en este momento hacia ERC, para intentar evaluar su grado de firmeza en esta postura, adivinar si finalmente sus diputados harán posible con una abstención la continuidad de Sánchez en la Moncloa y la formación de un Gobierno de coalición con el partido de Pablo Iglesias.

De hecho su diputado Gabriel Rufián se reunió con la portavoz y subsecretaria general del PSOE Adriana Lastra y probablemente volverá a hacerlo en los próximos días, a la vez que mantendrán los encuentros bilaterales con JxCat, como también los han tenido con otras fuerzas como la CUP o Bildu.

Tienen claro que si no hay una mesa de negociación "entre iguales", entre gobiernos catalán y español, se mantendrán en el "no". "Una mesa de negociación a la cual todo el mundo pueda llevar su propuesta", precisan, para reiterar la condición de poder hablar de todo. Y añaden que, además, tendrá que implementarse "un mecanismo por el cumplimiento de lo que se pueda acordar".



"Coincidencia estratégica" y no unidad entre ERC y JxCat

Por lo que se refiere a JxCat en este momento ERC intenta mantener una posición conjunta y no descartan que también haya consenso en un momento dado si cambian el "no" por la abstención. "Están predispuestos a moverse", opina una fuente del partido republicano.

Fuentes de Junts per Catalunya sin embargo indican justo el contrario. "Unidad estratégica real no habrá. Lo que puede haber es coincidencia estratégica", pero "la única coincidencia posible está con el 'no'", afirman taxativamente. "Nos encantaría poder votar que sí, pero es imposible", precisa un dirigente. "ERC se abstendrá", "nosotros les ayudaremos, pero no nos abstendremos" pronostica otro cualificado político del mismo espacio vinculado a anteriores equipos del gobierno catalán.

Consulta a la militancia de ERC

La dirección de los republicanos catalanes ha decidido por otra parte plantear una consulta a la militancia sobre su posición en la investidura, en la cual incluye como condición la aceptación por parte del PSOE de la mencionada mesa de negociación entre el Gobierno español y el de la Generalitat.

Piden a los militantes que den respuesta a la siguiente pregunta: "Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?"

Si gana el sí, ERC colocará obviamente la negociación sobre Catalunya como condición imprescindible para apoyar a Sánchez y se complicará así la investidura del candidato socialista y la formación del Gobierno de coalición de PSOE y Podemos.

Desde JxCat se considera que con esta consulta ERC se equivoca, porque la respuesta mayoritaria "está cantada" y esto dificulta al grupo parlamentario un eventual cambio de actitud. Pero además indican que la posible abstención de ERC, que según dicen decidirán con la vista puesta en la demoscopia, tampoco garantiza la investidura, por los problemas que Sánchez puede encontrar dentro de su propio partido.

Desde el propio PSOE, quien lleva el peso de la negociación es la portavoz Adriana Lastra, que este jueves ha pedido a ERC que reflexione sobre cuáles son los dos partidos políticos que "siempre han apostado por el diálogo" en la relación con Catalunya, refiriéndose, está claro, a su propio partido y a Unidas Podemos. Pero en relación a la consulta planteada por ERC a sus militantes ha optado por la prudencia: "No valoramos los procedimientos internos de las organizaciones políticas, no lo hemos hecho nunca y no lo haremos ahora", ha dicho.



Compromiso independentista

En cualquier caso, el interrogante abierto sobre el sentido del voto de los independentistas ahora se plantea, y se seguirá planteando, en todo tipo de espacios, reuniones, tribunas y conversaciones.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado que en estos momentos votaría "no" a la investidura de Pedro Sánchez y ha expresado su confianza en que los 23 diputados independentistas del Congreso voten en ese sentido. "Estamos en la situación de hace cuatro meses, y entonces ya votamos que no", ha remarcado en una entrevista en Rac1. "No me puedo imaginar que ningún diputado independentista no haga honor a lo que nos hemos comprometido con nuestros electores y con lo que hemos subscrito", ha subrayado.

Torra, que ha vuelto a negar cualquier posibilidad de convocatoria anticipada de elecciones en Catalunya, y ha situado las próximas en el 2021, ha pedido a Unidas Podemos que no renuncie a la defensa del derecho a la autodeterminación y que si entra al Ejecutivo lleve esta cuestión al Consejo de Ministros.

El exdiputado Joan Tardà se ha vuelto a pronunciar también en favor del diálogo que considera posible con el nuevo Ejecutivo español : "Un gobierno progresista tendría que poner grasa en los engranajes, y no arena o piedras, para conseguir una solución. Esto pasa por que las partes se reconozcan", y ha apostado por un escenario de diálogo sin condiciones para construir una solución en la cual participen todos los catalanes".