ERC descarta el 'sí' al decreto anticrisis por el 'Caso Pegasus' y acusa a Sánchez de buscar un pacto de silencio con el PP

A pocas horas de una de las votaciones más importantes de la legislatura, la que supone convalidar el decreto de medidas para paliar la grave crisis provocada por la guerra de Ucrania, el Gobierno español no podrá contar con el voto favorable de uno de los principales grupos parlamentarios de la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez.

Y es que Esquerra Republicana habría ya descartado el voto favorable al decreto, según diversas fuentes de la dirección del partido consultadas, a causa de la tempestad política provocada por el espionaje del Caso Pegasus.

Los republicanos aseguran que aún hay tiempo de rectificar "si el Gobierno español está dispuesto a asumir sus responsabilidades sobre este escándalo y llegar hasta el fondo del asunto sin cosmética". Pero la decisión antes de iniciar la jornada decisiva sería en estos momentos la de no contemplar el 'sí'.

Desde el partido se apunta que acabaran de decidir entre el 'no' y la abstención in extremis en las próximas horas. Pero al menos alguna miembro de la Ejecutiva republicana aseguraba que "tal como van las cosas estamos más cerca del 'no' que de otra cosa".

Entre la abstención y el 'no'

Una abstención de Esquerra podría dar un cierto margen a la convalidación del decreto en caso de que la derecha se mantenga en bloque –PP, Vox y Cs- en el voto negativo. Pero un voto negativo de los republicanos forzaría al Gobierno a necesitar algún demarque en la oposición. Por ejemplo con la abstención del PP. A la espera de ver cuál será el voto de los 4 diputados del PDeCAT, el resto del independentismo —Junts y CUP— estarían ahora mismo en el no más rotundo.

Caben algunas dudas sobre lo que harán los partidos vascos, especialmente EH Bildu, también afectado por el espionaje político del Caso Pegasus. Pero incluso con su voto favorable y el del PNV, además del de los grupos de izquierdas minoritarios como Más País y Compromís que ya han anunciado el 'sí', con un voto negativo de Esquerra los números podrían no salir para el Gobierno de PSOE y UP.

"Resulta intolerable que, en vez de asumir responsabilidades, estén intentado buscar un pacto de Estado con la derecha", aseguran en Esquerra

En la Moncloa saben que la abstención de Esquerra no es algo que puedan dar por asegurado en esta recta final y han incrementado los contactos con el PP para intentar encontrar un punto de acuerdo que permita a los populares moverse a la abstención y garantizar el paquete de medidas —estimadas en 16.000 millones de euros— del decreto contra los efectos en la economía por la guerra de Ucrania. Unos contactos que, por otra parte, en Esquerra critican de forma contundente "El PSOE está buscando la omertá de Estado con el PP para sacar adelante el decreto y tapar el escándalo de espionaje político de mayor alcance en un país democrático".

Los republicanos son extremadamente duros con el PSOE por esta cuestión. "Resulta intolerable que en vez de asumir responsabilidades e intentar aclarar y erradicar un asunto que afecta a los fundamentos de la democracia como es espiar desde organismos del Gobierno como el CNI a 65 personas, como mínimo, de partidos políticos, cargos electos, abogados o personas particulares, estén intentado echar tierra encima buscando un pacto de Estado con la derecha", asegura un miembro de la Ejecutiva.

"Si quieren hacerlo que lo digan, porque sus votantes tienen derecho a saberlo", aseguró este miércoles el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. El jefe de filas republicano en el Congreso añadía: "Pídale el teléfono al señor Casero" dirigiéndose a Pedro Sánchez y refiriéndose al dirigente del PP en caso de querer aprobar el decreto sin ERC.

Unidad de acción y alianzas amplias

La posición final de Esquerra no está fijada aún. Pero el president de la Generalitat, Pere Aragonès, asegura que "el independentismo debe hacer frente a este escándalo de espionaje político con unidad de acción". "Nos han espiado a todos y deberíamos aparcar los reproches y responder conjuntamente. Es lo que nos da más fuerza. A mi no me encontrarán en los reproches", decía este miércoles Aragonès.

Viendo las posiciones de Junts y de la CUP —que exigen la ruptura total de todas las relaciones con el Gobierno español—, si esa unidad de acción se traslada a la votación sobre el decreto anticrisis el 'no' es una opción más que plausible. Aragonès también incluye en este frente amplio contra el Caso Pegasus a los partidos vascos, EH Bildu y PNV, e incluso a la izquierda española desde Podemos a Más País.

Fuentes cercanas a Aragonès afirman que "nos hemos encontrado con una justificación del todo vale contra los independentistas"

Para el president hace falta articular un "frente democrático" que más allá de los intereses políticos de cada partido plante cara frente a un caso tan grave de menosprecio a los valores democráticos encarnados en el respeto a los derechos fundamentales de las personas y a la pluralidad política.

Un Aragonès que este miércoles ha pedido en el Parlament la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles. El president de la Generalitat se muestra —en público y en privado— profundamente molesto con la ministra. "Hoy esperábamos un gesto por parte del Gobierno español y nos hemos encontrado con una descarnada y lamentable justificación del espionaje político por parte de la ministra. Del todo vale contra los independentistas. Es intolerable", aseguraba un estrecho colaborador del president.



Robles dinamita puentes

Y si nos atenemos a lo que explican fuentes de la dirección de Esquerra, las palabras de Robles de este miércoles por la mañana en el Congreso no han sido inocuas. Estas fuentes admiten que dentro de la Ejecutiva del partido ha habido debate sobre la votación del decreto anticrisis de este jueves en el Congreso. Por la naturaleza del mismo, ya que el impacto social positivo que tienen para una inmensa mayoría de ciudadanos estas medidas es grande. Pero la evolución ha sido vertiginosa.

Miembros de la dirección republicana consultados por Público el lunes y el martes expresaban que "es difícil no aprobar un decreto como este porque Esquerra se guía por sacar adelante todo aquello que mejore las condiciones de vida de la gente". Y apuntaban ya el debate interno existente, pero con el 'sí' sobre la mesa como opción más plausible. Eso sí, a la espera y confiando en un gesto sobre el Caso Pegasus por parte de la Moncloa, apostillaban siempre. Algunas de esas mismas fuentes consultadas este miércoles eran en cambio tajantes "ya no podemos estar en el sí, Robles es una irresponsable".

Miembros de la dirección republicana confirman que existe un debate interno por la votación del decreto debido al impacto social de las medidas

En las próximas horas sabremos si el Caso Pegasus explota con estruendo o con sordina. Con un batacazo de proporciones históricas para Pedro Sánchez y su Gobierno si el decreto anticrisis —sin duda uno de los proyectos estrella de la legislatura— acaba cayendo y provoca un terremoto político de dimensiones insospechadas. O si el texto sale adelante por los pelos o con la abstención del PP.

Pero en Esquerra aseguran que pase lo que pase este jueves "la crisis no se desactivará. El PSOE debe ser consciente de la gravedad de la situación. Vendrán otras votaciones y depende del Gobierno que la legislatura no esté herida de muerte". Y reiteran sus exigencias de investigación a fondo con supervisión independiente, comisión parlamentaria abierta con luz y taquígrafos, información clara y veraz, y asunción de responsabilidades.

Una última demanda que como ya avanzó Público este lunes ha puesto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la diana de la exigencia de dimisiones. Y difícilmente salvará ya el cargo si no es atrincherándose y provocando la ruptura total de las relaciones del PSOE con quien le dio la presidencia a Pedro Sánchez. Que no es otro que alguien llamado Pere Aragonès que recuerda, con tono airado, a quién le quiera escuchar que "fui espiado mientras negociaba la investidura de Sánchez".

Sin olvidar, como recuerdan fuentes de la presidencia de ERC que ostenta Oriol Junqueras, que "más tarde o más temprano llegarán otras investiduras para un candidato del PSOE que no tendrá la mayoría necesaria y llamará a nuestra puerta".