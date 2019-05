ERC se inclina de momento por que sus 31 diputados en el Parlament voten "no" a que el líder del PSC, Miquel Iceta, sea designado senador por la Cámara catalana, aunque tomará decisión final este miércoles a las 11:00 horas en una reunión de su grupo parlamentario, han explicado fuentes republicanas.

Según ha publicado Nació Digital, el núcleo dirigente del partido de Oriol Junqueras se ha reunido este martes para abordarlo, y este miércoles se someterá a debate en el grupo para ratificar una decisión.

Si se confirma el "no" de los republicanos, a Iceta se le complicarían aún más las posibilidades de ser senador por designación parlamentaria y, por tanto, de convertirse próximamente en el presidente del Senado, como le propuso el presidente Pedro Sánchez la semana pasada.

Iceta ha admitido este martes ser consciente de que no tiene garantizada la elección

Por ahora Iceta tiene 25 síes asegurados -17 del PSC y 8 de los comuns-, 6 'noes' -4 de la CUP y 2 de los diputados de Demòcrates-, mientras que JxCat no lo ha decidido, el PP tampoco, y Cs ha dicho que no lo bloqueará, pero no ha aclarado si es un abstención o un sí. Si JxCat también decide votar "no" a Iceta, la candidatura del socialista como senador por designación autonómica no tendría ninguna posibilidad de prosperar.

El propio líder del PSC, Miquel Iceta, ha admitido este martes ser consciente de que no tiene garantizada la elección, pero ha asegurado que no tiene intención de negociar nada con los grupos independentistas, ya que asegura que no debería vetarse su nombramiento por cortesía parlamentaria.

Recurso al Constitucional

Iceta ha advertido de que, si el Parlament acaba rechazando su designación, contempla presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por entender que sería "una violación de los derechos del grupo parlamentario" socialista en la Cámara catalana.

Ha recordado que, en 40 años de democracia, los partidos del Parlament siempre se han votado los unos a los otros sus propuestas de candidatos a senador, por lo que ha concluido que no entiende porque ahora cambia esta tendencia.