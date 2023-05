ERC se juega el 28M el liderazgo municipal, con el reto de remontar en Barcelona y revalidar Tarragona y Lleida

Esquerra Republicana de Catalunya llega a estas elecciones municipales del 28 de mayo en una situación excepcional. Por primera vez desde la República, ERC afronta unos comicios electorales ocupando la presidencia de la Generalitat que ostenta su coordinador nacional, Pere Aragonès, y haciéndose cargo de todo el Govern de la Generalitat en solitario. Esquerra es un partido eminentemente municipalista, ya que cabe recordar que su fundación fue con motivo de las elecciones municipales del 14 de abril de 1931 que provocaron la caída de la monarquía española y la proclamación de la República. Unas elecciones en las que ERC arrasó en buena parte de Catalunya pese a los pocos meses de vida.

La prioridad de ERC para este 28M será conseguir revalidar y ampliar el liderazgo del mundo municipal

Pero la dictadura franquista hizo estragos en las filas republicanas y ERC ha tardado 40 años en recuperar esta primacía en el ámbito municipal, hasta que hace cuatro años se proclamara ganadora de las elecciones municipales tanto en número de votos como en número de concejales, superando a los tradicionales ganadores de estos dos parámetros, el PSC en votantes y CiU en concejalías. Así, la prioridad de los republicanos para este 28M será conseguir revalidar y ampliar este liderazgo del mundo municipal.

Esquerra fija la estrategia para el 28M en cinco objetivos: ser la primera fuerza en número de concejales y concejalas, ganar en el conjunto de Catalunya en número de votos, ampliar su base territorial con un crecimiento exponencial en el área metropolitana de Barcelona, remontar en Barcelona para hacer posible la reedición de la victoria electoral de Ernest Maragall de hace cuatro años pero esta vez alcanzando la alcaldía y finalmente afianzar las alcaldías de Tarragona y Lleida que ostentan los republicanos Pau Ricomà y Miquel Pueyo.

Líderes en candidaturas presentadas

ERC ha presentado 804 candidaturas municipales y 32 a EMD

La condición de formación con más candidaturas presentadas en Catalunya ya augura que el primer objetivo de lograr más concejalías que nadie es más que factible. ERC ha presentado 804 candidaturas –de 947 municipios- a las elecciones municipales del 28 de mayo que cubrirían al 99% de la población. Según la formación, esto supone un "récord histórico" superior a las 802 listas del año 2019. Aparte de las candidaturas en ayuntamientos, los republicanos también han presentado 32 listas en entidades municipales descentralizadas (EMD), 10 más que en los últimos comicios.

ERC tendrá candidatura en todas las capitales de comarca, también en Vielha -después de que se presente en el Val d'Aran por primera vez con el acuerdo con la formación aranesa Aran Amassa- y en el Pont de Suert, donde en el 2019 no presentaron candidato a la alcaldía.

Esquerra quiere apuntalar, pues, este liderazgo municipal que logró hace cuatro años al obtener 822.107 votos (un 23,53% de los sufragios) y una tercera parte de los electos municipales de Catalunya con 3.114 concejales y concejalas. Con unas 360 alcaldías que ahora tendrá que defender. Unas cifras muy por encima de las del 2015, en las que alcanzaron 2.380 concejalías quedando por detrás de CiU, y obtuvieron 510.080 votos (16,37% de los votos), muy por debajo del 21,5% de CiU y muy cerca pero también por debajo del PSC que obtuvo un 17%.

El objetivo de liderar el conjunto territorial es el reflejo, según el responsable nacional de Comunicación y Estrategia del partido, Marc Colomer, de la "presencia equilibrada que tiene ERC en todos los territorios del país con la voluntad de representar lo que llamamos la Catalunya entera". En total, ERC presenta 11.525 candidatos y candidatas, lo que, según Colomer, demuestra "mucha capilaridad, una gran red territorial y una fuerte organización por parte del partido".

El candidato de ERC en Santa Coloma de Gramenet, Gabriel Rufián, durante un acto político. — Jordi Pujolar / ACN

Crecer en el área metropolitana de Barcelona y alianza con Comunistes

En este afán de estar presentes con fuerza en todo el país -a diferencia de Junts, mucho más fuerte en el interior que en las áreas metropolitanas, o del PSC que tiene la situación contraria-, ERC buscará este 28M un fuerte crecimiento en el área metropolitana de Barcelona. Donde la candidatura de Gabriel Rufián en Santa Coloma de Gramenet o del exconcejal socialista de l'Hospitalet de Llobregat, Jaume Graells, que denunció un caso de presunta corrupción del Gobierno local de la segunda ciudad, son dos de las principales apuestas. ERC se presenta en el 100% de municipios del área metropolitana y apunta que si en la actualidad ya es la "primera o segunda fuerza en la mayoría, ahora iremos a más".

Así pues, ERC quiere teñir de amarillo el cinturón rojo. De hecho, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, reivindica las siglas de Esquerra como los true reds, es decir, los rojos de verdad. El líder republicano asegura que, "afortunadamente", el cinturón rojo "no pertenece" al PSC, y que cuando el área metropolitana fue bautizada con ese nombre los socialistas no ganaban las elecciones -lo hacía el PSUC, recuerda-. Junqueras añade que ERC es "heredera" de la formación comunista y del maragallismo.

En esta apuesta por liderar la izquierda, ERC se presenta en coalición con los exmiembros de EUiA -ahora Comunistas- en nueve municipios que representan un millón de habitantes, como Sabadell, Cornellà, L'Hospitalet, Sant Vicenç dels Horts, Mollet o San Andreu de la Barca, entre otros. Según el responsable nacional de Coordinación interna, Oriol López Mayolas, estas candidaturas sitúan a ERC como el "referente de la izquierda nacional incuestionable". "Lo demuestra que este espacio -Comunistas- haya aceptado la coalición".

La remontada en Barcelona de Maragall, posible

Dentro del área metropolitana de Barcelona no hace falta decir que la pugna por la alcaldía de la capital catalana tiene también un capítulo propio en los objetivos de ERC para el 28M. Los republicanos han apostado por repetir con Ernest Maragall como cabeza de lista después de la victoria de hace cuatro años, aunque no pudo alcanzar la alcaldía por el pacto de Ada Colau y el PSC con Manuel Valls. Maragall repite con Elisenda Alamany como número dos y sitúa a la exconsellera de Justícia y delegada del Govern en Madrid, Ester Capella, en el tercer puesto.

Los integrantes de la candidatura de ERC en Barcelona, que lidera Ernest Maragall. — Sílvia Jardí / ACN

ERC ha iniciado el camino hacia el 28M con una demoscopia muy desfavorable y su objetivo es la remontada. "Con la evolución de la demoscopia en las manos es viable", asegura Oriol Junqueras. Los datos muestran un resurgimiento en las últimas semanas aunque de momento insuficiente para garantizar la alcaldía en la estrecha pugna con la alcaldesa de los comuns, Ada Colau, el candidato de Junts, Xavier Trias, o el del PSC, Jaume Collboni. Maragall se muestra convencido de conseguir ponerse a la cabeza: "Mientras unos se desinflan y otros se estancan, nosotros subimos y sumamos. Ya ha empezado el cambio en Barcelona", asegura. "ERC estará en el Gobierno municipal seguro y muy probablemente con la alcaldía. Seremos imprescindibles y el eje vertebrador de cualquier Gobierno que haya", apunta Junqueras.

Las alcaldías de Tarragona y Lleida, claves

Finalmente, otro elemento que marcará el balance de los republicanos en la noche del 28M será el resultado en Tarragona y Lleida, donde ERC logró la alcaldía por primera vez en la etapa posfranquista después de descabalgar al PSC, que en el caso de Lleida había ocupado desde hace 40 años la alcaldía. En Tarragona, Pau Ricomà quedó unas décimas por debajo de los socialistas y en el caso de Lleida, Miquel Pueyo ganó pero también por unos pocos votos.

En ambos casos los republicanos lograron construir un Gobierno de coalición para asumir la dirección de ambas capitales. Ricomà y Pueyo se presentan de nuevo y tienen posibilidades de victoria frente al PSC, el principal rival, pero de forma ajustada. La aritmética del consistorio marcará después el acceso a la vara de alcalde.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, junto a Pau Ricomà, actual alcalde de Tarragona, después de ser elegido nuevamente cabeza de lista del partido para las municipaes de 2023. — Núria Torres / ACN

ERC llega al 28M con 53 alcaldías ya aseguradas, que son las candidaturas en municipios donde solo se presentan los republicanos, muy por encima de la treintena de Junts y cinco del PSC. Sant Pere de Torelló, en la comarca barcelonesa de Osona, es el municipio más grande y otros nueve superan los 1.000 habitantes. El resto son pueblos pequeños.

Entre las curiosidades se puede apuntar que el 48% de las candidaturas tienen alcaldable renovado y que los candidatos a la alcaldía van desde los 23 años a los 82. En 10 comarcas Esquerra presenta candidatura absolutamente en todos los municipios y entre algunos famosos cuenta con el popular batería del popular grupo musical catalán Els Pets, Joan Reig, como alcaldable por Constantí (Tarragonès) y el árbitro de VAR de Primera División, Xavier Estrada, que lideró la denuncia del estamento por el caso Negreira, que se presenta en Lleida.

ERC también se presenta en el País Valencià en 18 municipios en solitario y en seis más en coalición y en las Illes Balears participa en 54 candidaturas con Més per Mallorca y Més per Menorca. Según López Mayolas: "No nos afectan las dinámicas de desafección de la ciudadanía por la política como a otros, como demuestran los datos de presentación de candidaturas". A lo que Colomer añade que "la verdad es que la creciente evolución de ERC es sólida y sostenida a pesar del relato de algunos. La realidad es tozuda".

Foto de grupo de los asistentes a la Assemblea de Dones d'ERC. — Marc Puig / ACN

La paridad, objetivo central

Las mujeres representan el 48,63% de las candidatas de ERC

Por su parte, la paridad es también un objetivo básico que se ha fijado la formación republicana. Según Marc Colomer, el objetivo es "convertirse en el espejo más nítido de la realidad social del país también en términos de paridad". En global, los republicanos se sitúan la paridad más absoluta y las mujeres representan ya el 48,63% de las candidatas que conforman las listas, según sus datos. El líder de ERC, Oriol Junqueras, reivindica que el partido ha presentado "más listas que nunca encabezadas por mujeres" en las municipales. Junqueras destaca que es "motivo de orgullo" que haya más mujeres liderando estas listas.

Según los republicanos, un 35,45% de sus candidaturas municipales están lideradas por mujeres. Desde ERC ven una "progresión favorable" a la hora de "feminizar el partido", ya que en el 2015 sólo un 23% de las listas estaban encabezadas por mujeres.