ERC pone toda la carne en el asador en las municipales con la apuesta por Rufián en Santa Coloma y Maragall en Barcelona

La dirección de Esquerra Republicana estudia la propuesta de que el portavoz y líder de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, se presente a las elecciones municipales. Así pues, Rufián podría ser el próximo cabeza de lista de Esquerra en su ciudad, Santa Coloma de Gramenet, en 2023.

La noticia la adelantó este domingo por la noche Nació Digital y ha sido confirmada por Público. De hecho, según ha podido saber este medio, el nombre de Rufián no ha sido improvisado y está sobre la mesa de la dirección republicana como alcaldable desde hace algunos meses. Se empezó a hablar internamente de esta opción a finales del pasado año cuando se empezó a debatir la estrategia sobre las elecciones municipales, a las que Esquerra otorga una importancia trascendental para reforzar la posición como primer partido de Catalunya.

Aunque este martes la ejecutiva de los republicanos ha querido remarcar que "queda mucho tiempo todavía para tomar este tipo de decisiones", en palabras de la secretaria general adjunta y portavoz del partido, Marta Vilalta, fuentes de la ejecutiva aseguran que la opción de que Rufián opte a la alcaldía de Santa Coloma de Gramanet es muy viable. Destacan que Rufián "siempre ha hecho bandera de Santa Coloma —Santako como dice él—, es un activo político y electoral de primera magnitud y un buen conocedor de la ciudad".

Rufián ha recibido la petición formal del propio Junqueras

Estas mismas fuentes reconocen la dificultad de conseguir la alcaldía frente a la fuerza de una candidata como la socialista Núria Parlon que dispone de una amplia mayoría absoluta. Pero también aseguran que "si alguien puede hacer frente —electoralmente hablando— a Parlon en Santa Coloma de Gramenet, éste se llama Gabriel Rufián".

Fuentes cercanas a la presidencia de ERC que ostenta Oriol Junqueras aseguran que la candidatura de Rufián "se está madurando y valorando". Aunque Vilalta ha querido rebajar la presión asegurando que es una de las distintas opciones y posibilidades que están planteadas y que se valorarán para Santa Coloma. Vilalta asegura que no hay ninguna decisión tomada y, de hecho, por el momento, Gabriel Rufián ha mantenido un prudente silencio al respecto. Aunque Rufián habría recibido la petición formal del propio Junqueras de que valore la posibilidad de presentarse.

Petición desde Santa Coloma para que sea candidato

Vilata también ha querido dejar claro que en Esquerra "son los miembros de la sección local quienes deciden el cabeza de lista para las municipales". Aunque las fuentes próximas a la presidencia del partido aseguran que "hay mucha gente de Santa Coloma de Gramenet que pide que Rufián también sea cabeza de lista en las municipales", además del líder de Esquerra en Madrid.

Porque si algo tienen claro en Esquerra es que Rufián es un activo imprescindible en Madrid y que si se acaba formalizando la operación para las municipales sería compaginando ambos ámbitos. De hecho, hay muchos concejales e incluso alcaldes que son diputados en el Congreso. Esta es una cuestión que en la ejecutiva de ERC han querido remarcar, "en ningún caso se trata de retirar a Rufián del frente de Madrid sino de añadir un valor de Esquerra tan importante al frente municipal del área metropolitana de Barcelona donde conseguir un buen resultado, crecer y hacer agujero en el PSC es primordial para nosotros como partido y para el movimiento independentista en general, porque eso sólo ERC puede hacerlo".

Toda la confianza como portavoz en Madrid

Rufián tiene "toda nuestra confianza como portavoz en Madrid" aseguran las fuentes cercanas a la presidencia del partido que avalan la operación municipalista del jefe de filas en el Congreso como "una muy buena opción". E incluso estas fuentes apuestan por que al margen de lo que acabe ocurriendo con las municipales, Rufián repita como cabeza de lista de Esquerra cuando sea el momento de las próximas elecciones generales si así lo ratifica la militancia.

En las elecciones municipales del 2019, el PSC se impuso como una apisonadora en Santa Coloma de Gramenet consiguiendo el 51% de los votos, lo que dio a la alcaldesa Núria Parlon la cómoda mayoría absoluta de 17 concejales (sobre 31) de los que disfruta. ERC fue la cuarta fuerza del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet con 3 concejales, pero a muy poca distancia de los Comuns y de Ciutadans. Rufián es diputado en el Congreso desde 2016, cargo al que accedió inicialmente como número dos de Joan Tardà. Con la retirada de Tardà, en 2019, se convirtió en el cabeza de lista a las elecciones generales y posteriormente portavoz del grupo republicano después de conseguir la victoria en Catalunya, por primera vez para ERC desde la República, de unas elecciones al Congreso de los Diputados.

En lo que Vilalta y el resto de fuentes consultadas coinciden es en que para ERC las elecciones municipales son absolutamente estratégicas. !Nuestro objetivo principal es seguir creciendo en el área metropolitana y ser la alternativa al PSC en ese territorio. Queremos consolidar la presencia republicana en las principales ciudades del país para dejar atrás muchos años de gobiernos monocolor socialistas en la corona Barcelona".

Maragall, candidato a Barcelona

En esta línea, otra apuesta decisiva es la pugna por la alcaldía de Barcelona. En este caso la apuesta es clara y el actual jefe de filas del partido y jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona, ​​Ernest Maragall, es la principal opción para repetir como alcaldable de la capital catalana. "La militancia de Barcelona tendrá que tomar la decisión, pero si Ernest Maragall quiere estamos convencidos de que será el candidato y que esta vez será el alcalde republicano de la capital de Catalunya", aseguran fuentes de la ejecutiva. Estas mismas fuentes sitúan la decisión sobre el alcaldable en Barcelona "en los próximos meses", con toda seguridad antes del verano.

ERC ganó por primera vez desde la República las elecciones municipales de 2019 en Barcelona. Pero la ajustada victoria de Maragall frente a Ada Colau no impidió que la alcaldesa revalidara el cargo gracias a un acuerdo con el PSC que incluyó los votos del ex cabeza de lista de Ciutadans, Manuel Valls.

Con todo, el coordinador nacional de ERC y president de la Generalitat, Pere Aragonès, ya "designó" a Maragall como candidato ante la militancia reunida este fin de semana en la Conferencia Nacional de los republicanos. "Esta vez no habrá un Manuel Valls que pueda evitar que Esquerra obtenga la alcaldía después de renovar la victoria en las urnas", dijo Aragonès en referencia a la candidatura de Maragall que dio por hecha.