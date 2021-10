ERC pone rumbo a las municipales con el objetivo central de retener Tarragona y Lleida y el asalto definitivo a Barcelona

Esquerra Republicana de Catalunya ha puesto rumbo a todo gas hacia las elecciones municipales cuando falta aún año y medio para los comicios locales previstos para mayo de 2023. Influyen en ello dos factores. En el ámbito táctico, el hecho de que los ritmos normativos del partido marcan un ajustado calendario que implica tener designados los candidatos y candidatas a la alcaldía de las grandes ciudades y de las capitales de comarca antes del 1 de febrero próximo.

En el plano más estratégico, la activación de las bases de cara a las municipales demuestra la prioridad absoluta que en Esquerra le dan a los comicios locales, como consolidación del partido y como plataforma de impulso para otras elecciones, pero también para el avance del independentismo en el conjunto de Catalunya. Desde el partido consideran que las municipales son clave, ya que probablemente se celebrarán pocos meses antes de las generales, en que los republicanos quieren revalidar la victoria catalana. Y tampoco es descartable un avance electoral en Catalunya, con lo que el mayo del 2023 se podría abrir un ciclo electoral trepidante.

Por primera vez desde la República, Esquerra consiguió situarse el 2019 como la primera fuerza municipalista en Catalunya, no solo por obtener más votos –el 23,5%- y más concejales que ningún otro partido -con más de 3.000-, sino por su amplia y homogénea implantación territorial con importante presencia tanto en el ámbito rural como en las áreas metropolitanas. Mientras Junts concentraba fuerzas en la Catalunya interior y el PSC solo es fuerte en las grandes ciudades del área de Barcelona.

El objetivo prioritario que se plantea Esquerra en las elecciones municipales es obviamente mantener la primera posición en el conjunto de Catalunya con la victoria electoral. Pero en este resultado global hay algunas prioridades concretas.

La primera prioridad sería retener las alcaldías de Lleida y de Tarragona. Las dos primeras capitales de provincia con alcaldía de ERC de la democracia. Y las dos arrebatadas al PSC, el máximo adversario de los republicanos en las grandes ciudades. Todo ello justifica que el pistoletazo de salida en el intenso trabajo territorial de ERC para las municipales se diera en Lleida hace unos pocos días. En Lleida se impuso ERC con el actual alcalde Miquel Pueyo al frente, empatando a siete ediles con los socialistas, pero con solo unas decenas de votos más. En Tarragona se dio el mismo resultado con los papeles invertidos. Pero el republicano Pau Ricomà también consiguió la alcaldía aglutinando una diversa coalición con Junts, Comuns y la CUP, algunos desde el interior del gobierno municipal y otros desde fuera. El mismo esquema utilizado en Lleida.

Las fuentes de Esquerra confían en revalidar las dos alcaldías pero reconocen las dificultades que han sufrido para poder desarrollar el proyecto alternativo a los muchos años de gobierno socialista –en Lleida la alcaldía ha sido socialista desde las primeras municipales en democracia-. "No se puede olvidar que pocos meses después de llegar a la alcaldía, se ha tenido que hacer frente a una brutal pandemia" apuntan. Pero también reconocen las dificultades que han tenido tanto en Lleida como en Tarragona para articular la relación con socios tan dispares como Junts o Comuns y la CUP. Especialmente en determinados proyectos locales. Unas fuertes tensiones que algunos momentos han desgastado la imagen del Gobierno de Pueyo y de Ricomà.

El segundo de los retos concretos tiene que ver con Barcelona y su área metropolitana. En el caso de la capital catalana, Esquerra no solo se propone revalidar la victoria electoral conseguida el 2019 cuando empató a diez concejales con la Barcelona en Comú de Ada Colau, pero sumó 5.000 votos más. Sino que esta vez ERC quiere un resultado que le garantice la alcaldía y poder gobernar, ya que hace dos años y medio Colau se hizo con la vara de mando tras un acuerdo de gobierno con el PSC y los votos pactados por los socialistas con Manuel Valls y sus concejales afines de Ciudadanos. Una operación que tuvo el apoyo de los poderes fácticos de la ciudad.

En Esquerra aseguran que "somos conscientes de que hay un frente común gigantesco para evitar la llegada de Esquerra a la alcaldía a cualquier precio, ya que supondría la verdadera transformación de Barcelona". Un frente en el cual, según los republicanos, concurrirían la mayor parte de adversarios políticos a izquierda y derecha y los poderes económicos de la capital catalana recelosos de que el independentismo se haga con la alcaldía de la primera ciudad de Catalunya con un fuerte eco internacional. Por lo que sin una victoria clara, ERC podría volver a sucumbir frente a un acuerdo antinatura como la vez pasada.

Para conseguir esta victoria inapelable, Esquerra prevé repetir fórmula con Ernest Maragall al frente de la candidatura. Aunque no está totalmente decidido ya que la avanzada edad del actual jefe de la oposición, 78 años, genera algunas incertidumbres. También hay dudas en la segunda plaza de la lista y posible relevo de Maragall en un futuro al frente de los republicanos en Barcelona. En 2019 concurrió Elisenda Alamany, exdiputada de Catalunya en Comú Podem que dejó las filas de los comuns por la rebaja de posiciones en el ámbito soberanista. Alamany estaría dispuesta a repetir. Pero también se postula para este destacado número dos de la lista de ERC en Barcelona la exconsellera de Justicia y actual delegada del Govern en Madrid, Ester Capella. Capella, que ya fue concejala del Ayuntamiento de Barcelona, admite que le haría "ilusión" y añade que estará "donde sea útil y ERC me pida que esté".

Respecto al resto del área metropolitana de Barcelona, la voluntad de Esquerra es ganar posiciones a los socialistas que conservan en este ámbito su gran feudo municipal en Catalunya, en cambio, han sufrido importantes retrocesos en el resto del país. "Somos el único partido independentista con opciones en el área metropolitana", aseguran desde ERC. Esquerra consiguió un buen resultado en 2019 posicionándose como segunda fuerza en muchas ciudades barcelonesas importantes como L'Hospitalet de Llobregat, segunda ciudad de Catalunya. Pero la distancia con los socialistas es abismal. La socialista Núria Marín consiguió una mayoría absoluta de 14 concejales por cinco de Esquerra. Parecido resultado consiguió el PSC en Santa Coloma de Gramenet, Cornellà u otras ciudades metropolitanas. En el caso de L'Hospitalet, los republicanos aspiran a abrir una brecha en el poder socialista después de que la gestión de Marín se ha visto salpicada por presuntas irregularidades.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se ha volcado en el trabajo para fortalecer el partido y preparar las municipales. Inhabilitado por la sentencia del procés para cualquier cargo público, pero en libertad después de los indultos, su actividad política se centrará en este objetivo. Junqueras pone de relieve el papel de los alcaldes y concejales "para la construcción del país". Y recuerda cómo vivió con una especial satisfacción la victoria de Esquerra en las municipales de 2019 desde la cárcel porque son "las que permiten estar más cerca de la gente, ser útiles y resolver los problemas de los vecinos". Para el líder de los republicanos, los municipios "son el músculo sin el que todo lo demás no es posible" y por eso sólo desde los municipios, dijo, es posible construir la república y la independencia.

Así pues, la voluntad de fortalecer la presencia de Esquerra en las ciudades metropolitanas no solo persigue mejorar los resultados del partido sino que también tiene que ver con el objetivo de hacer posible la república catalana. Según Junqueras, el independentismo no solo necesita ser mayoritario, sino que debe estar distribuido lo más homogéneamente posible por todo el país. El presidente de ERC considera que una alta concentración de voto no independentista en un territorio como el área metropolitana de Barcelona dificulta enormemente el proyecto independentista. "O el independentismo es capaz de incrementar la presencia en estas ciudades o será muy difícil ganar el pulso al Estado", asegura. Y para conseguirlo cree que "hay que tener clara la complejidad de la sociedad catalana y su heterogeneidad", renunciando a "una pureza argumental que no solo no seduce sino que produce rechazo".

El presidente de ERC destaca además que se siente orgulloso de aquellos que han llegado a ERC procedentes de otros espacios políticos porque el partido quiere parecerse a la sociedad actual, "afortunadamente compleja". E impulsará que las listas municipales de su partido reflejen "esta complejidad y riqueza del país".

Si en la Catalunya rural el gran adversario de Esquerra es el mundo postconvergente, bien sean las candidaturas de Junts o del PDeCAT –habrá que ver si se presentan en alianza o por separado-, en el ámbito urbano no cabe ninguna duda que los socialistas son para ERC el adversario a batir a toda costa. "En la región metropolitana, lo que no puede hacer el independentismo en ningún caso es hacer de muleta del PSC", asegura. Según Junqueras, este es un planteamiento de "regeneración democrática" por los muchos años que la mayoría de estas ciudades llevan gobernadas por los socialistas. Y porque el objetivo del independentismo debe ser "substituir" al PSC en el área metropolitana. Argumentación que Junqueras utiliza para ser extremadamente crítico con el pacto que firmó Junts para ceder la presidencia de la Diputación de Barcelona a la socialista Núria Marín a pesar del empate que ERC consiguió en la institución con el PSC.

Como primer paso para movilizar las bases territoriales de cara a las municipales, la dirección ya ha activado también numerosas asambleas territoriales con sus federaciones en toda Catalunya. Además de la preparación de las municipales en estas reuniones con la militancia, que se vienen desarrollando los últimos días, se explica "la transformación que está liderando el Govern; cómo está trabajando el proceso de negociación con el gobierno del Estado español para resolver el conflicto político; y cómo enfoca ERC la negociación relacionada con los Presupuestos Generales del Estado".

Son 12 asambleas telemáticas y están convocadas las casi 10.000 personas que integran la militancia de Esquerra Republicana, además de todos los cargos electos. El resultado está por ver, pero queda claro que ERC apostará fuerte por las municipales poniendo toda la carne en el asador.