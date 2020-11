ERC y Bildu han anunciado que no presentarán enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuyo plazo termina este viernes. No obstante, ambos grupos han insistido en que aún no está todo dicho: "Confiamos en que esta actitud receptiva del Gobierno se vea plasmada en acuerdos que beneficien las vidas de todos y todas", ha matizado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, en rueda de prensa. En esta línea, el grupo republicano ha avisado de que "la propuesta debe mejorar". "Hoy estamos muy lejos de poder apoyarlos", ha añadido al formación en un comunicado de prensa.

El equipo de ERC designado para la negociación de los PGE para 2021, formado por Pilar Valluguera, Joan Margall Sastre, Gabriel Rufián y Carolina Telechea, se reunió este jueves con la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en el marco de la ronda de contactos del Gobierno con distintos grupos en el Congreso de los Diputados.

"Nos encontramos en un momento social y económico muy delicado, tanto en Catalunya como en el Estado. La pandemia mundial del coronavirus está comprometiendo nuestro sistema sanitario y provocando un grave impacto social, parando la economía y haciendo aumentar todos los gastos públicos para poder hacerle frente", ha expuesto el grupo republicano. Por ello, ha continuado, "bloquear los Presupuestos Generales del Estado, que son una necesidad urgente también para el conjunto de catalanes y catalanas, sería una grave irresponsabilidad".

ERC sostiene que esta decisión es la "posición más fácil" para el grupo parlamentario, pero "no la que necesita la ciudadanía de Catalunya, nuestras empresas y nuestro tejido social". Es por eso que Esquerra Republicana no presentará enmienda a la totalidad.

Sin embargo, ERC ha querido dejar claro que no todo será un camino de rosas para el Ejecutivo de Pedro Sánchez de cara a la negociación de los PGE: "La propuesta de Presupuestos actuales debe mejorar y hoy estamos muy lejos de poder apoyarlos", ha incidido al mismo tiempo que les ha invitado a "buscar apoyos" para aprobar sus cuentas.

Bildu destaca las negociaciones con el Ejecutivo

Mertxe Aizpurua ha subrayado en rueda de prensa la "interlocución fluida y constante con el Gobierno" después de los distintos encuentros mantenidos con el Ejecutivo de cara a la aprobación de los PGE. "La reunión de ayer [este jueves] tuvo por objeto dar continuidad al diálogo abierto sobre los presupuestos y su contenido social y económico", ha añadido la portavoz de Bildu en la Cámara Baja.

Asimismo, han constatado "una actitud receptiva por parte del equipo negociador, quien ha tomado nota de las reivindicaciones de EH Bildu para el año 2021". Por ello, el grupo vasco incide en que hay que hay aprovechar la buena sintonía con el Gobierno para impulsar "políticas sociales progresistas valientes para poner a las clases populares en el centro y para que nadie se quede atrás".

La CUP presenta enmienda

La CUP, por su parte, ha informado de que ha presentado una enmienda a la totalidad a las cuentas. La formación anticapitalista considera que los PGE propuestos por el Gobierno "no responden a las necesidades de la población en un momento extraordinario como es la actual crisis económica y social", ha explicado la formación a través de un comunicado.

"Sin una política redistributiva valiente en relación con la fiscalidad, y no solo medidas cosméticas como las que está llevando a cabo el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, no habrá ingresos suficientes para paliar la crisis social", ha aseverado la CUP.

La formación anticapitalista ha reprochado que las medidas fiscales incluidas en el proyecto de Presupuestos "no afectan ni tan solo al 1 % más rico".