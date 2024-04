ERC y Junts arrancan la campaña del 12M pugnando por liderar la alternativa a Illa

Si no hay un giro significativo en las próximas dos semanas, el PSC ganará las elecciones al Parlament del 12 de mayo. Ahora bien, esto no tiene porque significar que Salvador Illa se convierta en el president de la Generalitat, puesto que una reedición de la mayoría independentista -que según las encuestas parece difícil, pero en ningún caso se puede descartar- muy probablemente le barraría el paso. Por lo tanto, quien ocupe el segundo lugar —ERC o Junts— será otro de los grandes focos de interés de los comicios y esto explica que tanto republicanos como junteros hayan iniciado la campaña rivalizando para convertirse en la alternativa a Illa y enviándose dardos más o menos explícitos. La encuesta del CIS, de hecho, les sitúa en empate técnico.

El arranque de campaña, con los actos de este jueves al atardecer, ha estado marcada por la decisión de Pedro Sánchez de anular su agenda hasta el lunes y poner en entredicho su futuro como presidente, un hecho al cual se han referido las cabezas de lista de las dos grandes formaciones independentistas. En Argelers, el municipio de la Catalunya Nord donde Junts celebrará el grueso de los actos hacia el 12M, Carles Puigdemont ha proclamado que "conocemos mucho mejor que ellos de qué va la justicia española, la policía y la prensa patriótica", para añadir que "nosotros salimos llorados de casa porque la conocemos". En este contexto, el expresident ha hecho un llamamiento a "resistir los intentos de hispanizar la campaña" electoral.

ERC se ha estrenado en los Jardinets de Gràcia de Barcelona, donde ha reunido a unas 500 personas, y el candidato y president, Pere Aragonès, ha criticado a Sánchez por "flaquear" ante el fascismo, como también lo habían hecho el presidente del partido, Oriol Junqueras, y su líder en el Congreso, Gabriel Rufián. Aragonès ha hecho un llamamiento a "hacer frente siempre" a la ultraderecha, y ha proclamado que "yo también estoy profundamente enamorado de mi mujer, pero no abandono".

Mensajes cruzados

Acompañado de la plana mayor del partido y de los candidatos de Junts, Puigdemont ha enviado algunas críticas a ERC, sin citarla explícitamente. Así, ha reivindicado un Govern que "levante la cabeza y no la baje", que "mire a los ojos al Gobierno español y los ponga en cintura". Un ejecutivo, ha insistido, que pueda "decir que no, decirle ya bata", y que negocie de igual a igual. Y, ninguneando a los republicanos, ha reivindicado la ley de amnistía negociada por su partido, que no se ha conseguido hasta que no han sido "decisivos" en el Congreso. Se ha felicitado por haber "roto la coalición del no del PP y el PSOE" sobre esta norma.

"Lo hemos hecho con solo siete diputados a Madrid. ¿Qué más podremos romper si tenemos la presidencia del país?", ha preguntado. Con la voluntad de convertir los comicios en un duelo con el PSC de Salvador Illa, Puigdemont ha defendido que la "elección real" en estas elecciones es entre un Govern "que quiere poner a Catalunya en el congelador" y uno que "diga que tenemos que volver". Y ha asegurado que, a pesar de las críticas socialistas de estos días a la derecha, "si en Catalunya necesitan los votos del PP los cogerán encantados".

Por parte de ERC, Aragonès ha asegurado que "Illa quiere hablar de Sánchez para no hablar de Koldo; Illa quiere hablar de España y Puigdemont solo de Puigdemont. Nosotros queremos hablar de nuestro proyecto para Catalunya". Con la cúpula del partido en pleno —la secretaria general, Marta Rovira, ha intervenido por videoconferencia desde Suiza—, Aragonès ha apelado a los votantes que quieran el traspaso de Rodalies, que apuesten por más catalán, y reclamen un referéndum sobre la independencia para que confíen en su formación.

Previamente, la vicepresidenta del Govern y número dos de la lista, Laura Vilagrà, ha acusado a Junts de hacer propuestas "superficiales" y de "tirar de tópicos sudados". También ha afirmado que el candidato del PSC, Salvador Illa, es "el Doctor No a todo" —"no al referéndum, no a la financiación singular para Catalunya"— y que la propuesta de Puigdemont es la del "yo a todo". En cambio, Vilagrà ha subrayado que el proyecto de ERC es el de "todo para Catalunya y para el catalán". Finalmente, ha advertido que "el catalán peligra con Illa".

La CUP y los Comuns marcan perfil de izquierdas

La CUP y los Comuns Sumar, en cambio, han puesto más hincapié en cuestiones sociales, económicas y marcadamente de izquierdas, si bien el asunto Sánchez también ha sacado la cabeza con fuerza en el estreno de campaña del partido soberanista. La CUP ha arrancado en el barrio de Gràcia de Barcleona y sus números uno y dos, Laia Estrada y Laure Vega, han instado a ERC y a Junts a "dejar de supeditar su agenda política" a Madrid y defendiendo que "una alternativa es imprescindible".

Las cuperos han reclamado un "cambio de rumbo" en las políticas de la Generalitat y han subrayado que "lo que no haremos es entrar en gobiernos para desplegar programas de otros", ha avisado Estrada. La ampliación del parque de vivienda pública, el impulso de una distribuidora pública o mejorar los servicios públicos son algunas de las prioridades que han puesto encima la mesa.

Los Comuns, por su parte, han hecho el primer acto en Reus, conscientes que no tienen garantizado mantener el único diputado que en 2021 obtuvieron en la provincia de Tarragona. Su cabeza de lista, Jéssica Albiach, ha pedido a Sánchez que haga frente "a la derecha, a la extrema derecha y a sus mentiras y a su barro". "Tenemos que resistir y tenemos que decir que basta", ha clamado. De cara al 12M, ha asegurado que el de los Comuns es "el único voto progresista para avanzar hacia una Catalunya más justa, verde y feminista" y sin Junts en el Govern. Y ha insistido en el rechazo de su formación al Hard Rock.

El PP ha hecho el acto de inicio de campaña en Castelldefels, donde tiene la alcaldía, haciendo un llamamiento a la movilización para evitar que "gobierne Puigdemont".