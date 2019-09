Íñigo Errejón, candidato a la Presidencia del Gobierno por Más País, ha asegurado en una entrevista en El País que sus aspiraciones pasan por la formación de un gobierno progresista, sin la abstención de fuerzas conservadoras: "Si el PSOE quiere la abstención de Rivera o Casado, será incompatible con nosotros", asegura.

El cofundador de Podemos responde a las previsiones de que su nuevo partido dará facilidades al PSOE para formar Ejecutivo: "Nuestros escaños son para un Gobierno progresista. Hay quien se ha preguntado si eso significa que son gratis. No lo son, están supeditados a un objetivo político, no de siglas", ha remarcado durante la entrevista en el rotativo de PRISA.

En torno a la competencia con Podemos y la posible enemistad, Errejón ha preferido mandar un mensaje de conciliación con su anterior partido: "No compito contra Podemos ni contra el PSOE. Uno no viene a política para derrotar a un partido, sino a derrotar la precariedad o la violencia machista", arguye.

En cuanto a su amistad con Iglesias, el político resta importancia al asunto: "No tiene sentido pedirle a todos los líderes políticos que sean amigos. Esto no es Gran Hermano", asegura. La respuesta tiene un tono similar a la del propio Iglesias, que en una entrevista con Público valoró la distancia entre ambos como positiva: "íñigo y yo éramos muy amigos. Ahora no lo somos, y creo que eso es hasta más positivo. Yo creo que en política no se viene a hacer amigos", apostilló el diputado.

En cuanto a las diferencias entre Podemos y Más País, Errejón asegura durante la entrevista en El País que a poco más de un mes para los comicios, aún no tienen un programa electoral: "Tenemos que elaborar un programa. Somos herederos de una experiencia de Gobierno en Madrid. Anticipamos algo revolucionario al decir que vamos a poner por delante los intereses del país a los de las siglas. Y no vamos a tener un capítulo verde, somos un partido verde". El mismo Iglesias, tras el Consejo Ciudadano Estatal del pasado sábado, sí remarcó las diferentes posturas entre ambas formaciones: "Respetamos al partido de Errejón, pero Podemos no nació para apuntalar el bipartidismo", declaró el secretario general de la formación morada.

Al ser interpelado sobre las líneas rojas de Más País, el candidato desecha asperamente ese concepto: "Detesto esa expresión. A veces hay que saber conciliar la voluntad de transformarlo todo con la voluntad de empezar a andar", concluye.