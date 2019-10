Íñigo Errejón inicia la recogida de avales para presentarse en Catalunya el próximo 10-N. El comité electoral de Más País aún no ha decidido si concurrirán o no por Barcelona pero, según fuentes oficiales, comienzan a buscar las firmas para tenerlas a tiempo si definitivamente dan el salto. Errejón no cuenta con aliados en la ciudad condal ya que Equo Catalunya continúa con En Comú Podem. Por esto necesitan conseguir los avales durante esta semana si quieren registrar la candidatura.

El debate entre los que quieren presentarse por Barcelona y los que no está abierto en la organización. Hay reticencias internas a enfrentarse en las urnas a los 'comuns' y Ada Colau ya que esperan que a medio o largo plazo puedan ser aliados. Sin embargo, fuentes de Más País señalan que es una de las circunscripciones en las que se reparten más escaños (32) y que seguramente los necesiten para conseguir el grupo propio en el Congreso.

Los 'comuns' también confiaban hasta este momento en que Errejón no se presente. "Hemos tenido conversaciones con ellos y no tienen claro si se presentaran a Barcelona o no. Nadie entendería que se presentaran porque en Catalunya ya tenemos una confluencia consolidada en la que estamos representadas todas las sensibilidades y, además, hemos demostrado ser capaces de no bloquear y llegar a acuerdos de Gobierno con el PSOE", apuntan fuentes de los catalanes a Público.

Pero las encuestas electorales señalan que Errejón podría conseguir escaños por Barcelona y necesitan llegar al 5% del voto estatal para tener grupo propio en el Congreso. El comité electoral tomará la decisión final a lo largo de la semana ya que el lunes se termina el plazo para registrar las candidaturas.

Si dan el paso como Más País en estos días tienen que conseguir el respaldo del 0,1% de la población catalana para registrar la lista. De momento, no se conocen aliados en Barcelona ni quien presentarían para liderar la candidatura.