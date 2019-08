Duro, áspero y crispado debate en la segunda sesión de investidura de la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Cargada de reproches, Ayuso ha optado por el ataque contra Iñigo Errejón, líder de Más Madrid, e Isa Serra, de Unidas Podemos, para defenderse de las críticas que había recibido previamente respecto a la sombra de corrupción que planea sobre su candidatura, a su programa de gobierno y a su forma de expresarse.

Herida por las alusiones a su padre -ya fallecido- a causa del crédito de 400.000 euros no devuelto a Aval Madrid o al impago de cinco años del IBI por su parte, Ayuso ha recurrido al mantra de Venezuela para arremeter contra Errejón y Serra. Les ha acusado de gobernar con las manos “manchadas de la sanguinaria dictadura de Venezuela” y que algún día pagarán en las urnas el "traicionar a España".

Serra: "Saldrá rana"

Previamente, la diputada de Unidas Podemos había lanzado varias preguntas a la candidata sobre las donaciones de inmuebles de sus familiares, de la deuda con Avalmadrid y si ella era el contacto del PP con la entidad titular por el conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro. "¿Cuánto tiempo cree que le queda antes de que la Fiscalía Anticorrupción pida su imputación?", ha inquirido.

Para Isa Serra, Ayuso “también saldrá rana”. El motivo: "se crió entre corruptos y aprendió bien de ellos, la garantía de su legado". "Pondrán en marcha las mismas políticas, el mismo modelo fracasado" del PP, ha apostillado.

Serra también le ha recriminado que en su discurso de la víspera "insultara al feminismo diciendo que las mujeres tienen los mismos problemas de los hombres", cuando ellas “trabajan 81 días al año para cobrar lo mismo, cada dos días sufren una agresión sexual. Madrid es la tercera comunidad con más asesinatos machistas, hay miles de personas en listas de espera por dependencia que resuelven las mujeres. ¿En qué planeta viven?”.

"Si uno se presenta a la investidura no puede confundir los papeles" ha reprochado así Errejón a Díaz Ayuso el que no haya contestado a las preguntas sobre las informaciones que relacionan a la candidata con el caso Púnica, de supuesta financiación del PP madrileño.

Los dardos entre Errejón y Ayuso

La candidata ha reservado a Errejón sus mayores reproches: "Para empezar me habla el personaje más traidor de la política española, que le debe absolutamente todo a un señor que se llama Pablo Iglesias, al que le dejó en el peor momento".

Era su reacción ante un duro discurso del líder de Más Madrid, quien había sostenido que la candidata lucha contra el tiempo porque la corrupción forzará su dimisión y que no había podido discutir con ella de política, "pero no ha habido manera. Tengo dos hipótesis: una, porque ustedes necesitan este clima constante de fango para que no se discutan ideas; y dos, me he quedado con miedo ante una persona que no tiene capacidad de aguantar un debate de 15 minutos".

- "Usted señor Errejón tiene ese aire intelectualoide, usted es el que defiende a las mujeres, usted es el que me habla despacio a ver si la mujer de centro derecha, o de derecha, o de extrema derecha, donde quieran ponerme, le entiende... Y usted me habla del lodo. Usted no me va a poner los deberes", ha espetado Díaz Ayuso con especial crudeza al tiempo que atacaba la trayectoria profesional de Errejón.

- “El día que usted reciba un ataque por el hecho de que sea mujer, nosotros estaremos a su lado. Pero es que esto tiene que ver porque no nos da explicaciones", ha replicado Errejón en su turno. En concreto, porque no ha explicado el crédito de 400.000 euros que recibió su empresa familiar o “si la mayor rebaja fiscal la realizó usted” al no pagar el IBI durante cinco años.

Más ironías. Errejón ha reprochado a la candidata que se enfade "porque la oposición se opone". Si le parece, "¡escríbanos usted los discursos! Diremos que lee bien aunque a veces se trabe, que representa a un PP novísimo, que no tiene nada que ver con los últimos 25 años...".



La aspirante del PP a la Presidencia regional ha prometido llevar a cabo el acuerdo de 155 medidas que han rubricado Ciudadanos y el PP. Y se ha comprometido este miércoles a asumir y cumplir "en su totalidad" el acuerdo con el partido ultra Vox, cuyos votos ha pedido "de manera humilde y sincera". Su líder, Rocío Monasterio, ha asegurado que no son parte de ese acuerdo tras la investidura.



El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha vuelto al ataque contra Errejón con el mantra de Venezuela. "No creo que usted sea el diablo, pero sus ideas dan bastante miedo", ha criticado.

Aguado ha destacado la negociación de las 155 medidas pactadas, y ha reiterado a Vox que sus propuestas son "asumibles". También ha aprovechado para afear a PSOE y Podemos que no lleguen a acuerdos para formar Gobierno central.

El debate se reanudará en la tarde de este miércoles, con la intervención de Ángel Gabilondo, el candidato más votado en las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Al término, está prevista la votación de la candidatura de Ayuso, quien, en principio, tiene los escaños necesarios para acceder a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.