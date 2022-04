El padre del portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha desmentido las afirmaciones lanzadas por Isabel Díaz Ayuso que le vinculan en el escándalo de las mascarillas. El familiar del socialista, que es asesor jurídico de los Servicios Funerarios de Madrid, ha señalado en una comparecencia que desconoce "por completo" el contenido del proceso de autorización de compra llevado a cabo en el Ayuntamiento de la capital.

Ha explicado que, a pesar de que la compañía en la que trabaja —que depende del Consistorio— era la encargada de gestionar el pago del material sanitario, desde el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida "no tuvieron a bien que fueran los servicios jurídicos de la empresa los que informaran del convenio". "Supongo, obviamente, porque lo habrá hecho el Ayuntamiento", ha sentenciado.

Por este motivo ha reclamado, junto a su hijo, a la presidenta regional que le pida disculpas "de modo público" y ha añadido que "no le vale una llamada telefónica por detrás". "Es muy noble darse cuenta de que uno se ha equivocado, pero no valen ofensas públicas y disculpas privadas".

"Tengo la misma responsabilidad sobre mi hermano que la que tiene usted sobre su padre, que ha salido como abogado de la empresa que ha adjudicado las mascarillas en el Ayuntamiento, es decir, ninguna", ha afirmado Ayuso en la Asamblea de Madrid en un cara a cara con el dirigente socialista.

Las explicaciones de Lobato

Lobato ha indicado que la Corporación Municipal decidió ir seleccionando a cada uno de los proveedores y una vez se seleccionaba se remitía una notificación a la empresa pública, según recoge la agencia Europa Press. No obstante, el padre del representante ha manifestado que desconoce concretamente a "quién".

"Lo gestionaba el director financiero que lleva, como saben, tanto la contratación como la parte comercial de la empresa para efectuar el pago. Doy por supuesto que el pago se haría después de un informe preceptivo de la Intervención del Ayuntamiento", ha subrayado.

Asimismo ha señalado que la empresa funeraria se limitaba a pagar la cantidad correspondiente. Por lo tanto, si el servicio jurídico no sabe cuál es el contrato ni el contenido del convenio ni qué mascarillas han llegado, "no pueden saber si se corresponde o no con lo ofertado y con lo entregado".

Lobato ha reconocido que participa en la mesa de contratación de la firma en lo relacionado, por ejemplo, con los coches fúnebres, pero no en los contratos de emergencia, los cuales se hacen mediante "adjudicación directa desde el Ayuntamiento, sin mesa ni acta ni nada parecido". "Mi trabajo en la empresa se corresponde con la gestión de los contratos. Cuando sale en un medio que es el asesor jurídico de la empresa el que participa en la mesa es lógico y correcto, pero era en la contratación de unos coches fúnebres, no de mascarillas", ha especificado.