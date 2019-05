La irrupción en la escena política mundial de Donald Trump rompió muchos esquemas. Para todos ahora es evidente que la conversión de este personaje en la máxima autoridad de los Estados Unidos de América era una señal de apertura de un nuevo tiempo, con un impacto significativamente superior al que puede tener el ejercicio de la presidencia de aquella potente nación. Una etapa llena de amenazas. Está claro que no se trataba tan solo de la ocupación de la Casa Blanca por parte de un excéntrico peligroso.

Trump era y es la muestra de una tendencia internacional que obliga a las gentes de izquierda a reflexionar sobre la naturaleza de una corriente política autoritaria, que socava y pone en cuestión los fundamentos de la democracia.



“El nuevo mundo que se adivina nos horroriza”. Así lo señala Pedro Chaves en la introducción de un debate necesario que abre ahora Espacio Público, para contribuir a la reflexión sobre la actual oleada de xenofobia, misoginia y aporofobia, sobre el menosprecio creciente por los derechos elementales de las personas y sobre qué puede hacer democráticamente la ciudadanía frente a los enemigos de las libertades.

La presencia esta semana en Francia, a pocos días de las elecciones al Parlamento Europeo, de Steve Bannon, artífice de la operación con la que Donald Trump alcanzó el poder e “ideólogo” de la agrupación internacional de la extrema derecha no es una anécdota de campaña. Es un dato significativo sobre un fenómeno que debería provocar algo más que un cierto espanto y que unas cuantas declaraciones de rechazo.



En el Estado español la intolerancia ultraderechista se hace notar de manera cada vez con mayor estridencia y no tan solo como consecuencia del crecimiento del partido llamado VOX y de su entrada en las instituciones. La defensa de políticas discriminatorias y de ataque contra los más débiles en nombre de otros desfavorecidos la realizan a menudo dirigentes de partidos que se reivindican "de centro político" y "constitucionalistas".



Tal como señala Pedro Chaves, "los fenómenos populistas de extrema derecha están sacudiendo Estados Unidos y Europa en su conjunto", pero "hay que decir que hay elementos compartidos en su emergencia pero que no todos responden a las mismas dinámicas ni tienen los mismos componentes".

Espacio Público plantea por este motivo su nuevo debate, El Trumpismo, la nueva barbarie, para abordar el preocupante fenómeno en su complejidad.



Arranca con la introducción de Chaves y el texto-ponencia del profesor de la Universidad de Manchester Luis Martínez Lucio, centrada en la búsqueda de las respuestas que pueda dar la clase trabajadora y la izquierda en general frente a la ofensiva de la derecha populista. En este momento, explica, "la respuesta de la izquierda(s) puede ser crucial para no solamente relanzar una política progresista en el seno de la economía, sino para permitir una nueva visión real y concreta del papel de los trabajadores en la economía".



Un debate que empieza sin olvidar anteriores reflexiones y argumentos, como los que se aportaron en la discusión en este mismo foro sobre la restauración conservadora en América Latina.

Nuevos espacios para el pensamiento alternativo

Espacio Público reformula y amplía además su presencia en la red, con una nueva web, que abre más caminos para la reflexión, con el firme propósito de consolidar, ampliar e impulsar esta plataforma dedicada al pensamiento crítico sobre los grandes temas de nuestra época.



Además de propiciar el contraste de puntos de vista como fuente conocimiento, los promotores de esta iniciativa recogen el impulso del trabajo realizado durante los últimos seis años y abren ahora nuevos ámbitos para el análisis a fondo de temas de actualidad y la actividad cultural: Nos queda la palabra, Espacio Crítico y Agenda.

Laura Gómez, Tica Font, Pere Ortega y (francesa) abordan en la primera edición de Nos queda la palabra la cuestión de la desobediencia como herramienta política para la reivindicación política y social.

“¿Dónde están las mujeres en las bibliotecas, cuántos libros escritos por mujeres hay en ellas?” Espacio Crítico inicia su andadura con un artículo de Lourdes Lucía sobre invisibilidad de la mujer en el mundo de la cultura y la manera de hacer frente a la desigualdad. Y con una entrevista de la misma autora al editor Emilio Sánchez Mediavilla, especialmente interesado en el periodismo de todos los tiempos.