Espadas se la juega y está muy cerca de cerrar un presupuesto con el Gobierno de PP y Cs en Andalucía

El secretario general del PSOE, Juan Espadas, ha decidido jugársela y apostar de manera decidida por aprobar un presupuesto, el último de la legislatura, al Gobierno de PP y Ciudadanos, que ha sacado adelante los tres anteriores con el apoyo de la ultraderecha. Si se produce un acuerdo entre Juanma Moreno y Espadas, quienes se vieron este viernes durante algo más de dos horas –en el encuentro estuvo también el consejero de Hacienda, Juan Bravo– en el Palacio de San Telmo, sería la primera vez que sucede. Jamás en Andalucía el PP le ha dado un presupuesto al PSOE y viceversa. El propio Espadas, de cerrarse un pacto, manifestó que sería "un hito desde el punto de vista histórico" e "histórico".

"Es una situación excepcional la que se vive en Andalucía. Hemos iniciado un diálogo constructivo con la Junta. Lo hago con sinceridad y desde la lealtad. He vivido como alcalde muchos años en minoría. Sé y tengo experiencia del presupuesto como herramienta básica. Este escenario que he provocado, [me hace sentir] con la mejor voluntad de hacer lo mejor por los andaluces, no para el PSOE. Este diálogo solo se entiende si renunciamos a la coyuntura". Un acuerdo llevaría hasta el final la legislatura y aislaría a Vox, como pretendía Espadas. "El presidente no quiere buscar el mejor momento electoral, sino aprovechar hasta el último minuto esta legislatura. Esperamos que esto no sea flor de un día", afirmó Nieto.

Espadas abundó en las razones de su apuesta: "He venido a plantear una negociación seria. No he venido a hacerme una foto ni a iniciar una ronda de contactos. He venido a alcanzar un acuerdo político sobre una cuestión que puede decidir si la recuperación se acelera o se frena. Este mes hay que poner un presupuesto. Es la principal herramienta y tenemos que decidir si la legislatura está agotada o el año lo usamos para la recuperación económica". "Quiero salir de esta lógica de confrontación PP-PSOE que no le da ningún rédito a los andaluces. El peor diálogo es el de sordos", remachó Espadas.

El portavoz del PP, José Antonio Nieto, confirmó lo expresado por Espadas: "La reunión es positiva. Las aportaciones nos parece que son en gran medida sensatas. Hay que darle la bienvenida al PSOE en la realidad que no ha querido ver durante mucho tiempo de invertir en la sanidad como un hecho básico para consolidar derechos en nuestra tierra. Siempre ha habido un crecimiento exponencial en sanidad, parece que en esta ocasión sí coincidimos".

Nieto, manifestó que, para Moreno, "a día de hoy la gran prioridad del Gobierno es tener un presupuesto en el año 2022" y fue contundente también: "Hay muchos puntos en común y se podría encontrar un punto de encuentro". "No nos podemos permitir el lujo de prescindir de un presupuesto en un momento vital en la etapa de consolidación del modelo social y económico que queremos para nuestra tierra. Confío en que podamos tener también a otros grupos. No solo a Vox, que nos gustaría que valiese a sumarse al acuerdo y que el PSOE entienda el papel que le corresponde, colabore y aporte soluciones y también sea parte de la solución y no se quede solo en la crítica vacía".

La clave del pacto, para Espadas, está en que el Gobierno modifique su proyecto: "Creo que el presidente de la Junta y el Secretario General del PSOE queremos un acuerdo. La clave la tiene el Gobierno. La cuestión no es si el PSOE va o no a aprobar los presupuestos. Es si PP y Ciudadanos van a cambiar cuestiones del presupuesto que el PSOE considera imprescindibles [sanidad, jóvenes, acuerdo al respecto de los fondos europeos] ¿Va a modificar el presupuesto? Si es así, va a haber acuerdo", manifestó Espadas.

Nieto afirmó: "Hemos mantenido conversaciones en las últimas semanas. Lo que no sabemos, porque son conversaciones muy circunstánciales, pero croe que hay razones para pensar que ese acuerdo se podría concretar. No vamos a dejar de intentarlo. Vamos a buscar ese punto de encuentro con todo el que quiera hablar con el PP. Hemos visto una actitud inédita en el PSOE".