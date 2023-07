La España que siempre vota igual: un mismo partido ha ganado en 274 municipios desde 1977

Este domingo los españoles vuelven a las urnas en unas elecciones generales. El resultado de los comicios del 23J resolverá si finalmente PP y Vox suman y pueden gobernar, la opción más probable según las encuestas. Aunque los promedios demoscópicos también arrojan la posibilidad de que se pueda reeditar el Gobierno de coalición progresista o de que los comicios acaben sin una mayoría clara y eso pueda llevar a la repetición electoral.

Lo que sí parece más claro según todas las encuestas —menos el CIS de Tezanos— es que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo será la formación más votada. Las encuestas reflejan que el mapa español se teñirá de azul este domingo y pronostican la victoria de los populares en casi todas las comunidades, a excepción de Catalunya y Euskadi, aunque también hay dudas sobre qué partido será el más votado en otras como Canarias o Navarra. ¿Pero en cuántos municipios conseguirá el PP ser primera fuerza? Previsiblemente en muchos, aunque hay algunos feudos de otros partidos donde le será más complicado.

En 274 localidades siempre gana las generales el mismo partido: 209 del PSOE, 40 del PNV, 16 de Junts y 9 del PP

En España hay 274 municipios en los que siempre gana el mismo partido las elecciones generales, según el análisis de los datos del Ministerio del Interior realizado por Público. La mayoría de ellos son feudos socialistas. El PSOE ha sido la fuerza más votada en todas las generales desde 1977 en 209 municipios distintos. Le siguen el PNV, con 40 localidades donde siempre es el vencedor, Convergència i Unió y sus anteriores y posteriores marcas —en estos municipios en las últimas generales ganó Junts—, con 16 localidades, y el PP, con nueve.

Pero los dos actores del bipartidismo en los inicios de la democracia eran la UCD de Adolfo Suárez y el PSOE, no el PP. Esto lastra a los populares en ese recuento de municipios donde siempre han ganado las generales. Si se tienen en cuenta los resultados desde las terceras elecciones generales —las de 1982, que supusieron la primera victoria del PSOE y el inicio del hundimiento de la UCD, con Alianza Popular convirtiéndose en segunda fuerza—, el PP pasa de nueve municipios donde siempre ha ganado estos comicios a 947. El PSOE, en cambio, solo crece de 209 feudos históricos a 626.



El PSOE centra su predominio especialmente en Andalucía y Extremadura. El PP, por su parte, tiene la mayoría de esos municipios donde siempre gana en Galicia y Castilla y León, aunque también hay en otras zonas como Guadalajara, Cantabria o Navarra. En esta última hay varios municipios donde desde el 82 siempre había sido primera fuerza el PP y en las dos elecciones generales de 2019 lo fue la coalición Navarra Suma —formada por el PP, UPN y Ciudadanos—.

Lluís Orriols, politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), explica a Público que si el PP ha ganado desde 1982 siempre en un mismo municipio, este es claramente un feudo histórico para los populares. "El PSOE siempre ha sido el partido mayoritario de la izquierda, pero no es el caso del Partido Popular en la derecha. Al ver los datos desde 1977 somos más estrictos, pero injustos con el PP porque en aquel entonces el partido mayoritario en la derecha era la UCD, que buscaba ser transversal y ganar votos de centro, pero era claramente el primer partido de la derecha", detalla Orriols.

El politólogo explica que la UCD "atraía a mucho votante conservador y agrupaba la hegemonía de la derecha en un solo partido". "De hecho, cuando cae la UCD hay un reemplazo casi automático en ese espacio por el PP". Aun así, el PP tiene nueve feudos en los que ha ganado incluso desde las primeras generales de 1977, cuando no era un partido mayoritario. Los nueve municipios fieles a los populares desde antes de que el PP fuera mainstream son Beade (Ourense), Canredondo (Guadalajara), Castejón de Alarba (Zaragoza), Cerecinos del Carrizal (Zamora), Igea (La Rioja), Riotorto (Lugo), Vilalba (Lugo), Villacidaler (Palencia) y Villarroya (La Rioja).

El municipio más grande donde siempre gana las generales el PP es Vilalba (Lugo), el pueblo de Fraga

En todos ellos ganó Alianza Popular ya en 1977 y los populares han seguido siendo primera fuerza. La mayoría son pueblos pequeños con unos pocos cientos de habitantes. Incluso uno de ellos, Villarroya, es el segundo más pequeño de todo el país. Cuenta con solo cinco habitantes, según los datos del padrón municipal de 2022, publicados por el INE. El más grande es Vilalba, con casi 14.000 habitantes. Manuel Fraga, fundador de Alianza Popular, era de este municipio lucense.

Los feudos del PSOE

El PSOE, por su parte, tiene muchos más lugares donde ha sido primera fuerza desde 1977. Sus feudos también están mucho más concentrados. 113 de los 209 municipios donde siempre ha ganado son andaluces y otros 31 extremeños, aunque también hay en otras zonas como Asturias, León o Aragón.

La existencia de municipios donde siempre gana un partido se explica por su composición socioeconómica

Orriols explica que la existencia de estos municipios donde siempre gana el mismo partido se explica por su composición socioeconómica. "Son pueblos que están muy vinculados a un sector económico determinado o que por algún elemento sociológico no son dispares, son muy monolíticos. Pueden ser, por ejemplo, pueblos obreros o muy pobres. Son lugares donde esa composición socioeconómica homogénea tiene arraigos muy grandes con un partido en concreto".

El experto explica que esto se puede ver precisamente con el papel del PSOE en pueblos de zonas como Andalucía o Extremadura. "En estas comunidades el PSOE siempre ha sido más competitivo y eso se ve aún más en algunos pueblos determinados. No pasa en Sevilla capital que es una ciudad más heterogénea, pero sí en pueblos más homogéneos", detalla Orriols.

Los feudos socialistas más grandes son tres ciudades sevillanas: Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira y Utrera

Esto también se nota en la renta media de estos municipios. Mientras que de los nueve del PP solo hay uno, Igea (La Rioja), con una renta neta media por habitante inferior a los 10.000 euros, esa cifra cae por debajo de los 10.000 euros en 145 de los 209 municipios socialistas. Los más grandes entre los feudos socialistas son tres ciudades sevillanas: Dos Hermanas, con 137.561 habitantes, Alcalá de Guadaira, con 75.917, y Utrera, con 51.402.

"Los feudos son estables, pero eso no quiere decir que sean inmutables"

Aun así, Orriols apunta a que en determinadas zonas de España las cosas pueden cambiar tras las elecciones del 23J. "Hay factores que pueden romper con ese tradicional vínculo entre el partido y ese pueblo. En el caso de Andalucía estamos en un momento así, de importante cambio profundo. Viene de ser un feudo socialista, pero ya vemos, de golpe, que el PP se impone prácticamente en todas las ciudades grandes andaluzas".

"Los feudos son estables, pero eso no quiere decir que sean inmutables. Por las condiciones sociológicas un partido gana constantemente en un lugar, pero puede haber cambios. Villaverde en Madrid era un feudo socialista de toda la vida y de golpe con Esperanza Aguirre se pasó al Partido Popular. A veces hay cambios, incluso drásticos, por parte del electorado. Ya sea por un cambio socioeconómico en el lugar o por alguna política concreta que les ha afectado", explica Orriols.

Nacionalistas en municipios ricos

La renta media anual por persona en los municipios donde siempre gana el PSOE es de 9.651,94 euros. En los del PP, de 11.442,27 euros, según los datos de 2020 del 'Atlas de distribución de renta de los hogares' del INE. Pero los otros partidos que tienen feudos históricos donde siempre han ganado las generales lo han hecho en municipios aún más ricos. Es el caso del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y de Junts —antes Convergència, entre otras marcas electorales—. Estos son los únicos otros dos partidos que han ganado siempre las generales en algunos lugares. Tanto al analizar desde 1977 como desde 1982.

El PNV ha ganado en 40 desde el 77 y el promedio de renta en estos se sitúa en 15.895,78 euros por habitante, bastante por encima del promedio en los feudos de PSOE y PP. La media de Junts es aún mayor. Sus 16 municipios tienen una renta neta por persona de 19.143,34 euros.

Uno de los feudos de Junts es Matadepera, el municipio más rico de Catalunya

Uno de los 16 municipios de Junts es Matadepera (Barcelona): el quinto de España con mayor renta por habitante en 2020 y el primero de Catalunya. La renta media neta en esta localidad es de 22.806 euros. Entre los 274 feudos hay otros dos municipios con una renta media por encima de los 20.000 euros. Son Garai y Sukarrieta, dos pequeños pueblos —poco más de 300 habitantes cada uno— de Bizkaia donde siempre gana las elecciones el PNV.

Los 40 feudos del PNV se encuentran en esta provincia, en la que los nacionalistas vascos son más fuertes. "Es normal, Bizkaia es donde el partido está mucho más arraigado. Araba es un terreno más híbrido, donde hay distintas sensibilidades, y Gipuzkoa es el territorio fuerte de la izquierda abertzale", explica Orriols. El experto asegura que a pesar del crecimiento de EH Bildu en Euskadi y el de ERC en Catalunya la situación para PNV y Junts es distinta.

"PNV es un partido fuerte, capaz de ganar elecciones, a pesar de la etapa de crecimiento en la que está Bildu. La situación para Junts es menos clara. La antigua Convergència i Unió como organización ha colapsado y como espacio electoral ha mutado de forma profunda. ¿Qué será de los herederos de Junts? ¿Dentro de cinco años existirá Junts? ¿Existirá algo que se le parezca? ¿Las mutaciones de Junts serán tales que ya no podremos considerar que son los herederos naturales de Convergència? ¿Colapsará como organización cuando Puigdemont desaparezca del ecosistema política?", reflexiona Orriols.

"En Catalunya el sistema de partidos está aún en una situación muy convulsa", resume. Lo cierto es que hasta 2011, las últimas generales en las que concurrió la marca Convergència i Unió, este espacio había sido el más votado siempre en 86 municipios. Tras algo más de una década y distintas marcas posteriores ya solo mantienen 16 de esos 86 feudos.

Sin feudos a la izquierda del PSOE

A pesar de ello, Junts y PNV son los únicos partidos autonómicos que han ganado siempre las generales en algunos municipios. Ningún otro —ni ERC ni los aragoneses o los canarios, por ejemplo— ha sido vencedor siempre en las generales en un mismo municipio. Ni si se analiza desde 1977 ni desde 1982. En el caso de ERC en los que lleva más tiempo ganando son Fulleda (Lleida) y Blancafort (Tarragona). Ha sido el partido más votado en estas dos localidades en todas las generales desde 2004. Antes acostumbraba a ganar CiU.

"Son muchas décadas, solo los partidos claramente mayoritarios a lo largo de todo el periodo democrático pueden conseguirlo"

"Esquerra durante décadas fue un partido minoritario. En los 90 no dicen que en Catalunya habría un presidente de ERC y no nos lo creemos. Era un partido pequeño, de nicho, de independentistas y de gente más radical", explica Orriols. El politólogo, además, apunta que es muy complicado haber ganado siempre las generales en algún municipio. "Son muchas décadas, solo los partidos claramente mayoritarios a lo largo de todo el periodo democrático pueden conseguirlo. Es normal que solo sean PP, PSOE, PNV y Junts. Otros partidos fuertes, como pueden ser regionalistas como Coalición Canaria, normalmente han tenido altos y bajos electorales o ahora tienen mucha presencia pero no la tenían al inicio de la democracia".

Los municipios en los que la izquierda lleva más generales siendo primera fuerza son Artieda (Zaragoza) y Marinaleda (Sevilla)

Tampoco hay ningún municipio que siempre haya votado como primera fuerza al espacio a la izquierda del PSOE y sus distintas marcas —PCE, IU, Podemos, Sumar…—. Los que se quedan más cerca son Artieda, un pueblo de Zaragoza de menos de 100 habitantes gobernado por la Chunta Aragonesista, y Marinaleda, el pueblo sevillano de Juan Manuel Sánchez Gordillo. En Marinaleda ha ganado todas las generales desde el 86 Izquierda Unida o Podemos, pero antes había habido otras primeras fuerzas como el PSOE o el Partido Andalucista. En Artieda ha pasado lo mismo desde las generales del 93: desde esos comicios siempre ha ganado las generales la Chunta, IU o Podemos.