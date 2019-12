Pablo Casado busca en Ciudadanos un aliado, un partido 'amigo' al que convencer para ir juntos en una coalición electoral. Para ello, se está sirviendo de todos los mecanismos posibles, incluso si sus estrategias no son bien recibidas por el otro actor en la disputa de la derecha, Vox. Sucedió con respecto a la Mesa del Congreso: los 'populares' trataron de introducir a los 'naranjas' -con únicamente 10 escaños- en el órgano, pero este movimiento necesitaba de la colaboración de la extrema derecha, que se negó a proporcionar sus votos a Ciudadanos, y, finalmente, ese puesto 'extra' lo acabó ganando Unidas Podemos. La izquierda consiguió 6 asientos frente a los 3 del bloque de la derecha. Hubo muchos reproches que certificaron -más que nunca- la división de ese espacio.

Fuentes del grupo 'popular' destacan que Casado seguirá insistiendo en la alianza, a pesar de los desplantes de los últimos días. "Es la única manera de volver al Gobierno. No podemos seguir divididos", aseguran. Otra voz confirma que "esto no ha hecho más que empezar": "Va a seguir porque esto es una obsesión de Casado. Ellos -Ciudadanos- no quieren ni oír hablar del tema, supongo que porque Arrimadas pretende reconstruir el partido y solo si lo ve imposible se dejará engullir", confiesan en conversación con Público.

Esta martes, la dirección nacional del PP acordó ceder un senador a Ciudadanos para que estos pudieran tener grupo propio en el Senado, con el objetivo de que el centro-derecha saliera "fortalecido" y la vía que representa España Suma "esté hoy más viva que nunca" en el Parlamento. Así lo anunció en rueda de prensa el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos. "Respetamos a Ciudadanos, es un partido que forma parte de nuestros Gobiernos", señalaba.

A la misma hora, la nueva portavoz de la dirección provisional, Melisa Rodríguez, tachaba la propuesta de España Suma de "bulo": "Me preocupa que un partido esté hablando de coaliciones electorales. El momento de sumar es ahora pero en esa mesa a tres", afirmaba. "Entiendo que el PP está en una tesitura complicada" justificaba la canaria. La formación propone 221 diputados -sumando los de PSOE, PP, UPN y los de Cs- para desbloquear la investidura: "Es hora de la vía Arrimadas".

Los 'naranjas' consideran una "cortina de humo" la propuesta de los conservadores y aseguran que su principal objetivo es desviar el foco de la investidura de Sánchez para tratar de sacarse de encima la presión. Por eso, recalcan, al PP le conviene entrar en "debates estériles" sobre una propuesta que "saben que no va a fructiferar". "España Suma nunca ha estado sobre la mesa", dicen tajantemente.

Casado: "Cs es importante, pero tiene que haber reciprocidad"

Este miércoles, tras la visita con el monarca para informar sobre su voto en contra a la investidura de Sánchez, Casado dejó un 'recado' para sus socios, señalando que "no pueden hablar en boca de otros partidos" y reprochando que el gesto de su grupo hubiese sido pasado por alto. "Lo mínimo que se puede hacer es ser elegante con esa formación política". "El mismo día, a la misma hora, salir a arremeter contra el PP cuando te está regalando un senador para constituir un grupo parlamentario que te da más fondos, más voz y que además tú se lo negaste en el Parlament de Catalunya al PP".

"Concibo la política como una suma de los que nos parecemos, de los que tenemos puntos en común y no una rueda de prensa para ver cómo le meto un rejón al adversario", criticó el conservador. "España Suma le hubiera dado 30 escaños más a Ciudadanos y 5 menos al PP. Aun así, vamos a seguir teniendo la mano a Cs. El centroderecha tenemos que ir unidos. Cs es un partido muy importante, pero tiene que haber cierta reciprocidad", aseguraba.

El líder de los 'populares' señaló que le "extrañaron mucho" esas declaraciones de Rodríguez, teniendo en cuenta, además, lo ocurrido unos días antes en la Mesa del Congreso: "Al final salimos perjudicados por ceder diputados a Cs y nadie lo ha dicho. Adolfo Suárez se sacrificó por Ciudadanos y perdió la posibilidad de ser secretario primero de la Mesa". Casado recordó que el 'popular' ocupa la Secretaría Cuarta y que incluso había "riesgo de haber perdido una plaza en la Mesa".