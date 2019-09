El Partido Popular celebrará este jueves un acto en el Congreso bajo el nombre de

"Españoles en Defensa de lo Común". El objetivo de la jornada, explicado por la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo, es "buscar insistentemente la suma y lo común" para "reagrupar, reintegrar y buscar acuerdos en el espacio de la razón". La dirigente conservadora ha hecho extensible la invitación a los diputados de Vox y Ciudadanos mediante cartas, y también ha animado a acudir a aquellos "socialistas de carnet" que sean críticos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Los 'populares' quieren enmarcar el acto como la previa de un posible España Suma, la alianza de las fuerzas que presiden Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, ante una eventual repetición electoral en noviembre. Los conservadores creen que únicamente de esta forma se podrá desbancar a Pedro Sánchez de La Moncloa, ya que consideran que los resultados que surjan tras esta nueva convocatoria serán muy similares a los actuales. No obstante, en las filas de Cs y Vox se niegan a aceptar esta coalición.

En Cs y Vox manejan la tesis de que una coalición a 3 no sumaría: "Muchos votantes no lo entenderían"

Fuentes de Ciudadanos y Vox argumentan que esta alianza "pone en bandeja" a Pedro Sánchez el argumento de las tres derechas. Además, señalan que algunos votantes de Cs dejarían de optar por su formación si fueran en coalición con ambas fuerzas: "No sumaría, sino todo lo contrario, restaría. Ya no es solo por la corrupción del PP o las ideas estridentes de Vox, sino que somos proyectos distintos y tenemos que diferenciarnos", defienden desde el entorno de Rivera.



Desde Vox opinan de igual modo: "Cs tiene razón, nuestros votantes tampoco entenderían que fuéramos en coalición con ellos. Ni con el PP. Ese no es el motivo por el que nosotros hemos crecido, ni por el que estamos aquí. Y serviría para que Sánchez se sirviera de la 'foto de Colón' en campaña, esta vez con más motivos", opinan fuentes cercanas a Santiago Abascal.

Otro motivo esgrimido por Ciudadanos es que el PP quiere incentivar esta coalición porque su marca está "muy dañada" y Casado necesita de sus votos para no acabar de diluirse. Además, opinan que quieren responsabilizares si el PP no saca los números que esperan: "Igual quieren ponerse la tirita de otro mal resultado", alega un dirigente de Cs.

En el acto de este jueves intervendrá Álvarez de Toledo, Casado, y el responsable del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, así como la que fuera líder de UPyD Rosa Díez; el escritor Álvaro Pombo, también ligado a la formación magenta, y la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada.

"No ha habido una propuesta formal de España Suma"

Dirigentes de la formación 'naranja' y de Vox esgrimen, además, que la propuesta del PP solo ha tenido recorrido a nivel mediático, que no ha habido una invitación formal: "No han tenido esa deferencia y ni si quiera en el partido se ponen de acuerdo, es un proyecto abocado al fracaso". Aun así, destacan la sintonía de los secretarios generales del PP y de Cs y también el "buen trato" con Vox.

Por su parte, desde el PP aseguran que, llegado el caso, esta iniciativa se trasladaría formalmente y que no van a dejar de intentarlo: "Si no lo hacemos, estamos muertos", aseguraba un alto dirigente recientemente. Álvarez de Toledo ha asegurado, en declaraciones a Público, que espera mantener un contacto continuo con Inés Arrimadas y espera que los 'naranjas' sopesen la oferta. La diputada ha agradecido el tuit de Manuel Valls, el candidato de Cs a la alcaldía de Barcelona, que rompió con la formación 'naranja', animando a "todos los constitucionalistas" a firmar la carta de respuesta del PP a los diputados franceses que defendieron a los independentistas juzgados por el Supremo.

Muchas gracias, querido @manuelvalls.



En efecto, la defensa de la libertad y la igualdad de los españoles exige una generosa suma de esfuerzos. https://t.co/9aK3cjetxB — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) September 11, 2019

Por lo pronto los de Rivera acudirán al acto de este jueves, aunque todavía no ha trascendido quien representará al grupo. Descartan que sea Rivera, Arrimadas o José Manuel Villegas. Desde Vox no tienen claro qué harán: "Lo sopesaremos", han indicado como única respuesta, cuestionados por este medio.

"En Navarra se daban unas condiciones muy específicas"

Un dirigente cercano a Casado no entiende los motivos esgrimidos por Ciudadanos para rechazar la coalición: "¿Por qué si sumamos en Navarra ahora no podemos hacerlo? Su actitud era la misma: no, no, no... hasta que al final cedieron". A Génova, por su parte, le da igual "que haya foto" o que Cs apure hasta el último momento: "¿Qué más da? La cuestión es sumar".

Cs, por su parte, considera que en Navarra se dieron unas condiciones "muy específicas" para sumar, ya que había otro partido, UPN, que era mayoritario y actuaba como nexo de unión entre ambos: "Eso fue clave". Rechazan, por su parte, sumar en otras comunidades como el País Vasco: "La respuesta es no" e indican que ni si quiera los barones 'populares' como el gallego Nuñez Feijóo o el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ven viable la coalición en sus territorios.