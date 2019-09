Los 'populares' se preparan para afrontar unas nuevas elecciones y ya tienen claro quién es el culpable: Pedro Sánchez. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha atribuido al presidente del Gobierno en funciones toda responsabilidad ante una posible repetición electoral en noviembre y cree que, llegado el caso, la plataforma 'España Suma' podría desbancar al socialista de la Moncloa: "Si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo a posteriori, Epaña suma surge como una posibilidad de ponernos de acuerdo antes de las elecciones".



El PP lleva meses subrayando la posibilidad de crear esta alianza, intensificando el mensaje este último mes, pero los de Rivera se han mostrado más reacios. En las propias filas conservadoras no todos los barones y dirigentes piensan del mismo modo. Una de las principales incógnitas es si incluirían a Vox -necesario tras el 26M en muchos de los pactos postelectorales- en esta coalición. Preguntado específicamente por esta cuestión, García Egea no ha cerrado la posibilidad, como sí han hecho otros dirigentes de su partido: "Es una fórmula interesante para aglutinar a personas que pensamos lo mismo en lo fundamental", ha señalado.



El número dos del PP quiere hacer extensible esta alianza "allí donde sea posible". Es decir, no solo en el Senado, sino también en la Cámara Baja. "Donde se dirime el gobierno es en el Congreso de los diputados", ha subrayado en la rueda de prensa. Fuentes de la dirección 'popular' no comprenden por qué si, finalmente, los 'naranjas' aceptan ir conjuntamente en unas elecciones en la Cámara Alta, no lo acepten en el Congreso, aunque reconocen que no ha habido ninguna propuesta formal en este sentido ni hay conversaciones con Albert Rivera actualmente.

El líder de los 'naranjas' alejó la posibilidad, sin embargo, en una entrevista en Onda Cero y lo atribuyó a la corrupción de los 'populares': "España suma, pero la corrupción resta", afirmó el catalán. García Egea ha contestado este martes al presidente de Cs: "Estoy muy de acuerdo con Rivera, España suma, y también creo que la corrupción resta (...). Suscribo la frase, creo que debemos de caminar juntos en esa dirección".

Los 'populares' se muestran optimistas ante el resultado de su partido- ya sea en solitario o conjuntamente- en una nueva cita electoral: "El PP lleva algo más de un año bajo la presidencia de Casado, hemos tenido que afrontar situaciones difíciles que han llegado a buen puerto, es un partido con vocación de gobierno", ha sentenciado la mano derecha del presidente del PP.