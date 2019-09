La protagonista del acto del PP celebrado este jueves -"Españoles en defensa de lo común- ha sido Rosa Díez, ex presidenta de la formación UPyD. Los 'populares' han debatido sobre "la defensa de la España constitucionalista" frente al independentismo catalán, con el objetivo de presionar a Cs y Vox a acudir como preludio de una posible alianza. Tanto la portavoz de la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo, como el presidente del PP, Pablo Casado, han pedido que la exdirigente vuelva a la política activa. Díez ha asegurado que "echa de menos esta casa", en referencia al Congreso y se ha dejado querer por los conservadores.

"Esta casa también te echa de menos", ha sido la respuesta del líder de los 'populares'. La portavoz del PP ha asegurado al inicio del evento: "Rosa no necesita presentación, esta es su casa, brilló en esta casa", y ha reconocido que quiere ver a Díez de la mano de España Suma: "Un país como el nuestro, y menos en un momento como éste, no puede permitirse el lujo de prescindir de Rosa, de no tenerla en la política activa". A juicio de la 'popular', hay que "intentar unir a todo el constitucionalismo español en defensa de la libertad".

Afirmaciones que se contrapone a lo esgrimido por el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, en la Cadena Ser. En su opinión, es "sorprendente" la proximidad de su partido a Rosa Díez y ha recordado que ésta "arremetía mucho" contra los 'populares': "Los conversos me parecen muy bien si no se pasan de entusiasmo".



A pesar de que la exdirigente del partido magenta no se ha descolgado de la etiqueta de "socialdemocrata"- fue eurodiputada, consejera y parlamentaria con los socialistas vascos- Álvarez de Toledo ha subrayado que deben "intentar unir a todo el constitucionalismo español en defensa de la libertad".

Una alianza con la que Ciudadanos y Vox discrepan. En representación de los 'naranjas' ha acudido al acto Roberto Hernández y Sergio Sayas, de UPN. Ningún diputado ni representante de Vox ha asistido a las jornadas, pero sí lo ha hecho Alejo Vidal Quadras, uno de los fundadores de la formación de ultraderecha, que no ha entendido la negativa del que fuera su partido.