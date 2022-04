Esperanza Gómez (Más País): "Hay puntos en común con Yolanda Díaz, no queremos estar en el rincón de la izquierda"

Esperanza Gómez es la coordinadora de Más País en Andalucía. Después de varios meses de pensar en la mejor manera de asentar el proyecto en la Comunidad más poblada, Gómez, tras cerrar una alianza andalucista, decidió explorar la posibilidad de un acuerdo con Unidas Podemos y Equo, que desemboque, implicando a la sociedad civil progresista en Andalucía, en una ambiciosa y potente candidatura a la Junta de Andalucía, que dispute el espacio progresista al PSOE y el Gobierno que todos dan por descontado: otro más de PP y Vox.

Gómez apuesta en esta entrevista con Público por un proyecto de mayorías que abandone el rincón de la izquierda, no en términos ideológicos, sino en términos electorales, de expectativa de voto, y pueda acercarse a la mayoría social que necesita que los servicios públicos funcionen, y, en consecuencia, creer en el Estado del Bienestar como una posibilidad real de convivencia, en estos tiempos de reacción.

Gómez tiene claro que un elemento fundamental de la negociación, que está en un momento "embrionario", en el que hay avances y desencuentros, también, está en acordar una nueva marca y una candidata o candidato de consenso, independiente, tal vez, que permita ilusionar y super la "sopa de siglas". "Nuestra responsabilidad en este momento es salir del rincón de la izquierda, ofrecer responsabilidad y nos parece que el camino se inicia con una marca blanca y con un candidato independiente que muestre esa voluntad de alianza con la sociedad civil. Nos parece que el problema no es tanto de unidad de la izquierda, como de falta de movilización, por la ausencia de un proyecto ilusionante que el PSOE no ha sido capaz de ofrecer", afirma Gómez.

La entrevista con Público se hace después de que se produjeran dos fotos. Una en Andalucía, primero, con los líderes de Unidas Podemos, Más País y Equo en la comunidad, que, tras la decisión de Teresa Rodríguez de apostar por Adelante Andalucía, invitó a la gente a pensar que el proyecto de unidad, bajo el paraguas de Díaz, podría salir adelante antes de estas autonómicas. La otra en Madrid, con Íñigo Errejón, el fundador de Más País, y Yolanda Díaz, que explora una alianza social, un proyecto de país, con la que se vino a sancionar la apertura del diálogo en Andalucía. Sin embargo, aún hay un trabajo que hacer: "El proyecto no está cerrado para nada", advierte Gómez.

Después de la foto conjunta, ¿Cuál es el camino que van a recorrer ahora?



Más País Andalucía busca con ese proceso de diálogo conseguir armar un proyecto que tenga muy en cuenta a la sociedad civil y que aúne a todos los partidos progresistas bajo una marca blanca. Lo más importante es no ser una opción a la izquierda del PSOE, sino ser capaces de dar respuesta a los problemas de los andaluces.

La preocupación de Más País desde el inicio es precisamente esa y lo hemos hablado. Nos parece que nuestra responsabilidad en este momento es salir del rincón de la izquierda, ofrecer responsabilidad y nos parece que el camino se inicia con una marca blanca y con un candidato independiente que muestre esa voluntad de alianza con la sociedad civil. Nos parece que el problema no es tanto de unidad de la izquierda, como la falta de movilización, por la ausencia de un proyecto ilusionante que el PSOE no ha sido capaz de ofrecer. Ahora toca construir ese algo más que no sea una sopa de siglas sino que implique necesariamente el compromiso de todos los sectores progresistas, incluyendo a los sin carnet.

Podemos ha arrancado sus primarias para elegir candidatos en Andalucía, ¿Eso distorsiona algo el debate?

El proceso está todavía un momento embrionario, no hay todavía acuerdo, lo que hay es voluntad de hablar, de diálogo. Los partidos siguen sus propios ritmos y dinámicas, lo mejor sería encontrar un candidato o candidata de consenso, que pueda ilusionar a la sociedad civil y que pueda demostrar que somos más que una suma de siglas.

¿Y ese candidato o candidata podría venir de dentro de los partidos o debe ser de fuera?

Lo hemos hablado de manera genérica. Todavía no hemos puesto nombres encima de la mesa aunque nos parece importante que no sea ninguna de las figuras más representativas de las fuerzas que estamos en la mesa, como muestra de ese compromiso.

Cuando dice que el plan es embrionario, si las elecciones son en junio, como parece, el tiempo apremia ya, ¿no?

Lo sabemos, pero también tenemos muy claro que nuestra responsabilidad como Más País Andalucía es aportar la transversalidad, ese carácter abierto que tiene Más País y que puede contribuir a ilusionar a la gente.

¿Este proceso ha llevado a la ruptura de Andaluces Levantaos, la coalición andalucista en que se incluye Más País? Andalucía por Sí no está ya en las negociaciones.



Estamos ahora discutiendo, tenemos que reunirnos los órganos de la coalición. Nos gustaría que Andaluces Levantaos integrara esa confluencia más amplia. Nos parece que dentro de esa unión, necesariamente andalucista, Levantaos tendría un papel determinante. Es cierto que los partidos que lo integramos conservamos nuestra autonomía y Andalucía por Sí ha tomado otra decisión. En todo caso, yo sigo siendo optimista. El camino adecuado es integrarse en un proyecto más amplio para darle a los andaluces y andaluzas progresistas una alternativa de gobierno real. Si vamos por separado ahora mismo no la tienen.

La reciente visita de Yolanda Díaz Sevilla fue importante ¿El acto de Errejón y Díaz se produce en un momento clave?

La visita de Yolanda nos supuso la constatación de que el proyecto que ella presenta y lo que representa Más País para nosotros tiene muchos puntos en común, de transversalidad, de no querer estar en el rincón de la izquierda y de preocuparse por lo que de verdad importa y en ese sentido hay mucha sintonía. Y el acto de Madrid, aunque se enmarca en clave institucional, no era partidario, sino que era la presentación de una comisión de expertos para analizar el tema de la salud mental por precariedad laboral, a mí me ilusionó porque demostró la sintonía entre los dos proyectos.

¿Qué feedback recibió después de la foto?



La gente tiene ganas de políticos que hablan de lo que en realidad importa y lo bueno que tuvo ese acto es que no se habló de los partidos sino de los problemas que tiene la gente, de la ansiedad que te produce no llegar a fin de mes, del estrés laboral, de no poder conciliar, llenar la nevera porque no te salen las cuentas.

Eso siempre lo recibe bien la ciudadanía, el cuerpo electoral es mayor de edad y debemos tratarlo como se merece, eso pasa por hablar menos de nosotros y más de sus preocupaciones.

¿Cuál será ahora el papel de Errejón y Díaz en este período?

No tengo duda de que esa participación se daría si el proyecto cumple con estas condiciones que estamos defendiendo. Para que ellos se impliquen tienen que ver con eso que defienden, el proyecto amplio, transversal y progresista que no sea cosa del rincón de la izquierda, sino que tenga ambición y sea capaz de atraer a todo el electorado progresista andaluz, que es mucho y lleva tiempo quedándose en casa porque no encuentra un proyecto que le ilusione.

¿Cómo se afronta esa movilización de la izquierda? Esta es la gran pregunta en Andalucía desde las elecciones de 2018: ¿Cómo se moviliza a la izquierda?



Al final lo que tenemos que hablar es de los problemas del día a día. Nos hemos ido olvidando de eso y la movilización pasa porque a la gente le hables de lo que pasa le cada día y le ofrezcas soluciones factibles. Las cosas van por ahí. No hay un secreto mágico para conseguir la movilización. Por lo que sea, los partidos en algún momento nos hemos olvidado de para qué estamos aquí. Hablamos demasiado de nosotros mismos, cuando solo somos una herramienta para resolver problemas a la ciudadanía. Para mí ahí está la clave. Lo que hemos remarcado en las mesas es que la unidad no es suficiente por sí sola. La unidad puede acabar resolviendo un problema del sistema electoral y dando algunos escaños de más, pero nosotros no hemos empezado esta aventura para arrancar algún escaño, la hemos empezado para disputarle al PP y a Vox el Gobierno de la Junta. Por eso señalamos tanto la idea de movilización y de un proyecto nuevo y alternativo, que seamos capaces de trasladar a la sociedad andaluza.

¿Qué posibilidad hay de un acuerdo?

Estamos por el acuerdo, pero insistimos mucho en la marca nueva y el candidato independiente porque nos parece fundamental que ese proyecto se parezca o responda a esas inquietudes que tenemos.

¿Echa de menos a Teresa Rodríguez en estas negociaciones?



Me hubiera gustado que Adelante Andalucía hubiera estado presente en el proyecto.

¿Lo descartas del todo?

No lo sé. Habría que preguntárselo a ella. Pero a mí me parece que enriquecería el espacio.

¿Cómo van las mesas?¿Hay un nivel de acuerdo más amplio en el proyecto que en los nombres?

Las diferencias no son necesariamente programáticas. No lo son. La idea que planteamos es establecer líneas de diálogo en todas las provincias con la sociedad civil. No tenemos desacuerdos programáticos, pero lo que más puede aportar Más País Andalucía y donde está nuestra responsabilidad es en seguir insistiendo en la transversalidad, en la manera de entender el proyecto, en la importancia de que actores de la sociedad civil se impliquen y tengamos una imagen nueva y un proyecto alternativo y una marca que refleje lo que somos y evitemos una suma de siglas sin nada más. Un nombre nuevo, que no tiene por qué relacionarse con ninguno de los actores que podemos llegar a formar parte del proyecto.

¿Cuáles son los ejes del proyecto?



Ecologismo, feminismo, justicia social, radicalidad democrática… El PP ha hecho una gestión nefasta. Moreno Bonilla con una imagen en teoría moderada, está desmantelando los servicios públicos que ya venían muy mermados de la última etapa socialista. Nos está desmontado el Estado del Bienestar, que en este país lo gestionan las Comunidades Autónomas. Y va a llegar un momento en que ir al médico se convierta en una hazaña, si no lo es ya, y que elque no tenga dinero para pagar la privada, vea como las listas de espera son cada vez más largas, o gente que a lo peor se muere antes de recibir la dependencia. Y en la educación, se están cerrando líneas públicas, dejando las concertadas, como si a la escuela concertada no le afectara la bajada de la natalidad.

Aún no hemos hablado de Vox

Es verdad (ríe).

¿Cómo enfoca el asunto de Vox? ¿Cómo debe enfocarse en esta campaña su crecimiento? ¿Hay alguna lección que extraer de otras campañas electorales?



La idea esa de basar las campañas en el miedo a Vox llega tarde. Vox ya está aquí. Andalucía fue la primera Comunidad en la que obtuvieron representación y se convirtieron en imprescindibles para el gobierno de la Junta de Andalucía. Polarizar en extremo la campaña, hablando de Vox frente al resto, o de fascismo y antifascismo, cansa al electorado, lo trata como si fuera menor de edad. Hay que hablar de las cosas del comer y que cada uno decida. Vox no debe tener más protagonismo en la campaña que el PP, que es el artífice de un recorte en nuestros servicios públicos sin precedentes y parece que no ha hecho nada, porque a lo mejor no vocifera, como sí lo hace Macarena Olona. No plantearía una campaña en torno a Vox nunca.

¿Los compañeros de viaje están también en esa idea?

Todavía no hemos hablado de eso y habría que preguntarles a ellos. En Más País Andalucía lo tenemos claro. Hay que explicar el proyecto y la alternativa. Polarizar en extremo la campaña no resuelve nada, cansa al electorado, al electorado hay que hablarle de las cosas del comer, Vox no debe ser más relevante en campaña que el PP, que parece que Moreno no ha hecho nada, mientras privatiza nuestros servicios públicos y rebaja impuestos a los que más tienen.