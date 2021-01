Los grupos del Congreso han registrado este miércoles su plan de trabajo para la comisión de investigación sobre la Operación Kicthen, que este viernes será votado en la primera reunión de la mesa del órgano parlamentario que pondrá contra las cuerdas al PP de Casado. El PSOE y Unidas Podemos, a diferencia de casi todos los partidos, no han presentado aún su lista de comparecientes, pero la formación morada ha restado importancia a que el excomisario José Manuel Villarejo declare en la comisión, en la línea de lo que el PSOE ha venido sosteniendo al ser cuestionado por este asunto.

"Me da tan poca credibilidad que me parece que metodológicamente no sería urgente convocarle en primer lugar. Tiene capacidad de inventiva, de imaginación y de tergiversar la realidad. Mientras menos intoxicación haya en las comparecencias, mejor", ha defendido el diputado de Unidas Podemos y vicepresidente primero de la mesa de la comisión parlamentaria, Enrique Santiago, en una rueda de prensa.

Estas declaraciones contrastan con la postura que hasta ahora había defendido Unidas Podemos, ya que han manifestado en varias ocasiones a través de su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, la necesidad de citar a Villarejo porque era "más que evidente que formó parte de esta trama" al liderar presuntamente la policía paralela que realizó los trabajos encargados por la cúpula del Ministerio de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para anular pruebas inculpatorias para el PP en casos de corrupción.

Si bien, Santiago no ha descartado que el excomisario, en prisión sin fianza desde hace más de tres años, sea interrogado en sede parlamentaria: "Tendrá que llegar el momento en el que habrá que valorar si comparece o no. Son decenas las personas que han pasado por la Audiencia Nacional vinculadas con este caso", ha expresado. Y, en esta línea, ha apostillado que "lo que ha ocurrido puede reconstruirse perfectamente sin el señor Villarejo" para defender que se de prioridad a personas con "más credibilidad" que el policía encarcelado.

