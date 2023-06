Así es el estatuto del becario: horas, salario y sanciones a las empresas

El Ministerio de Trabajo ha presentado este jueves el estatuto del becario, un documento pactado con los sindicatos, a pesar de no contar con el apoyo de la patronal CEOE-Cepyme.

Las prácticas extracurriculares, en algunos casos, se han convertido en la excusa perfecta para que muchos estudiantes en formación realicen la labor de un trabajador asalariado pero sin percibir su salario ni contar con los mismos derechos. El estatuto tiene como objetivo regular estas prácticas para poder atajar los abusos laborales.

Límite de número de horas y de becarios

Una de las principales novedades de este nuevo estatuto es que limitará la duración de las prácticas. Las horas de prácticas curriculares no podrán superar el 25% del tiempo total de créditos en la titulación que estudie el alumno, con un máximo de 480 horas por curso. Mientras que las extracurriculares se limitarán al 15%.

También se limitará el número de becarios por empresa, no podrán ser más del 20% de la plantilla. En el caso de empresas pequeñas podrán contar con dos becarios, ya que le propio documento recoge que "cualquier empresa podrá concertar formación práctica con dos personas, con independencia del número de personas de plantilla". Además, la persona encargada de tutorizar a los becarios no podrá tener más de cinco personas a su cargo.

Multas de hasta 220.000 euros

El estatuto del becario incluye sanciones para las empresas en caso de infracción de las normas. Las multas oscilan entre los 120.006 y 225.018 euros en el caso de falta muy grave en su grado máximo. En su grado medio estarían comprendidas entre los 30.001 a 120.005 euros. Y, si en cambio se trata de infracciones en grado mínimo las multas serían de 7.501 a 30.000 euros.

Las infracciones serán, según establece el documento, muy graves cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo. Asimismo, serán consideradas infracciones muy graves aquellas por circunstancias de sexo, origen, condición social, religión, ideas políticas etc.

Prácticas extracurriculares y relación laboral

Las prácticas extracurriculares fueron la principal discusión en las negociaciones del pacto. Los sindicatos eran partidarios de eliminar las prácticas extracurriculares, pero finalmente el Gobierno optó por mantenerlas al no contar con los suficientes apoyos parlamentarios. Estas prácticas tienen el mismo fin que las curriculares pero sin formar parte del Plan de estudios.

Las prácticas no implican una relación laboral, ya que se mantiene la relación académica, si bien el documento introduce un matiz: "Se presumirá que existe relación laboral cuando la actividad desarrollada sustituya las funciones de una persona trabajadora", o bien cuando "no exista una vinculación directa entre la actividad desarrollada en la empresa y el programa formativo".

¿Las empresas tendrán que pagar a los becarios?

No será obligatorio asignar un salario a los estudiantes. Sin embargo, sí obligará cubrir los gastos de los becarios a consecuencia de la realización de sus prácticas, "tales como gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención". La compañía no tendrá que abonar esta compensación en caso de que se cubran mediante otras ayudas o becas.

Cotización de los becarios

Todos los becarios tendrán derecho a cotizar desde el 1 de octubre de 2023, ya que es una normativa ya aprobada como parte de la reforma de pensiones.

El estatuto también permitirá que los estudiantes puedan obtener la prestación por desempleo a la vez que realizan prácticas. Esto está pensado para aquellas personas adultas que cursan ciclos formativos o estudios universitarios.

Otros derechos de los becarios

Los becarios podrán interrumpir de forma temporal su formación práctica en caso de enfermedad o accidente. Además podrán disfrutar de todos los servicios con los que cuentan el resto de trabajadores, es decir, podrán utilizar todas las instalaciones del centro en las mismas condiciones que el resto de trabajadores.

En principio no podrán trabajar en horario nocturno a no ser que no haya otra opción para el desarrollo de su actividad, ni tampoco podrán trabajar por turnos.