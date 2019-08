La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, quiere acometer "retoques" y "reformas parciales" sobre aspectos referidos a la negociación colectiva, parados en el Congreso, como la ultraactividad, la primacía del convenio sectorial sobre el colectivo, la regulación de la subcontratación o los riders, con anterioridad a la aprobación del nuevo Estatuto de los Trabajadores "del siglo XXI", previsto para el medio plazo.

Además, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" sobre las pensiones, ya que el Gobierno "va a velar" para que los pensionistas mantengan el poder adquisitivo y se revaloricen con arreglo al IPC, y no solo con el 0,25% establecido.

Así lo han señalado Valerio tras reunirse, junto al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Cuerva, en el marco de la ronda de contactos de Sánchez de cara a la investidura de septiembre.

Valerio ha indicado que el nuevo Estatuto de los Trabajadores que prevé el Gobierno "no se improvisa" y no se podrá elaborar "en uno, dos o tres días", máxime cuando el actual data de 1980, por lo que no se descarta "en absoluto" que haya que acometer "algunos retoques o reformas parciales" de aspectos pendientes de la anterior legislatura.

De hecho, ha afirmado que este asunto ya se ha abordado con las organizaciones empresariales y sindicales, ya que, aunque sí vieron la luz temas como el registro de la jornada, quedaron pendientes la reforma de la ultraactividad de los convenios colectivos, la primacía del convenio sectorial frente al de empresa, la regulación de la subcontratación (artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores) y la regulación de la economía de plataforma (riders).

En este sentido, ha remarcado que hay que abordar las sentencias de los juzgados referidas a este tema, ya que algunas son "contradictorias", aunque las "más potentes" consideran que son trabajadores por cuenta ajena y no propia. "Se ha planteado que tendríamos que abordar algún tipo de reforma previa a esa reforma más estructural y amplia del nuevo Estatuto e los Trabajadores", ha adelantado.

Preguntada sobre la revalorización de las pensiones más allá del 0,25% establecido actualmente para 2020, Valerio ha asegurado que sólo contempla que se forme gobierno "cuanto antes", si bien el hipotético caso de que no ocurriese y se celebrasen elecciones, "hay tiempo" para contemplar opciones que permitan la revalorización.

Por ello, ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" a los pensionistas, ya que el Gobierno socialista en funciones espera estar "en facultades" y "va a velar por que las pensiones sigan manteniendo poder adquisitivo y suban según el IPC real". Si posteriormente el IPC real es superior al previsto, se realizaría un ajuste para acompasarlo, tal y como sucedió este año al revalorizarse al 1,7%, ha recordado.

"Ojalá podamos tener un Gobierno totalmente conformado y se pueda hacer la reforma legislativa pendiente, sobre la que hubo preacuerdo en el Pacto de Toledo", ha enfatizado.

Cree que no sería "difícil" un acuerdo con Podemos

La ministra de Trabajo en funciones ha explicado que tras sus encuentros con los agentes sociales extrae la conclusión de la necesidad de diálogo social y recuperar y profundizar en las reformas referidas al mercado de trabajo y la formación.

De esta forma, ha indicado que en los encuentros ha habido "unanimidad" para que el diálogo fructifique y que "cuanto antes" haya Gobierno para afrontar asuntos como el nuevo Estatuto de los Trabajadores, el cambio climático, la transición energética, el reto demográfico y retomar el Pacto de Toledo, que se cerró "a punto de cristalizar un acuerdo", pero "la viga la puso la representante de Podemos".

A su juicio, "las bases están sentadas con el acuerdo firmado el año pasado y creemos que no sería difícil conseguir (un acuerdo con Podemos)".

Además, ha coincidido con CEOE y Cepyme en la "evidencia" de que hay "perturbaciones" en el entorno exterior, como el brexit, la guerra comercial y la compleja situación económica de Italia, por lo que, aunque España está "aguantando bastante bien y con solvencia", sería "bueno" que hubiese estabilidad política.

Según Valerio, se atraería más inversiones y se generaría más "certidumbre y esperanza" para poder abordar reformas que "no se pueden hacer en dos días, sino que requieren tiempo de rodaje y preparación".