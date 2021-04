Sanidad considera que "no es oportuno en el momento actual" ofrecer la vacuna de AstraZeneca a menores de 60 años que quieran vacunarse voluntariamente y subraya que la elección de la vacuna "no puede establecerse por elecciones individuales, sino que se debe basar en la indicación de las vacunas para cada grupo de población".

Así lo recoge la sexta actualización de la "Estrategia de vacunación frente a la covid-19 en España", publicada este miércoles por el Ministerio de Sanidad y que especifica que el grupo nueve (personas de 51 a 59 años) "recibirán la vacuna que se considere en función de la disponibilidad, el contexto de la pandemia y las evidencias".

La sexta actualización abre la puerta a la "intercambiabilidad" de vacunas en menores de 60 años

Además, la sexta actualización abre la puerta a la "intercambiabilidad" de vacunas en menores de 60 con una primera dosis administrada y pendientes de recibir la segunda. Esta posibilidad de combinación de vacunas, que recoge por primera vez la estrategia, se decidirá próximamente "según se vaya actualizando y ampliando la evidencia científica, las evaluaciones de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y en comunicación con otros países de la UE".

También se tendrá en cuenta "la disponibilidad de las diferentes vacunas en las próximas semanas o meses".

Esta semana, el Instituto de Salud Carlos III, dependiente de Sanidad, presentó el primer ensayo clínico para estudiar las posibilidades de vacunar con Pfizer a los menores de 60 años ya inoculados con una dosis de AstraZeneca, al objeto de dar evidencia científica a esta posibilidad.

La vacuna no puede ser a demanda o elección de los individuo por socavar los principios y valores éticos

No obstante, en la estrategia también se incide en que la pauta completa se realizará, preferiblemente, con la misma vacuna. En esta sexta actualización, el documento insiste en que la vacuna a administrar "no puede ser a demanda o elección de los individuo, so pena de socavar los principios y valores éticos de la estrategia".

"En un contexto de escasez de recursos sanitarios, la priorización debe establecerse sobre la base de aquellos, debiendo quedar limitada la facultad de elección de los profesionales clínicos y de los ciudadanos", añade el texto.

Una estrategia de vacunación combinada

La sexta actualización de la estrategia establece que se continuará vacunando a las personas de 70 a 79 años y personas con condiciones de muy alto riesgo priorizadas con vacunas de ARNm (Pfizer y Moderna). De manera simultánea, se continuará vacunando con AstraZeneca a la franja de edad entre 60 a 69 años.

Además, recuerda que las primeras dosis de Janssen se utilizarán en el grupo de edad entre 70 y 79 años, tras la finalización de la nueva evaluación de seguridad realizada desde la EMA.

Por otra parte, la actualización pone de manifiesto la efectividad de la vacunación con sueros ARNm en las personas institucionalizadas en residencias de mayores, donde se han obtenido "muy buenos resultados frente a la infección, la hospitalización y muerte".

Además, según el documento, se observa protección indirecta en las personas no vacunadas que viven en residencias con alta tasa de vacunación.