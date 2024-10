Eugenio Pino, número uno de la 'brigada política', en la Comisión por la 'Operación Catalunya': "Estuve a la altura del cargo"

Han comparecido en el Congreso Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, y el comisario jubilado Pino, ex director adjunto operativo de la Policía. No han aportado nada nuevo a la investigación parlamentaria sobre el espionaje ilegal orquestado desde el Ministerio del Interior de Rajoy.