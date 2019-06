El ex secretario de Interior: "Ni soy afiliado al PP, ni conozco a Bárcenas, ni ordené Kitchen"

"No soy afiliado al PP ni lo era entonces ni he visto al señor Bárcenas en mi vida", asegura tajante Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Interior en la época de Jorge Fernández Díaz, y cuyo nombre se está viendo salpicado por algunas de las operaciones ilegales que presuntamente realizó la brigada política que dirigía el Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, imputado en diversos tribunales.

En las últimas semanas, el comisario Enrique García Castaño -imputado en Tándem junto a los comisarios Eugenio Pino, Carlos Salamanca, José Manuel Villarejo, Andrés Gómez Gordo y Marcelino Martín Blas- han involucrado a Martínez en la pieza conocida como Operación Kitchen y que estaría relacionada con la destrucción de pruebas que demostrarían la financiación ilegal del PP en causas como Gürtel o los papeles de Bárcenas.

De hecho, en la declaración prestada por el ex tesorero de los populares en el juicio por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que él utilizaba en su trabajo en el partido, Bárcenas también ha querido vincular estos hechos con la Operación Kitchen y con los seguimientos a su familia, el asalto a su domicilio, la introducción de infiltrados como el chófer y actual policía Sergio Ríos Esgueva y el presunto robo de documentos personales y profesionales.

¿Recibió el ex secretario información de García Castaño?

Martínez reitera que "no he visto a Bárcenas en la vida", pero la pregunta sigue siendo obligatoria: ¿Diseñó usted la Operación Kitchen según asegura el comisario Enrique García Castaño? El ex número 2 de Interior responde a Público: "No, yo no dirijo operativas policiales".

Sin embargo ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) - destituido de su puesto en la Comisaría General de Información después de que este medio desvelara con una grabación el chantaje que mandos policiales, como Pino y Villarejo, estaban haciendo al CNI y a la Casa Real junto Eduardo Inda y Manuel Cerdán- está contando una versión que implica directamente a Martínez sin aportar ninguna prueba material hasta el momento.

A la izquierda, el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Enrique García Castaño llega a la Audiencia Nacional acompañado por su abogado. (JUAN CARLOS HIDALGO | EFE)

En concreto García Castaño dijo que entregó a Francisco Martínez un pen drive con los datos extraídos al ex tesorero, gracias al chófer de Bárcenas, actual policía y que mucho antes había sido el conductor del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y mantenía una estrecha amistad con el comisario Ándres Gómez Gordo, que había sido la persona de confianza en de la secretaria general del PP en el momento que se desarrolla la Operación Kitchen.

Esta semana, dos policías que en el año 2013 estaban a cargo de García Castaño en la UCAO declararon ente la Unidad de Asuntos Internos que su ex jefe les citó en una cafetería donde se encontraba Sergio Ríos y que allí hicieron un volcado del pen drive. Sin embargo, nada material y contrastable ha sido aportado a la causa por parte de los policías.

El ex secretario de Interior no niega a Público sus conversaciones con el comisario Villarejo entorno a la investigación del pequeño Nicolás, ya que hay un registro telefónico aportado al juzgado de instrucción número 2, pero en el caso de la Operación Kitchen vuelve a ser tajante: "No recibí ninguna información del comisario Enrique García Castaño".

Quien sí tiene que declarar en la causa de los discos duros destruidos es la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a quien sí se le ha escuchado junto a su marido, Ignacio López del Hierro, reunirse con Villarejo en la sede de Génova 13 y encargarle limpiar en lo posible las investigaciones contra el PP, es decir, manipular pruebas.