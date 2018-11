Mientras los investigadores del Policía Judicial a las órdenes del Juzgado de Instrucción N5 de la Audiencia Nacional estaban buscando pruebas de los casos conocidos como Pujol, Gürtel o los papeles de Bárcenas, a las órdenes de los jueces Baltasar Garzón, Pablo Ruz o José de la Mata, otros policías, asignados a la Dirección Adjunta Operativa que dirigía el comisario Eugenio Pino, se dedicaban a robarlas para ocultarlas a la Justicia. Ya que prueba robada, prueba invalidada.

Todo ello con el conocimiento y el beneplácito del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, del ex secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, y del ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Y estos tres últimos aún forman parte de las altas esferas que acompañan a Pablo Casado en primera fila de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.

O al menos así lo está investigando el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, en la causa Tándem por la que ya están imputados los comisario José Manuel Villarejo (en prisión desde hace un año), Enrique García Castaño y Carlos Salamanca --cuyo abogado defensor en ambos casos es sorprendentemente el juez que inició Gürtel y a quien le ocultaron pruebas, Baltasar Garzón--. También lo investigan el magistrado José de la Mata, quien ya ha tenido que purgar del sumario de la causa Pujol una de las chapuzas de esta mafia policial para enturbiar un sumario, y la acusación popular de Podemos, personada en ambas causas.

Pruebas invalidadas contra López del Hierro en Ibadesa

Hay un denominador común tanto en la causa Pujol como en la de los papeles de Bárcenas y es que "todas las pruebas que señalan a López del Hierro fueron robadas y ocultadas a la Justicia durante años", aseguran fuentes policiales a Público. "Sólo introdujo Pino en la causa Pujol las que le relacionaban con la formación de la empresa Ibadesa Cat, donde había sido socio de Jordi Pujol Ferrusola y de Jordi Puig Godés, cuando vieron que la Guardia Civil estaba llegando con la Operación Lezo a un punto que podría acabar perjudicando al empresario".

"Fue entonces cuando apareció el famoso pendrive contaminado por el que Eugenio Pino y Bonifacio Díaz han sido imputados hace una semana. El fin no era echar más leña a los Pujol; era eliminar pruebas contra López del Hierro", marido de Cospedal, subrayan dichas fuentes.

María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. EFE

La historia es compleja y se remonta al presunto robo de documentación en la agencia de detectives de Método 3 por parte de los exempleados Julián Peribáñez y Antonio Tamarit, que comenzaron a trabajar con Villarejo a través de un socio y policía en segunda actividad, Antonio Giménez Raso. Entre esas investigaciones atribuidas a Francisco Marco estaría la realizada a la familia del exconseller Felip Puig Godés, cuyo hermano Jordi fue socio del hijo mayor del expresident Pujol y también de Ignacio López del Hierro.

Estos mismos exdetectives hicieron llegar a Villarejo otra información, en la que también aparecía referenciada la relación de López del Hierro y un posible testaferro de éste, Alberto Portuondo --también testaferro de Rodrigo Rato en otra causa--, y que procede del hackeo del ordenador de Jordi Pujol Ferrusola, según se ha demostrado en la causa por la que ha sido imputado recientemente Eugenio Pino.

Estos datos, que habían estado guardados en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, no habían pasado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) hasta que en marzo de 2017 esta unidad emitió de pronto un informe sobre las relaciones de la familia Pujol y Puig en el que se citaba a López del Hierro y Portuondo. La Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Mata se pusieron de inmediato en alerta porque no existía una cadena de custodia que justificara de dónde salía esa prueba y, además, no aportaba nada sobre Jordi Pujol Ferrusola.

Contaminar pruebas por si otra investigación llega a ellas

"Lo único que se consiguió fue contaminar ambas pruebas en caso de que otro cuerpo policial en otra investigación llegase hasta ellas", explican las mismas fuentes. Tanto es así, que su eliminación no hizo variar ni en una línea lo que se decía sobre el hijo mayor de los Pujol en el informe.

Por lo tanto, en la actualidad, el único rastro útil que queda sobre el paso de Ignacio López del Hierro por Ibadesa Cat y sus lazos con la familia Pujol es la declaración como testigo de su sobrino, José Herrero de Egaña López del Hierro, que sucedió a su padre en el consejo de administración de esa empresa años después de que se realizaron algunos de los negocios investigados por la Guardia Civil en las operaciones Lezo o Defex. Es más, según su testimonio ante el juez, la idea intelectual de Ibadesa fue de su tío, Ignacio López del Hierro, y de su padre. Como se puede escuchar a continuación:

José Herrero de Egaña López del Hierro: El origen intelectual de la sociedad [Ibadesa Cat], hasta donde yo recuerdo, es una reunión que tienen el señor Ignacio López del Hierro, Pujol y mi padre. Y a mi luego mi padre me dice... y yo luego después me veo con Puig.



Fiscal: Así que la idea de la sociedad de Ibadesa Cat sí que parte de Jordi Pujol Ferrusola.

J. HdE: Yo creo que parte más de mi padre, pero bueno. Él era un promotor.

Fiscal: ¿Y que Jordi Puig fuera socio parte más de Pujol?

J. HdE: A mí me lo presenta Joaquín Herrero que lo había hablado con Ignacio.

No es la primera vez que se libra de las investigaciones policiales el ahora marido de María Dolores de Cospedal, pero amigo del comisario Villarejo desde mucho tiempo antes de que este último pisara la sede del PP en Génova, 13.

Los investigadores de la UDEF dijeron no saber quién era "López Hierro" pese a que el comisario Villarejo despachaba con él casi todos los días

Al principio de los papeles de Bárcenas ya es uno de los donantes que la UDEF dijo no poder identificar: según dejaron escrito en un informe, los investigadores fueron incapaces de descifrar quién era "López Hierro". Y eso a pesar de que el comisario Villarejo, quien aportaba informes de inteligencia a la UDEF con valiosa información --según le contestó a la diputada Gloria Elizo el comisario José Luis Olivera, en la comisión de investigación sobre financiación ilegal del PP en el Congreso--, despachaba con él día sí y día también durante esa investigación.

De hecho, los nuevos documentos presuntamente sustraídos a Bárcenas por Pino, Villarejo, García Castaño y sus hombres de la brigada política también guardan datos relevantes relacionados con el empresario. Por ejemplo, el que ha sido difundido por El Mundo y hace referencia a Amper, empresa de la que fue consejero López del Hierro, y a Castilla la Mancha, donde también fue consejero de la Caja de Ahorros.

Imagen de 'El Mundo' extraída de los nuevos papeles de Bárcenas.

"Nuevamente Villarejo vuelve a repetir con su amigo López del Hierro la misma jugada que ya hizo con la documentación de Ibadesa. Prueba robada, prueba invalidada. Es decir, los documentos que acaba de sacar El Mundo no podrán ser utilizados ni contra López del Hierro ni contra nadie porque proceden de un robo", coinciden fuentes policiales y judiciales consultadas por Público.

En este caso la pelota está en el tejado del extesorero del PP, porque tendrá que confirmar si las fotocopias hechas públicas son realmente documentos suyos, si se los robaron o si él conserva los originales, y si está dispuesto a sacarlos para enviar a prisión a todos los que se han librado hasta ahora.

De momento, Luis Bárcenas prepara su recurso en silencio en la cárcel de Soto del Real.

CONTINUARÁ...