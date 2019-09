El más agresivo Martillo de herejes de Jusapol es el youtuber Alejandro León Atienza (alias Jandro Lion), quien ha acumulado numerosas denuncias por sus insultos y amenazas proferidas a través de sus canales @YouTubeEspanol y @TwitterEspana contra personas y medios, incluido Público, claro está. Hasta que se pasó de rosca cuando difundió en un vídeo su espontánea reacción al recibir una navaja como regalo de los miembros de Jusapol Ciudad Real, tras lo que espetó:

"La cantidad de gente que asesinaré con esto. Que se preparen los Mena [menores no acompañados] que les dejaré en el suelo".

Ante la avalancha de críticas indignadas por semejante despropósito de un policía en activo, Jandro contestó a través de otro vídeo en el que pidió perdón "por las molestias ocasionadas" y reconoció: "no estoy muy a favor de los menas, pero lógicamente no hay que matarlos". Sin embargo, otra de sus disculpas agravó todavía más su desatino:

Expediente Disciplinario de la DGP contra Jandro Lion

Es decir, "AÚN no he matado a nadie" fue la desafiante respuesta de un hiperactivo portavoz de Jusapol y Jupol que va armado y uniformado. Otra barbaridad que finalmente provocó una rápida reacción del director general de la Policía Nacional, quien al día siguiente de ese último tuit amenazador ordenó "incoar expediente disciplinario al expresado Sr. LEÓN ATIENZA, a fin de depurar las responsabilidades administrativas en que hubiera podido incurrir con su conducta". Una conducta "que pudiera ser constitutiva de alguna de las faltas previstas en la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía", tal como reveló la periodista María Montero en su programa La ventana indiscreta de Radio Las Palmas.

Porque La ventana indiscreta también tuvo que presentar una denuncia ante el inspector-jefe de Régimen Disciplinario de la Dirección General de la Policía contra los insultos de los policías Jandro Lion, José Luis Joyanes, "Policía Tuitero", en Twitter, y toda la información publicada sobre "La crisis de Jusapol".

Radio Las Palmas ha solicitado a Interior la documentación pública de las cuentas de la red Jusapol, Jupol, Jucil y Afapol

Igual que ese programa de Radio Las Palmas acudió al Ministerio del Interior para pedir de manera oficial, bajo la Ley de Transparencia y el Derecho al acceso a la Información, la documentación pública respecto a las cuentas de la asociación jusapolera, así como del resto de la red sistémica entre las filiales Jupol, Jucil y Afapol por sí hubiera contabilidad cruzada, así como la apertura de una investigación del uso de los fondos ante sus asociados por sí se cobraron presuntamente "sobresueldos".

Asimismo, Radio Las Palmas anunció que "ese espacio radiofónico envía a Interior los audios del portavoz de Jupol, Pablo Pérez, sobre la presunta "financiación de Ciudadanos a Jusapol en la manifestación #20EBarcelona y hace un seguimiento del recurso judicial del diario Público contra la querella de la asociación jusapolera", por nuestra exclusiva sobre la financiación de Ciudadanos para aquella gran movilización en la capital catalana con el fin de que se convirtiera en un acto de campaña electoral en favor de Albert Rivera.

A raíz de esa última información, Jusapol puso una demanda civil por derecho al honor contra Público y el periodista firmante, que Jandro Lion publicitó muy agresivamente en las redes sociales, afirmando falsa y reiteradamente que era una querella criminal y que así se iba a destruir el diario –hizo memes de un martillo gigante machacando la cabecera– y a humillar al autor de la exclusiva.

Su ofensiva subió de tono cuando continuamos aportando informaciones sobre cómo el youtuber hizo campaña electoral muy activa en favor del partido ultraderechista Vox para las elecciones autonómicas en Andalucía, empleando para ello las siglas, banderas y camisetas de Jusapol como si esa asociación apoyase plenamente a la formación de Santiago Abascal.

Este diario no dejó de informar sobre los disparates del propio Alejandro León, como cuando reveló en un vídeo de su canal de YouTube que agentes de esa asociación violaron el secreto judicial tras registrar la sede del sindicato policial UFP: "Nosotros tuvimos acceso al registro porque varios agentes que participaron pertenecen a Jusapol y nos lo dijeron".

​De esa manera se difundía la comisión de un delito por parte de policías en el curso de cumplir con una diligencia judicial sin que, hasta la fecha, se haya abierto investigación disciplinaria alguna por ese grave hecho. Sin embargo, lo que necesitaban los dirigentes de Jusapol y ahora Jupol era una sentencia condenatoria contra Público por el tema de sus vínculos con Ciudadanos y no desdeñaron ningún medio para conseguirlo.

Así que en el juicio incluso cometieron perjurio ante el juez al negar sus relaciones con la formación naranja, por lo que este diario ha presentado una querella –esta vez, sí, por lo penal– por falso testimonio contra el excoordinador de Jusapol en Madrid, Carlos Morales, por mentir al juez al afirmar bajo juramento que no se refería al partido de Albert Rivera cuando dijo en su audio que "alguien naranja impuso al secretario nacional" de la asociación policial.

'Público' aporta nuevas pruebas de que Jusapol cometió perjurio en el juicio sobre la financiación de Ciudadanos

En ese mismo juicio, este diario aportó un audio donde el secretario de comunicación de Jupol, y exportavoz de Jusapol en Madrid, Pablo Pérez, reconoció que C's "fue el único partido que colaboró económicamente" en la marcha de Barcelona de enero de 2018, hecho que él mismo y Aarón Rivera (Asuntos Legales de Jupol) negaron al magistrado. La difusión de ese audio ha provocado una oleada de indignación entre los sindicatos policiales.

No obstante, en la querella de Público por falso testimonio se aportan más pruebas sobre el conocimiento que tenían los miembros de Jusapol de esa financiación de Ciudadanos... incluido el mismísimo Alejandro León.

En una conversación de WhatsApp que el youtuber mantuvo por escrito justo después de la manifestación de Barcelona con otro de los participantes en la manifestación –cuya fiel reproducción validada mediante acta notarial ha presentado este diario a los tribunales–, Jandro reconoció que la Asociación Unidad Familiar de la Guardia Civil le había "comentado" antes de la marcha que C's había sufragado parte de los gastos para convertirla en un acto político de campaña a favor de Albert Rivera.

Este es un resumen del intercambio:

Jandro Lion: "Buuuuuuua... Tenía razón Unidad Familiar. Me lo comentaron y pensé que era un bulo"

Interlocutor: Lo siento Jandro pero la hipocresía, el cinismo y la estupidez de tod@s nosotr@s me puede. Lo que he sabido y presenciado hoy... ha sido duro

Interlocutor: Ha sido un acto político a nuestra costa, utilizándonos y además lo mejor, pasando como invisible y bueno por los asistentes

Jandro Lion: Si te crees que no sabemos a la legua que se sube al barco Ribera (sic)

(...)

​Interlocutor: Me he enterado esta mañana por Jusapol que Ciudadanos ha financiado parte de todo esto

Interlocutor: Somos peleles

(...)

​Jandro Lion: Buuuuuuua... Tenía razón Unidad Familiar

Jandro Lion: Me lo comentaron y pensé que era bul9

Interlocutor: Qué te decían?

Jandro Lion: Bulo

Interlocutor: Me lo ha dicho esta mañana el de la brigada móvil que se encarga de la ILP

Interlocutor: Ha dicho eso sí que por favor no se sepa

Interlocutor: Fíjate lo que importará eso

Jandro Lion: Tela

Sólo cuatro días más tarde, esa misma Asociación Unidad Familiar Guardia Civil difundía un comunicado con esta única finalidad: "Mostrar públicamente y a quien pueda interesar nuestro compromiso de apoyo y colaboración con JUSAPOL, con la que firmamos un acuerdo de colaboración el día 13 de octubre de 2017. Ambas asociaciones acordamos y firmamos establecer colaboración con el fin de desarrollar y llevar a buen término todos aquellos asuntos que estén relacionados con el tema de conseguir la equiparación salarial de Guardias Civiles y Policías Nacionales con las policías autonómicas".

Como esa estrecha relación entre Unidad Familiar y Jusapol había ya comenzado tres meses antes de la manifestación #20EBarcelona, es lógico que la asociación de la Guardia Civil tuviera conocimiento cabal de la organización de ese acto, así que claramente lo que le contó a Jandro Lion era cierto.

Aunque ésa no ha sido la única vez que Jusapol ha ocultado hechos graves a policías y guardias civiles con el fin de hacerse finalmente con el control del Consejo de la Policía, tal como logró recientemente su filial sindical Jupol.

...CONTINUARÁ